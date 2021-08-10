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Німеччина скасовує безкоштовне тестування, щоб підвищити рівень вакцинації, - Guardian

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Німеччина скасовує безкоштовне тестування, щоб підвищити рівень вакцинації, - Guardian

Уряд Німеччини скасовує безкоштовне тестування на COVID-19. Таким чином у країні планують підвищити рівень вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

Уже найближчим часом у Німеччині встановлять нові правила щодо запобігання поширення вірусу на території країни. Найпоширеніші обмеження, найімовірніше, залишаться в силі через загрозу погіршення ситуації.

Очікується, що з жовтня в Німеччині буде скасовано безкоштовне тестування на коронавірус, яке було доступно протягом останніх декількох місяців. Винятком є вагітні жінки і діти, яким не рекомендовано робити щеплення через медичні показники.

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Вооо. Вот и начало. Скоро и вакцинация платная будет.
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10.08.2021 17:51 Відповісти
хотите жить - гоните денежки!
бесплатный только сыр в мышеловке и ковид на улице Германия отменяет бесплатное тестирование, чтобы повысить уровень вакцинации, - Guardian - Цензор.НЕТ 97
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10.08.2021 17:54 Відповісти
вряд ли дойдет до платных вакцин (за исключением свободного рынка высококачественных вакцин) - на наше "счастье" пандемия короны бьет:
1. по экономике (локдауны, нагрузка на медицину и т.д.)
2. стимулирует появление новых штамов у невакцинированных масс населения и т.о. создание проблем для уже вакцинованных
поэтому и отдельные правительства и "мировые массоны" кровно заинтересованы в тотальной (значит бесплатной) вакцинации всех и вся
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10.08.2021 17:59 Відповісти
Вполне может дойти как деньги в бюджете закончатся. По сути то вакцина не бесплатная, а за бюджетные деньги.
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10.08.2021 18:03 Відповісти
Все логично. Резервировать для антиваксера вакцину, хранить ее в холодильниках, утилизировать просроченную и покупать взамен новую в ожидании, когда он поумнеет не таких и малых денег стоит. Так что кто вовремя не сообразил - тот заплатил.
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10.08.2021 18:42 Відповісти
 
 