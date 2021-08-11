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Новости Политика Украины
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Госпродпотребслужба (246) Любченко Алексей (80)

Надо усилить ответственность и управляемость Госпродпотребслужбы, - Любченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Надо усилить ответственность и управляемость Госпродпотребслужбы, - Любченко

Госпродпотребслужба нуждается в усилении ответственности и управляемости, считает первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко, комментируя ситуацию со штрафом в 325 млн грн для компании "Новая пошта".

"Надо усилить управляемость и ответственность в системе Госпродпотребслужбы. Руководитель организации, в которой работает 30 тыс. сотрудников, должен проводить эффективную кадровую политику", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневная кропотливая работа - совещания, миссии, kpi для руководителей. Эта ситуация с "Новой поштой" противоречит вообще всяческой логике. Мера наказания должна соответствовать уровню нарушения. А здесь противоречие на противоречии. Это - нонсенс", – добавил Любченко.

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По его словам, в настоящее время завершается служебная проверка относительно данного многомиллионного штрафа.

"Даже если бы не было огласки, мы это мониторим, и это было бы отменено, а виновные - привлечены к ответственности", – подчеркнул первый вице-премьер.

Как сообщалось, "Нова пошта" подала в суд на Государственную потребительскую службу в Харьковской области за наложение необоснованно большого штрафа после проведения проверки по жалобе клиента из-за повреждения посылки на 500 грн. Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложило два штрафа на общую сумму 326 млн грн – 10% объема реализованной продукции компании за февраль и март 2021 года - по заявлениям граждан о повреждении посылки и о том, что в отделении клиента обсчитали.

Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая заявила, что возглавляемое ею ведомство отменит наложенные на группу компаний "Нова пошта" многомиллионные штрафы.
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"Надо усилить и углубить".
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11.08.2021 16:39 Ответить
Про Горбачева, или про секс?
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11.08.2021 16:55 Ответить
Любченко уже забыл, как налоговая, при его руководстве, ходила (и ходит сейчас) на проверки с негласным планом по штрафам - кому миллион, кому два .....!?
Но на своём сайте постоянно трубит, что выстраивает партнёрские отношения с бизнесом.....
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11.08.2021 16:45 Ответить
Да помнит он. Заносят ещё... А от с госпотреб не ясно пока...
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11.08.2021 20:57 Ответить
А может их совсем разогнать к чертям,как и остальные службы с правом накладывать штрафы в обход судебной системы,это же просто кубло взяточников.
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11.08.2021 16:47 Ответить
Кто же их разгонит, они же памятник!
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11.08.2021 16:54 Ответить
Совершенно бесполезная коррупционная структура, эта накуйнепотребслужба.
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11.08.2021 20:59 Ответить
 
 