З'явився шанс на роботу ТЕС взимку: "Донбасенерго" вийшло зі статусу "дефолтний"

ПАТ "Донбасенерго" 10 серпня втратило статус "дефолтний" перед НЕК "Укренерго" і готується відновити роботу ТЕС.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

У зв'язку з цим підключення Слов'янської ТЕС до об'єднаної енергосистеми України очікується 12 серпня 2021 року.

Компанія нагадує, що на початку липня на українському ринку відбувся обвал цін на електроенергію.

У сукупності з систематичними маніпуляціями на ринку і недосконалістю регуляторних норм, в рамках яких змушена працювати генерація України, це призвело до неможливості виконання "Донбасенерго" своїх фінансових зобов'язань перед "Укренерго", стверджує компанія.

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"Донбасенерго" відновлює роботу в непростих умовах і при істотному коливанні цін на ринку "на добу вперед". Ми очікуємо подальших кроків від керівництва країни щодо формування економічно обґрунтованої ціни на енергоносії, яка дозволила б тепловій генерації виконати свої зобов'язання щодо накопичення вугілля для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 років та виведення теплової генерації з системної кризи", - зазначив комерційний директор генкомпанії Олег Ларіонов.

Як повідомлялося, компанія "Донбасенерго" в січні-червні 2021 року збільшила чистий збиток в 9,6 рази до 226,075 млн грн, а чистий дохід компанії впав у 2,7 рази - до 1,1 млрд грн.

Настільки значно падіння доходу в основному пов'язано з тривалими аварійними ремонтами сьомого блоку Слов'янської ТЕС (з 17 січня по 18 квітня і з 22 квітня по 12 травня). Крім того, "Донбасенерго" зазначало, що через маніпуляції на ринку електроенергії, які спричинили за собою обвал цін, компанія генерує тільки збитки, що призвело до присвоєння їй статусу "дефолтний".