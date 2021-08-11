Зеленский назначил 16 судей на должности в административные и хозяйственные суды

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должности 16 новых судей.

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Указом №350/2021 Зеленский назначил Наталью Кучугурную и Викторию Рянскую судьями Днепропетровского окружного административного суда. Татьяна Окис назначена судьей Житомирского окружного админсуда, а Богдан Богатинский – судьей Запорожского окружного админсуда.

Кроме того, на должности назначены также Александр Качанка (Луганский окружной админсуд), Александра Желик и Ирина Чаплик (обе стали судьями Львовского окружного админсуда), Александр Хурс (Одесский окружной админсуд), Олег Гресько (Ривненский окружной админ суд), Антон Сидорук (Сумской окружной админсуд) и Дмитрий Григоров (Харьковский окружной админсуд).

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Указом №351/2021 президент назначил судей в областные хозяйственные суды: Мария Шампурина стала судьёй хозяйственного суда Винницкой областей, Степан Дупляк – хозяйственного суда Днепропетровской области, Роман Лучка – хозсуда Закарпатской области, Игорь Горпинюк – хозсуда Ивано-Франковской области, Игорь Трофимов – хозсуда Харьковской области.