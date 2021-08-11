НБУ визнав неплатоспроможним банк "Земельний капітал"
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Національний банк України відніс до категорії неплатоспроможних банк "Земельний капітал" (Дніпро). На 1 червня 2021 року за розміром загальних активів банк посідав 63 місце серед 73 банків, що діяли в країні.
Відповідне рішення затверджено постановою правління НБУ від 11 серпня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.
"Правління НБУ прийняло рішення віднести АТ "КБ "Земельний Капітал" в категорію неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням у встановлений договором або визначений законодавством України термін своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що частка фінустанови склала 0,04% від чистих активів платоспроможних банків.
В НБУ підкреслюють, що віднесення АТ "КБ" Земельний Капітал "до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектора України, який на сьогодні є стійким.
Вкладники, розмір вкладів яких не перевищує 200 тис. грн, отримають свої кошти в повному обсязі - це близько 70% вкладників банку. Клієнти з великими обсягами вкладів отримають відшкодування в межах суми, яку гарантує ФГВФО. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам станом на 1 липня 2021 становить 92% від загальної суми вкладів фізосіб.
Основним власником банку "Земельний капітал" є ексміністр вугільної промисловості Віктор Тополов (94,4% акцій).
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