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алкоголь (862) насилля (263) Геращенко Антон (925) боротьба з наркотиками (123)

Для вирішення проблеми домашнього насильства державі потрібна політика зниження рівня алкогольної і наркотичної залежностей, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Для вирішення проблеми домашнього насильства державі потрібна політика зниження рівня алкогольної і наркотичної залежностей, - Геращенко

Щоб зменшити кількість випадків домашнього насильства, необхідно на державному рівні забезпечити можливість людям, які здійснюють такі злочини і страждають алкогольною та наркотичною залежностями, проходити лікування і реабілітацію. Законопроєкт на цю тему підготовлено народними депутатами спільно з Міністерством внутрішніх справ і громадськими організаціями.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив ексзаступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Як показало соціологічне опитування Українського інституту майбутнього, який проведено спільно з Міністерством внутрішніх справ, більш ніж 70% випадків домашнього насильства, на думку респондентів, спровоковане алкоголем або наркотиками. Тому ключ до вирішення проблеми домашнього насильства на три чверті залежить від того, чи є у держави чітка політика щодо заходів, спрямованих на зниження рівня залежностей, - вважає він. - Такий законопроєкт може стати першим кроком у цьому напрямку і дозволить лікувати хоча б тих, хто вже зробив правопорушення, щоб знизити кількість повторних випадків. Звичайно, за рішенням суду і в центрах, які б відповідали державним стандартам. Ухвалення такого законопроєкту дозволить державі виділяти гроші на реабілітацію людей, які страждають на алкогольну і наркотичну залежності".

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У свою чергу співдиректор проєкту "Наркотична й алкогольна залежність: безпека суспільства, захист неповнолітніх, психічне здоров'я" Українського інституту майбутнього Анна Міщенко уточнює, що законопроєкт жодним чином не порушує права людей, у людини залишається вибір - можна відмовитися від реабілітації. На її думку, така законодавча ініціатива важлива для гарантування громадської безпеки, оскільки не тільки допоможе знизити кількість випадків домашнього насильства, а й інших злочинів, скоєних людьми, які вживають психоактивні речовини.

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей кримінальної відповідальності осіб, які вчиняють правопорушення у зв'язку з наявністю залежності від наркотичних та інших психоактивних речовин, а також організації реабілітації таких осіб" зареєстровано у Верховній Раді за підписом 39 народних депутатів із різних фракцій.

У публікації ""Німі дзвінки" і закодовані жести: як у пандемію рятують жертв домашнього насильства" також говориться, що кількість випадків домашнього насильства в період пандемії значно зросла. За сім місяців цього року Нацполіцією розслідувалося 2 182 провадження за статтею КК "домашнє насильство". Найбільше - у Донецькій (249), Львівській (144) та Харківській областях (137).

