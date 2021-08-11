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алкоголь (1656) насилие (364) Геращенко Антон (1438) борьба с наркотиками (122)

Для решения проблемы домашнего насилия государству нужна политика снижения уровня алкогольной и наркотической зависимостей, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Для решения проблемы домашнего насилия государству нужна политика снижения уровня алкогольной и наркотической зависимостей, - Геращенко

Чтобы уменьшить количество случаев домашнего насилия, необходимо на государственном уровне обеспечить возможность людям, совершающим такие преступления и страдающим алкогольной и наркотической зависимостями, проходить лечение и реабилитацию. Законопроект на эту тему подготовлен народными депутатами совместно с МВД и общественными организациями.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил экс-заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Как показал социологический опрос Украинского института будущего, который проведен совместно с МВД, в более чем 70% случаев домашнее насилие, по мнению респондентов, спровоцировано алкоголем или наркотиками. Поэтому ключ к решению проблемы домашнего насилия на три четверти зависит от того, есть ли у государства четкая политика относительно мер, направленных на снижение уровня зависимостей, – считает он. – Такой законопроект может стать первым шагом в этом направлении и позволит лечить хотя бы тех, кто уже совершил правонарушения, чтобы снизить количество повторных случаев. Конечно, по решению суда и в центрах, которые бы соответствовали государственным стандартам. Принятие такого законопроекта позволит государству выделять деньги на реабилитацию людей, страдающих алкогольной и наркотическими зависимостями".

В свою очередь содиректор проекта "Наркотическая и алкогольная зависимость: безопасность общества, защита несовершеннолетних, психическое здоровье" Украинского института будущего Анна Мищенко уточняет, что законопроект никоим образом не нарушает права людей, у человека остается выбор – он может отказаться от реабилитации. По ее мнению, такая законодательная инициатива важна для обеспечения общественной безопасности, поскольку не только поможет снизить количество случаев домашнего насилия, но и других преступлений, совершенных людьми, употребляющими психоактивные вещества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД подготовило законопроект об особенностях уголовной ответственности лиц с наркотической зависимостью и их реабилитации, - Геращенко

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей уголовной ответственности лиц, совершающих правонарушения в связи с наличием зависимости от наркотических и других психоактивных веществ, а также организации реабилитации таких лиц" зарегистрирован в Верховной Раде за подписью 39 народных депутатов из разных фракций.

В публикации "Немые звонки" и закодированные жесты: как в пандемию спасают жертв домашнего насилия" также говорится, что количество случаев домашнего насилия в период пандемии значительно выросло. За семь месяцев этого года Нацполицией расследовалось 2 182 производства по статье УК "домашнее насилие". Больше всего – в Донецкой (249), Львовской (144) и Харьковской областях (137).

В суд направлено1 339 уголовных производств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество обращений в полицию по случаям домашнего насилия в период пандемии выросло, - замминистра внутренних дел Павличенко

