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Зеленський призначив 16 суддів на посади в адміністративні та господарські суди

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив 16 суддів на посади в адміністративні та господарські суди

Президент України Володимир Зеленський призначив на посади 16 нових суддів.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Указом №350/2021 Зеленський призначив Наталію Кучугурну і Вікторію Рянську суддями Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Тетяна Окіс призначена суддею Житомирського окружного адмінсуду, а Богдан Богатинський - суддею Запорізького окружного адмінсуду.

Крім того, на посади призначені також Олександр Качанка (Луганський окружний адмінсуд), Олександра Желік та Ірина Чаплик (обидві стали суддями Львівського окружного адмінсуду), Олександр Хурс (Одеський окружний адмінсуд), Олег Гресько (Рівненський окружний адмінсуд), Антон Сидорук (Сумський окружний адмінсуд) і Дмитро Григоров (Харківський окружний адмінсуд).

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Указом №351/2021 Президент призначив суддів в обласні господарські суди: Марія Шампуріна стала суддею господарського суду Вінницької області, Степан Дупляк - господарського суду Дніпропетровської області, Роман Лучка - госпсуду Закарпатської області, Ігор Горпинюк - госпсуду Івано-Франківської області, Ігор Трофимов - госпсуду Харківської області.
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11.08.2021 16:18 Відповісти
Ну не цього ж призначати?
"Суддя Сидоров - проти системи портнова-зеленського. Ви здивуєтеся!"
https://www.youtube.com/watch?v=fp5bxIwhPTM
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11.08.2021 16:33 Відповісти
Эй петушары73%, и шо порошенко опять виноват в том, что зе-упырь назначает карманных судей?
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11.08.2021 16:22 Відповісти
суд'ї, прокурори, головмусори це виборні посади громад.
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11.08.2021 16:25 Відповісти
НОвим
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11.08.2021 16:54 Відповісти
Новим суддею може бути хіба-що той суддя, який реально не має фальшивих вироків за свою діяльність. Що визначено незалежною, компетентною комісією, а головне, незалежною від влади виконавчої та законодавчої. Чи є вони такі?
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11.08.2021 17:01 Відповісти
 
 