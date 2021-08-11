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Зеленский назначил 16 судей на должности в административные и хозяйственные суды

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил 16 судей на должности в административные и хозяйственные суды

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должности 16 новых судей.

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Указом №350/2021 Зеленский назначил Наталью Кучугурную и Викторию Рянскую судьями Днепропетровского окружного административного суда. Татьяна Окис назначена судьей Житомирского окружного админсуда, а Богдан Богатинский – судьей Запорожского окружного админсуда.

Кроме того, на должности назначены также Александр Качанка (Луганский окружной админсуд), Александра Желик и Ирина Чаплик (обе стали судьями Львовского окружного админсуда), Александр Хурс (Одесский окружной админсуд), Олег Гресько (Ривненский окружной админ суд), Антон Сидорук (Сумской окружной админсуд) и Дмитрий Григоров (Харьковский окружной админсуд).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине не хватает 2,5 тыс. судей, и до конца года количество вакансий увеличится, - Вениславский

Указом №351/2021 президент назначил судей в областные хозяйственные суды: Мария Шампурина стала судьёй хозяйственного суда Винницкой областей, Степан Дупляк – хозяйственного суда Днепропетровской области, Роман Лучка – хозсуда Закарпатской области, Игорь Горпинюк – хозсуда Ивано-Франковской области, Игорь Трофимов – хозсуда Харьковской области.

Автор: Володимир Янченко
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100% свои
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11.08.2021 16:18 Ответить
Ну не цього ж призначати?
"Суддя Сидоров - проти системи портнова-зеленського. Ви здивуєтеся!"
https://www.youtube.com/watch?v=fp5bxIwhPTM
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11.08.2021 16:33 Ответить
Эй петушары73%, и шо порошенко опять виноват в том, что зе-упырь назначает карманных судей?
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11.08.2021 16:22 Ответить
суд'ї, прокурори, головмусори це виборні посади громад.
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11.08.2021 16:25 Ответить
НОвим
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11.08.2021 16:54 Ответить
Новим суддею може бути хіба-що той суддя, який реально не має фальшивих вироків за свою діяльність. Що визначено незалежною, компетентною комісією, а головне, незалежною від влади виконавчої та законодавчої. Чи є вони такі?
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11.08.2021 17:01 Ответить
 
 