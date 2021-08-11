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Ахметов (788) ДТЕК (545)

ДТЕК Ахметова позбавився вугільних шахт у Росії

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

ДТЕК Ахметова позбавився вугільних шахт у Росії

За наявними даними, продавцем шахт виступив російський Сбербанк - основний кредитор цих вугільних підприємств у Ростовській області.

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова позбавляється вугільних шахт у Ростовській області, переговори про продаж яких велися з 2016 року.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на видання "Коммерсантъ".

Зміна власника вугільних підприємств АТ "Донський антрацит", ТОВ "Сулінантрацит" і АТ "Шахтоуправління "Обухівська" вже отримала схвалення російської антимонопольної служби. За даними російського видання, новим власником шахт виступає кіпрська компанія Valleyton Investments Limited.

За наявними даними, продавцем шахт став російський Сбербанк - основний кредитор цих вугільних підприємств у Ростовській області.

Як повідомили в компанії, ДТЕК Енерго виконав своє ключове завдання з переведення на вугілля марки "Г" енергоблоків, спроектованих під роботу на антрациті.

Ця програма дозволила збільшити частку вугілля марки "Г" (видобувається в Україні) в паливному балансі ТЕС.

Так за підсумком 2020 року, ростовські шахти поставили на адресу ТЕС ДТЕК Енерго 785 тис. тонн, що складає лише 6% в загальному обсязі споживання.

Раніше ДТЕК повідомив, що основним вектором розвитку компанії буде зелена енергетика, що передбачає поступову відмову від шахт і теплової генерації.

"Сьогодні ми робимо основну ставку на розвиток зеленої генерації як виробника електроенергії, — цитує видання "Коммерсантъ" слова гендиректора ДТЕК Максима Тимченка.

Ці вугільні підприємства ДТЕК придбав ще у 2012 році. Повноцінно використовувати шахти після 2014 року було неможливо через небажання російської влади надавати квоти на постачання вугілля підприємствам групи SCM Ріната Ахметова.

Згідно зі стратегією розвитку ДТЕК, до 2030 року частка електроенергії з відновлюваних джерел у відпустці компанії становитиме не менше 33%.

Автор: Анастасія Потіха
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"получила ободрение российской антимонопольной службы" . Источник: https://censor.net/ru/n3282136 😁 Цікаво, чого це так кацапська податкова "ободрвлась"?
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11.08.2021 13:58 Відповісти
"Сегодня мы делаем основную ставку на развитие зеленой генерации как производителя электроэнергии" - это которой меньше 1% а площади занимает наверное (интересно, за аренду земли или чего там там что-то платят али нет?)... жесть
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11.08.2021 14:19 Відповісти
Вы отстали от жизни. Уже около 9% без крупных гидростанций.
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11.08.2021 23:59 Відповісти
кстати, если распилить и продать все действующие тепло\гидро и т.п. электростанции долю зеленой энергетики можно привести к 100% менее чем за год. правда хватит не только лишь всем.
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11.08.2021 14:23 Відповісти
Интересно! Эти шахты ничего не добывали. Там только получал российское происхождение донбасский антрацит, чтобы жулики типа Ахметова могли его законно завозить к себе и на экспорт. Теперь ТЭЦ-ам антрацит не нужен - шахты-конторы проданы
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11.08.2021 14:46 Відповісти
 
 