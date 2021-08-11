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Ахметов (2002) ДТЭК (406)

ДТЭК Ахметова избавился от угольных шахт в России

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

ДТЭК Ахметова избавился от угольных шахт в России

По имеющимся данным, продавцом шахт выступил российский Сбербанк – основной кредитор этих угольных предприятий в Ростовской области.

Компания ДТЭК Рината Ахметова избавляется от угольных шахт в Ростовской области, переговоры о продаже которых велись с 2016 года.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на издание "Коммерсантъ".

Смена собственника угольных предприятий АО "Донской антрацит", ООО "Сулинантрацит" и АО "Шахтоуправление "Обуховская" уже получила ободрение российской антимонопольной службы. По данным российского издания, новым владельцем шахт выступает кипрская компания Valleyton Investments Limited.

По имеющимся данным, продавцом шахт выступил российский Сбербанк – основной кредитор этих угольных предприятий в Ростовской области.

Как сообщили в компании, ДТЭК Энерго выполнил свою ключевую задачу по переводу на уголь марки "Г" энергоблоков, спроектированных под работу на антраците.

Эта программа позволила увеличить долю угля марки "Г" (добывается в Украине) в топливном балансе ТЭС.

Так по итогу 2020 года, ростовские шахты поставили в адрес ТЭС ДТЭК Энерго 785 тыс. тонн, что составляет всего 6% в общем объеме потребления.

Ранее ДТЭК сообщил, что основным вектором развития компании будет зеленая энергетика, что предусматривает постепенный отказ от шахт и тепловой генерации.

"Сегодня мы делаем основную ставку на развитие зеленой генерации как производителя электроэнергии, — цитирует издание "Коммерсантъ" слова гендиректора ДТЭК Максима Тимченко.

Эти угольные предприятия ДТЭК приобрел еще в 2012 году. Полноценно использовать шахты после 2014 года было невозможно из-за нежелания российских властей предоставлять квоты на поставку угля предприятиям группы SCM Рината Ахметова.

Согласно стратегии развития ДТЭК, к 2030 году доля электроэнергии из возобновляемых источников в отпуске компании будет составлять не менее 33%.
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"получила ободрение российской антимонопольной службы" . Источник: https://censor.net/ru/n3282136 😁 Цікаво, чого це так кацапська податкова "ободрвлась"?
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11.08.2021 13:58 Ответить
"Сегодня мы делаем основную ставку на развитие зеленой генерации как производителя электроэнергии" - это которой меньше 1% а площади занимает наверное (интересно, за аренду земли или чего там там что-то платят али нет?)... жесть
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11.08.2021 14:19 Ответить
Вы отстали от жизни. Уже около 9% без крупных гидростанций.
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11.08.2021 23:59 Ответить
кстати, если распилить и продать все действующие тепло\гидро и т.п. электростанции долю зеленой энергетики можно привести к 100% менее чем за год. правда хватит не только лишь всем.
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11.08.2021 14:23 Ответить
Интересно! Эти шахты ничего не добывали. Там только получал российское происхождение донбасский антрацит, чтобы жулики типа Ахметова могли его законно завозить к себе и на экспорт. Теперь ТЭЦ-ам антрацит не нужен - шахты-конторы проданы
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11.08.2021 14:46 Ответить
 
 