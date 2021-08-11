Треба посилити відповідальність і керованість Держпродспоживслужби, - Любченко

Держпродспоживслужба потребує посилення відповідальності та керованості, вважає перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко, коментуючи ситуацію зі штрафом у 325 млн грн для компанії "Нова пошта".

"Треба посилити керованість і відповідальність у системі Держпродспоживслужби. Керівник організації, в якій працюють 30 тис. співробітників, має проводити ефективну кадрову політику", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Щоденна кропітка робота - наради, місії, kpi для керівників. Ця ситуація з "Новою поштою" суперечить узагалі будь-якій логіці. Міра покарання має відповідати рівню порушення. А тут протиріччя на протиріччі. Це нонсенс", - додав Любченко.

За його словами, наразі завершується службова перевірка щодо цього багатомільйонного штрафу.

"Навіть якби не було розголосу, ми це моніторимо, і це було б скасовано, а винні - притягнуті до відповідальності", - наголосив перший віцепрем'єр.

Як повідомлялося, "Нова пошта" подала до суду на Державну споживчу службу в Харківській області за накладення необґрунтовано великого штрафу після проведення перевірки за скаргою клієнта через пошкодження посилки на 500 грн. Головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області наклало два штрафи на загальну суму 326 млн грн - по 10% обсягу реалізованої продукції компанії за лютий і березень 2021 року - за заявами громадян про пошкодження посилки і про те, що у відділенні клієнта обрахували.

Глава Держпродспоживслужби Владислава Магалецька заявила, що очолюване нею відомство скасує накладені на групу компаній "Нова пошта" багатомільйонні штрафи.