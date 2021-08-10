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З'явився шанс на роботу ТЕС взимку: "Донбасенерго" вийшло зі статусу "дефолтний"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

З'явився шанс на роботу ТЕС взимку:

ПАТ "Донбасенерго" 10 серпня втратило статус "дефолтний" перед НЕК "Укренерго" і готується відновити роботу ТЕС.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

У зв'язку з цим підключення Слов'янської ТЕС до об'єднаної енергосистеми України очікується 12 серпня 2021 року.

Компанія нагадує, що на початку липня на українському ринку відбувся обвал цін на електроенергію.

У сукупності з систематичними маніпуляціями на ринку і недосконалістю регуляторних норм, в рамках яких змушена працювати генерація України, це призвело до неможливості виконання "Донбасенерго" своїх фінансових зобов'язань перед "Укренерго", стверджує компанія.

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"Донбасенерго" відновлює роботу в непростих умовах і при істотному коливанні цін на ринку "на добу вперед". Ми очікуємо подальших кроків від керівництва країни щодо формування економічно обґрунтованої ціни на енергоносії, яка дозволила б тепловій генерації виконати свої зобов'язання щодо накопичення вугілля для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 років та виведення теплової генерації з системної кризи", - зазначив комерційний директор генкомпанії Олег Ларіонов.

Як повідомлялося, компанія "Донбасенерго" в січні-червні 2021 року збільшила чистий збиток в 9,6 рази до 226,075 млн грн, а чистий дохід компанії впав у 2,7 рази - до 1,1 млрд грн.

Настільки значно падіння доходу в основному пов'язано з тривалими аварійними ремонтами сьомого блоку Слов'янської ТЕС (з 17 січня по 18 квітня і з 22 квітня по 12 травня). Крім того, "Донбасенерго" зазначало, що через маніпуляції на ринку електроенергії, які спричинили за собою обвал цін, компанія генерує тільки збитки, що призвело до присвоєння їй статусу "дефолтний".
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аксюмарон какой то.... говорят про оптовый обвал цен на е\енергию, в то же время хотят взуть свой же народ поднятием цен до 4 гр...
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10.08.2021 22:16 Відповісти
"Появился шанс на работу ТЭС зимой: "Донбассэнерго" вышло из статуса "дефолтный".
Я точно не спец в таких серьезных вопросах.... Но как и почему именно Донбассэнерго? Щмыга не понимает что именно это будет еще одной искрой в рассаднике сепаратизма?
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10.08.2021 22:17 Відповісти
А как же ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ? Уголь уже ВСЕ,а сжигать ЧТО? Газик сейчас раша впиндюрит по 550$, зимой +40%( если не дай бог холодная зима) и это в ЕС. А уголь то "ненузен" ( по словам у₽обков). Шахты режут и закрывают. И где взять на обогрев? Дрова из посадок наше ВСЕ? От такие придурки управляют государством. А были бы шахты РАЗВИВАЛИ переработку угля,то плевать по какой цене газ и в Раше и в ЕС. Долбое₽ы. А теперь и угля нет( "китическии" запасы,караул) и добыча газа снижается ибо восемь ЖИРНЫХ лет триллионы вымытых денег ,почему то направлялись куда угодно( КУДА?) кроме развития добычи. Ядерная энергетика в жопе по той же причине( тотальное воровство и не профессиональное управление). Ось такая грусная история,с придурками, похоронившими целую отрасль( а с ней еще пяток обслуживающих ее) А теперь,гвалт,метания,я представляю что будет зимой. Противно.
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11.08.2021 07:06 Відповісти
 
 