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
В связи резким увеличением случаев пьянства, насилия и хулиганства 5-го и 25-го числа каждого месяца решено перенести дни получки и аванса на 6-е и 28-е числа соответственно.
Анекдот времён Брежнева.
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11.08.2021 21:52
+5
Антоніна, ти вже геть нікому не цікава.
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11.08.2021 21:40
+3
дайте угадаю: акцизы на алкоголь нужно срочно поднять!
Что бы было дороже, чем в Европе!
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11.08.2021 21:53
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Антоніна, ти вже геть нікому не цікава.
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11.08.2021 21:40 Ответить
Вже і з посади "пішли", а він все лізе із законопроектами, смішна людина із харківської електромережі, через так званий "соціальний ліфт" яку винесло чи-то занесло в політику і на посаду заступника міністра МВС (посада генерал-полковника). Спочатку пропагували звільнення наркоманів від кримінальної відповідальності при умові погодження до реабілітації. Коли надали дані, що "ми таке уже проходили" в 90-х, коли у кожного наркомана в кишені була заява без дати на лікування, то змінили тактику під призму урятування сімей від домашнього насильства. А суть залишилась попередньою- звільнити наркоманів від кримінальної відповідальності за незаконне придбання, зберігання, виготовлення і т.д. Нічого нового, а берців міліцейських так заступник міністра і не спробував, а скільки здуру людей позвільняли через придумані і явно хибні і не прораховані рехформи... А може домашнє насильство, п"янство, наркоманія мають соціальні і економічні корені, а може безвихідь для багатьох людей,обумовлена неможливістю прогодувати сім"ї... А може щось просто наплести щоб покрасуватись і не забували стовпа аваковських "рехформ"??? Питань більше ніж відповідей до влади, а не до самого Антона.
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12.08.2021 11:33 Ответить
Если есть причины, муж будет успешно молотить жену и на трезвую голову.
А жена безо всякой дозы будет втыкать ему в бок большой кухонный нож.
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11.08.2021 21:44 Ответить
Ага! Хрена они все утонут, красавцы. Гавно не тонуло и не утонет. Видите- в третий раз сегодня всплывает этот самый Украинский Институт Будущего. А ведь Антоха- в числе основателей! Если не самый главный основатель... Ладно. Значит так тому и быть. Это у них- есть будущее, при любых раскладах. Не так? Так!!!
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11.08.2021 21:45 Ответить
В связи резким увеличением случаев пьянства, насилия и хулиганства 5-го и 25-го числа каждого месяца решено перенести дни получки и аванса на 6-е и 28-е числа соответственно.
Анекдот времён Брежнева.
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11.08.2021 21:52 Ответить
Надо же... не упомню такого. Старею, наверное. Пичалька.
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11.08.2021 21:55 Ответить
КОЗЕЛ.
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11.08.2021 21:46 Ответить
антонина-лизоблюд готова платить изданиям чтобы ее не забывали)
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11.08.2021 21:46 Ответить
Это он шо, на бубачькину наркозависимость намекает?) Типо, если его того.., то это будет ленка-домашняя насильница?!)))
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11.08.2021 21:47 Ответить
Здесь очередным ,,пяным указом Горбачева,,-2 попахивает.
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11.08.2021 21:49 Ответить
Счас, еще сухой закон введите...
Дурбелыки всегда нвйдут чем нахлабучится...
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11.08.2021 21:51 Ответить
дайте угадаю: акцизы на алкоголь нужно срочно поднять!
Что бы было дороже, чем в Европе!
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11.08.2021 21:53 Ответить
кент авакова эти центры держит
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11.08.2021 22:00 Ответить
Ещё один ХИТРОМУДРЫЙ ИДИОТ пытающийся озадачить ВСЛЕНСКИМ АСПЕКТОМ то, что элиминируется ОБЫЧНЫМ УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ и работой местных участковых!!... Пока мы наладим борьбу с алкоголем и наркодельцами (то есть ту борьбу, в которой терпят поражения самые развитые и экономически устойчивые страны), то кладбища украинских городов пополнятся ТЫСЯЧАМИ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИН, СТАРИКОВ И ИНВАЛИДОВ перебравшихся туда в результате потерявших голову подонков!!!... Необходимо наладить эту работу вплоть до возвращения опыта УЧАСТКОВЫХ МИЛИЦИОНЕРОВ времён совка, где этот институт отлично справлялся со всеми дебоширами и пьяницами, потому что был наделён суровыми полномочиями и соответствующими льготами в жизни. Это я к тому, ЧТО ВСЮ НАКИПЬ ВРЕМЁН ЯНУКОВИЧА И ПОРОШЕНКО необходимо попросту ОТНЕСТИ НА СВАЛКУ ИСТОРИИ, что бы эта свора недоумков НЕ МЕШАЛА СТРОИТЬ нашу, свободную от лицемерия, подобных ублюдков и коллаборантов от Медведчука Неньку.
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11.08.2021 22:01 Ответить
У часи совка боротьба з наркоманією велась досить ефективно, а суди навіть за макову соломку давали серйозні терміни, особливо за збут, від 6 до 12 років ВТК . Бо всі (у владі, прокуратурі, судах і навіть в райкомах і обкомах) розуміли, що наркоманія- це велике зло і з цим треба боротись. А ця недолуга зелена влада хоче легалізувати канабіс. Навіть противно дивитись на тих "спеціалістів" від електромережі, які займаються усіма аспектами: від політики до питань домашнього насильства, не усвідомлюючи справжньої ситуації в суспільстві. Цікаво, коли б такі спеціалісти полізли у 3-х фазну підстанцію, або 35 квольт і попробували проекспериментувати, було б не до сміху, а з наркоманією знають як боротись -відкрити реабілітаційні центри за кілька мільярдів, особливо бути керівником при укладенні тендерів на будівництво таких реабілітаційних центрів ..... Це продовження Comedy club чи 95-го???
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12.08.2021 14:29 Ответить
Это социальная болезнь: люди больны настолько, насколько больно само общество.
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11.08.2021 22:02 Ответить
вже колись вводили сухий закон.
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11.08.2021 22:06 Ответить
а разве у нас ещё не наступило "время ЗЕлёных пикапов"
как в Таиланде???
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11.08.2021 22:22 Ответить
Необходим правильный алгоритм действий. Но писать его некому. Ведь нас же на все должности продвигают по партийным спискам партийных функционеров.
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11.08.2021 22:58 Ответить
Щось жирна тоня на фото геть схуд. Певно сам стимуляторами зловживати почав
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11.08.2021 23:14 Ответить
Антошка прославился тем что порезал на металл и продал детскую карусель в городе Харькове чем доказал всем чиновникам что он таки "свой в доску". Деньги, говорят, пропил. Все по кацапски "Что пропито, ******** то в дело произведено". И таки Аваков заметил усердие полудурка! Если бы он изучал физиологию высшей нервной деятельности, социологию, философию, психологию и криминологию то такой ***** он бы не нес...

Пусть исследуют как повлияло пропитие Антошкой детской карусели на склонность детей к насилию, депрессивным настроениям их матерей и получение за это ими тумаков от своих мужей... Для вирішення проблеми домашнього насильства державі потрібна політика зниження рівня алкогольної і наркотичної залежностей, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5160
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12.08.2021 00:32 Ответить
 
 