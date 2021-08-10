УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12314 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїФоторепортаж
4 668 14
Миколаїв (1335) Нацполіція (13914) проституція (144)

Поліцейські затримали в Миколаєві групу сутенерів, які працювали в одному з місцевих готелів. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Миколаєві поліцейські викрили групу осіб, які займалися сутенерством та утримували притони. Організатором незаконного бізнесу виявився директор одного з відпочинкових комплексів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Інформацію про те, що у Миколаєві працює салон, де надають інтимні послуги, встановили оперативники Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. При цьому не виключалася причетність до нелегального бізнесу співробітників поліції. Однак інформація про причетність співробітників поліції до такої діяльності не підтвердилася.

Встановлено, що 53-річний директор місцевого готельного комплексу організував на базі закладу незаконний "бізнес". До своєї кримінальної діяльності залучив трьох жінок віком від 49-ти до 50-ти років, які займалися адміністративною роботою.

Змовники підбирали та залучали до заняття проституцією осіб, приймали замовлення від клієнтів і займалися звідництвом. Для розпусних дій здавали кімнати чи банні приміщення закладу. Година послуг коштувала клієнту 1 300 гривень.

Поліцейські затримали в Миколаєві групу сутенерів, які працювали в одному з місцевих готелів 01

За матеріалами УДВБ НПУ слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Працівники внутрішньої безпеки НПУ спільно зі слідчими миколаївської поліції зібрали необхідну доказову базу незаконної діяльності викритої групи. За встановленою адресою під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури та за фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення, проведено санкціоновані обшуки. Під час заходів вилучено готівку, мобільні телефони, документи та журнали "чорної бухгалтерії".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали в Миколаєві групу сутенерів, які працювали в одному з місцевих готелів 02

Наразі 53-річного організатора нелегального бізнесу та його 49-річну спільницю затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Всім чотирьом фігурантам слідчі поліції вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 303 Кримінального кодексу України. Зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з конфіскацією майна.

Поліцейські затримали в Миколаєві групу сутенерів, які працювали в одному з місцевих готелів 03
Поліцейські затримали в Миколаєві групу сутенерів, які працювали в одному з місцевих готелів 04
Фото: сайт поліції

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
кровати из поддонов??? эконом-вариант?)))
показати весь коментар
10.08.2021 11:49
+3
треба легалізувати крапка
показати весь коментар
10.08.2021 11:53
+2
Полегше з ними це майбутні депутати від слуг народу.
показати весь коментар
10.08.2021 12:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кровати из поддонов??? эконом-вариант?)))
показати весь коментар
10.08.2021 11:49 Відповісти
це пятизірковий готель, що ви розумієте?
показати весь коментар
10.08.2021 11:58 Відповісти
Эко-отель))
показати весь коментар
10.08.2021 12:00 Відповісти
Лофт!
показати весь коментар
10.08.2021 12:55 Відповісти
Менты задержали СБУ?
показати весь коментар
10.08.2021 11:49 Відповісти
треба легалізувати крапка
показати весь коментар
10.08.2021 11:53 Відповісти
медогляди, сертифікати, кастінги, працівник/ця року, профсоюз, передчасна пенсія....
показати весь коментар
10.08.2021 11:57 Відповісти
вас це стосується?
показати весь коментар
10.08.2021 15:41 Відповісти
от скажіть-но, будь ласка, а непогано було-б, щоб депутати перед отриманням депутатського посвідчення все-ж проходили медогляд з обов`язковим висновком психіатра! Та й робота з описаною вище, ну дуже схожа! а то лиш що - під ковдрою виносять - всі хворі, а приймають з усіх сторон
показати весь коментар
10.08.2021 15:51 Відповісти
Що до податків то ті хто отримує зарплатню із грошей зібраних з податків - чи може вважатись таким що сам сплачує? Тобто ті хто утримуються за рахунок бюджету - а таких дуже багато - податкі сплачуюють виртуальним реверсом - возвращая частку наших податків.
показати весь коментар
07.10.2021 09:43 Відповісти
Полегше з ними це майбутні депутати від слуг народу.
показати весь коментар
10.08.2021 12:01 Відповісти
Ідіотизм. Навіщо взагалі цей "савіцький" рудимент існує в Україні? Простіше легалізувати - нехай платять податки. З гральним бізнесом також "боролись" за часів царювання петра свинорилого та його подельників з Ивропейскаї салідарності чи то солідарності до бабла.
Боролись "успішно" - свинарники розролись краще буряну.
показати весь коментар
10.08.2021 12:04 Відповісти
при физической поддержке бойцов полиции особого назначенияИсточник: https://censor.net/ru/n3281846
На первой фотке в верхнем правом углу виден боец особого назначения в балаклаве. Скорее всего до этой блестящей ментовской операции он оказывал в борделе физическую поддержку садо-мазо.
показати весь коментар
10.08.2021 12:04 Відповісти
Це -не мона,а лгбт-прайди мона... Поліцейські затримали в Миколаєві групу сутенерів, які працювали в одному з місцевих готелів - Цензор.НЕТ 7074
показати весь коментар
10.08.2021 13:43 Відповісти
 
 