У Португалії сім'я антивакцинаторів протягом тижня померла від COVID-19
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Коронавірус за тиждень убив матір, батька та їхнього сина. Френсіс Гонсалвес з Кардіффа розповів, що втратив матір, батька і брата через COVID-19 протягом тижня, оскільки всі троє вирішили не вакцинуватися після того, як їх налякала дезінформація антивакцинаторів.
Коронавірус забрав життя майже всіх членів сім'ї 43-річного Френсіса Гонсалвеса. Вони всі були затятими противниками вакцинації, пише Daily Mail, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За один тиждень у чоловіка померли мати, батько та брат, які проживали в Португалії. За його словами, родичі стали жертвами антивакцинаторської пропаганди та відмовилися робити щеплення.
При цьому він зазначив, що його мама страждала від хронічних захворювань, а батько лежав у лікарні через камені в нирках, але молодший брат був здоровий. Френсіс впевнений, що вакцина врятувала б його 40-річного брата від смерті. Загиблий активно займався спортом, бігав, їв тільки здорову їжу й за 15 років навіть не доторкнувся до алкоголю.
Здоров'я його брата і батька погіршилося, а Гонсалвес намагався знайти спосіб потрапити в Португалію. Вони померли ще до того, як він туди дістався. Коли він приїхав, то виявив, що його мати намагається впоратися з вірусом. Вона померла через кілька днів, і всі троє поховані на кладовищі в Лісабоні.
Гонсалвес вважає, що його батько, 73-річний Безіл, заразився коронавірусом, перебуваючи в лікарні, а його мати, 65-річна Шармань і 40-річний брат Шоул підхопили його на сімейній вечері.
"Вони стали жертвами пропаганди проти вакцинації. Вона полює на людей, які бояться, і вони потрапляють в пастку. Повідомлення, яке я хочу висловити, таке: чому уряд хоче заподіяти вам біль, зробивши вакцину? Яка мета цього? Я розмовляв з багатьма людьми, які бояться вакцини, ціна цього питання життя", - сказав він.
Після гіркого досвіду і втрати рідних чоловік закликає всіх щепитися і не вірити в теорії змови.
Будь ласка, зачекайте...
Разве это жизнь?
Ну и где тут логика?! Человек явно был больной!
В результате прилетает "ответка", а потом удивляются "как?! такой здоровый..."
(«Всё - яд, всё - лекарство; то и другое определяет доза» Парацельс)
Но и естественного отбора, никто не отменял - кто то помрет
Знакомый врач сказал, что если ляжешь щас, то к почкам у тебя добавится еще и ковид. Можешь сразу присматривать гроб.
Сосед пересидел дома на лекарствах. Живой пока.
Таких в первую очередь нужно вакцинировать. Иначе бацилла всё равно найдёт свою жертву.
я вижу что ты вопросов не понимаешь. а это признак психического расстройства или слабоумия
https://covid.obozrevatel.com/v-rossii-posle-vaktsinatsii-ot-covid-19-umerla-semya-13-letnyaya-devochka-ostalas-sirotoj.htm
Так умерли нароссии после вакцинации спутником. Что как-бы намекает...
Так они там спутником прививаются, пусть хоть все выздыхают , или тебе их далеко ?
Кацапе якщо ти натягнув український проксі то це ще не значить що твої посилання на кацапію є прийнятними.
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
Побільше страшилок - коли люди налякані - їм можна парити усіляку дурню. Як наприклад мільйони кремацій в Індії.
У шмурдяка срок хранения заканчивается!
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
Чи вже десь будує дярєвню?
Та й індійський епос згадується. Там ще той екшен.
Наприклад, як би описав ясновидець початку нашої ери видіння старту балістичних ракет і початок термоядерної війни? "И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его..., и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать... после же сего ему должно быть освобожденным на малое время".
Балістична ракета - для спостерігача давнини цілком собі дракон, а пускова шахта - пекельна безодня. Додамо, що найстрашніша ракета СРСР мала натівське кодове найменування Сатана, запускаються ракети РВСН СРСР/РФ якраз ключами, а не кнопками, а у розробника СС-18 прізвище Янгель, яке походить від німецького Engel, тобто власне Ангел. "Должно быть освобожденным на малое время" - хрін заперечиш, польотний час хвилин 15.
Робимо висновок - апокаліптичною загрозою світові є расєя-мордор...
А оскільки звукову частину видінь ясновидці чують у адаптованій власною мовою формі (це робота мозку, що трансформує послання ззовні), то тут зрозумілою стає "зірка Полин" - автор відтворив назву в перекладі своєю мовою, а не вписав у текст загадкове "Чьернобьил". Якось так.
4 Ей сказано: не губить ни траву на лугах, ни деревья, а только людей, у которых на лбу нет Божьей печати.
5 И ей дано не убивать их, а казнить пять месяцев. Казнь от нее подобна казни, когда жалит скорпион.
6 В те дни люди будут искать смерти, и не найдут ее; пожелают умереть, но смерть не дастся им.
7 Саранча с виду напоминала коня в боевом снаряжении. На голове у нее - подобие золотого венца, а лицом она - как человек.
8 Волосы у нее длинные, как у женщины, зубы - как у льва.
9 На ней, наподобие воинского доспеха, - будто железная броня, а шум от ее крыльев подобен грохоту множества колесниц и коней, несущихся в бой.
10 Хвост у нее - как у скорпиона, с жалом. Это жало обладает способностью казнить людей пять месяцев....
Глобальна атака роями бойових дронів? Чомусь така найперша асоціація.
...
Десь у постапокаліптичному оповіданні цей образ розглядали так: звір - футуристична субмарина, рога - міжконтинентальні ракети, діадеми - по 10 термоядерних боєголовок на кожній МБР. А сотня стратегічних боєголовок - це таки армагедець...
_Недопонял... какой-то бессвязный бред. Это переводчику спасибо или он действительно так сказал?
И этот случай похоже раскрутил оставшийся сын для хайпа.
Так что прививка или ее отсутствие тут ни при чем.
Не хочеш вакцинуватись ? Не треба, тільки сиди під замком
Та ще й підозріло мруть на тромбози.
До того ж є статистичні данні, на яких добре видно різницю у смертності в країнах де вакциновано більшість і де вакциновано меншість, різниця колосальна.
Факти, це найбільший страх мракобіса