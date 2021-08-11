Для вирішення проблеми домашнього насильства державі потрібна політика зниження рівня алкогольної і наркотичної залежностей, - Геращенко

Щоб зменшити кількість випадків домашнього насильства, необхідно на державному рівні забезпечити можливість людям, які здійснюють такі злочини і страждають алкогольною та наркотичною залежностями, проходити лікування і реабілітацію. Законопроєкт на цю тему підготовлено народними депутатами спільно з Міністерством внутрішніх справ і громадськими організаціями.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив ексзаступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Як показало соціологічне опитування Українського інституту майбутнього, який проведено спільно з Міністерством внутрішніх справ, більш ніж 70% випадків домашнього насильства, на думку респондентів, спровоковане алкоголем або наркотиками. Тому ключ до вирішення проблеми домашнього насильства на три чверті залежить від того, чи є у держави чітка політика щодо заходів, спрямованих на зниження рівня залежностей, - вважає він. - Такий законопроєкт може стати першим кроком у цьому напрямку і дозволить лікувати хоча б тих, хто вже зробив правопорушення, щоб знизити кількість повторних випадків. Звичайно, за рішенням суду і в центрах, які б відповідали державним стандартам. Ухвалення такого законопроєкту дозволить державі виділяти гроші на реабілітацію людей, які страждають на алкогольну і наркотичну залежності".

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У свою чергу співдиректор проєкту "Наркотична й алкогольна залежність: безпека суспільства, захист неповнолітніх, психічне здоров'я" Українського інституту майбутнього Анна Міщенко уточнює, що законопроєкт жодним чином не порушує права людей, у людини залишається вибір - можна відмовитися від реабілітації. На її думку, така законодавча ініціатива важлива для гарантування громадської безпеки, оскільки не тільки допоможе знизити кількість випадків домашнього насильства, а й інших злочинів, скоєних людьми, які вживають психоактивні речовини.

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей кримінальної відповідальності осіб, які вчиняють правопорушення у зв'язку з наявністю залежності від наркотичних та інших психоактивних речовин, а також організації реабілітації таких осіб" зареєстровано у Верховній Раді за підписом 39 народних депутатів із різних фракцій.

У публікації ""Німі дзвінки" і закодовані жести: як у пандемію рятують жертв домашнього насильства" також говориться, що кількість випадків домашнього насильства в період пандемії значно зросла. За сім місяців цього року Нацполіцією розслідувалося 2 182 провадження за статтею КК "домашнє насильство". Найбільше - у Донецькій (249), Львівській (144) та Харківській областях (137).

До суду направлено 1 339 кримінальних проваджень.