До суду направлено 1 339 кримінальних проваджень.
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Топ коментарі
+7
В связи резким увеличением случаев пьянства, насилия и хулиганства 5-го и 25-го числа каждого месяца решено перенести дни получки и аванса на 6-е и 28-е числа соответственно.
Анекдот времён Брежнева.
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11.08.2021 21:52
+5
Антоніна, ти вже геть нікому не цікава.
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11.08.2021 21:40
+3
дайте угадаю: акцизы на алкоголь нужно срочно поднять!
Что бы было дороже, чем в Европе!
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11.08.2021 21:53
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Антоніна, ти вже геть нікому не цікава.
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11.08.2021 21:40 Відповісти
Вже і з посади "пішли", а він все лізе із законопроектами, смішна людина із харківської електромережі, через так званий "соціальний ліфт" яку винесло чи-то занесло в політику і на посаду заступника міністра МВС (посада генерал-полковника). Спочатку пропагували звільнення наркоманів від кримінальної відповідальності при умові погодження до реабілітації. Коли надали дані, що "ми таке уже проходили" в 90-х, коли у кожного наркомана в кишені була заява без дати на лікування, то змінили тактику під призму урятування сімей від домашнього насильства. А суть залишилась попередньою- звільнити наркоманів від кримінальної відповідальності за незаконне придбання, зберігання, виготовлення і т.д. Нічого нового, а берців міліцейських так заступник міністра і не спробував, а скільки здуру людей позвільняли через придумані і явно хибні і не прораховані рехформи... А може домашнє насильство, п"янство, наркоманія мають соціальні і економічні корені, а може безвихідь для багатьох людей,обумовлена неможливістю прогодувати сім"ї... А може щось просто наплести щоб покрасуватись і не забували стовпа аваковських "рехформ"??? Питань більше ніж відповідей до влади, а не до самого Антона.
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12.08.2021 11:33 Відповісти
Если есть причины, муж будет успешно молотить жену и на трезвую голову.
А жена безо всякой дозы будет втыкать ему в бок большой кухонный нож.
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11.08.2021 21:44 Відповісти
Ага! Хрена они все утонут, красавцы. Гавно не тонуло и не утонет. Видите- в третий раз сегодня всплывает этот самый Украинский Институт Будущего. А ведь Антоха- в числе основателей! Если не самый главный основатель... Ладно. Значит так тому и быть. Это у них- есть будущее, при любых раскладах. Не так? Так!!!
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11.08.2021 21:45 Відповісти
В связи резким увеличением случаев пьянства, насилия и хулиганства 5-го и 25-го числа каждого месяца решено перенести дни получки и аванса на 6-е и 28-е числа соответственно.
Анекдот времён Брежнева.
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11.08.2021 21:52 Відповісти
Надо же... не упомню такого. Старею, наверное. Пичалька.
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11.08.2021 21:55 Відповісти
КОЗЕЛ.
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11.08.2021 21:46 Відповісти
антонина-лизоблюд готова платить изданиям чтобы ее не забывали)
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11.08.2021 21:46 Відповісти
Это он шо, на бубачькину наркозависимость намекает?) Типо, если его того.., то это будет ленка-домашняя насильница?!)))
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11.08.2021 21:47 Відповісти
Здесь очередным ,,пяным указом Горбачева,,-2 попахивает.
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11.08.2021 21:49 Відповісти
Счас, еще сухой закон введите...
Дурбелыки всегда нвйдут чем нахлабучится...
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11.08.2021 21:51 Відповісти
дайте угадаю: акцизы на алкоголь нужно срочно поднять!
Что бы было дороже, чем в Европе!
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11.08.2021 21:53 Відповісти
кент авакова эти центры держит
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11.08.2021 22:00 Відповісти
Ещё один ХИТРОМУДРЫЙ ИДИОТ пытающийся озадачить ВСЛЕНСКИМ АСПЕКТОМ то, что элиминируется ОБЫЧНЫМ УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ и работой местных участковых!!... Пока мы наладим борьбу с алкоголем и наркодельцами (то есть ту борьбу, в которой терпят поражения самые развитые и экономически устойчивые страны), то кладбища украинских городов пополнятся ТЫСЯЧАМИ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИН, СТАРИКОВ И ИНВАЛИДОВ перебравшихся туда в результате потерявших голову подонков!!!... Необходимо наладить эту работу вплоть до возвращения опыта УЧАСТКОВЫХ МИЛИЦИОНЕРОВ времён совка, где этот институт отлично справлялся со всеми дебоширами и пьяницами, потому что был наделён суровыми полномочиями и соответствующими льготами в жизни. Это я к тому, ЧТО ВСЮ НАКИПЬ ВРЕМЁН ЯНУКОВИЧА И ПОРОШЕНКО необходимо попросту ОТНЕСТИ НА СВАЛКУ ИСТОРИИ, что бы эта свора недоумков НЕ МЕШАЛА СТРОИТЬ нашу, свободную от лицемерия, подобных ублюдков и коллаборантов от Медведчука Неньку.
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11.08.2021 22:01 Відповісти
У часи совка боротьба з наркоманією велась досить ефективно, а суди навіть за макову соломку давали серйозні терміни, особливо за збут, від 6 до 12 років ВТК . Бо всі (у владі, прокуратурі, судах і навіть в райкомах і обкомах) розуміли, що наркоманія- це велике зло і з цим треба боротись. А ця недолуга зелена влада хоче легалізувати канабіс. Навіть противно дивитись на тих "спеціалістів" від електромережі, які займаються усіма аспектами: від політики до питань домашнього насильства, не усвідомлюючи справжньої ситуації в суспільстві. Цікаво, коли б такі спеціалісти полізли у 3-х фазну підстанцію, або 35 квольт і попробували проекспериментувати, було б не до сміху, а з наркоманією знають як боротись -відкрити реабілітаційні центри за кілька мільярдів, особливо бути керівником при укладенні тендерів на будівництво таких реабілітаційних центрів ..... Це продовження Comedy club чи 95-го???
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12.08.2021 14:29 Відповісти
Это социальная болезнь: люди больны настолько, насколько больно само общество.
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11.08.2021 22:02 Відповісти
вже колись вводили сухий закон.
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11.08.2021 22:06 Відповісти
а разве у нас ещё не наступило "время ЗЕлёных пикапов"
как в Таиланде???
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11.08.2021 22:22 Відповісти
Необходим правильный алгоритм действий. Но писать его некому. Ведь нас же на все должности продвигают по партийным спискам партийных функционеров.
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11.08.2021 22:58 Відповісти
Щось жирна тоня на фото геть схуд. Певно сам стимуляторами зловживати почав
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11.08.2021 23:14 Відповісти
Антошка прославился тем что порезал на металл и продал детскую карусель в городе Харькове чем доказал всем чиновникам что он таки "свой в доску". Деньги, говорят, пропил. Все по кацапски "Что пропито, ******** то в дело произведено". И таки Аваков заметил усердие полудурка! Если бы он изучал физиологию высшей нервной деятельности, социологию, философию, психологию и криминологию то такой ***** он бы не нес...

Пусть исследуют как повлияло пропитие Антошкой детской карусели на склонность детей к насилию, депрессивным настроениям их матерей и получение за это ими тумаков от своих мужей... Для вирішення проблеми домашнього насильства державі потрібна політика зниження рівня алкогольної і наркотичної залежностей, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5160
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12.08.2021 00:32 Відповісти
 
 