МВД подготовило законопроект об особенностях уголовной ответственности лиц с наркотической зависимостью и их реабилитации, - Геращенко

Министерство внутренних дел подготовило и зарегистрировало в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об особенностях уголовной ответственности лиц, совершающих правонарушения в связи с наличием зависимости от наркотических и других психоактивных веществ, а также организации реабилитации таких лиц". Его подписали 39 народных депутатов.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замминистра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Данным законопроектом предусмотрено, что лицо, совершившее уголовное правонарушение вследствие психического расстройства, вызванного употреблением психоактивных веществ, сможет реализовать свое право на освобождение от ответственности или наказания, если согласиться пройти курс бесплатной медико-психологической реабилитации", - написал Геращенко. От отметил, что речь идет лишь о тех правонарушителях, которые согласно законодательству имеют право на освобождение от ответственности или наказания.

Основная цель таких нововведений - замотивировать зависимого пройти реабилитацию и предотвратить таким образом совершение им новых правонарушений. У преступника остается свободный выбор – он может отказаться от реабилитации.

Как сообщил Геращенко, около 30% домашнего насилия или имущественных правонарушений – краж, разбойных нападений – совершают люди вследствие "ломки" или других состояний, вызванных их зависимостью, в поисках очередной дозы. По мнению авторов, предложенный законопроект даст возможность людям, попавшим в ловушку пристрастия к психоактивным веществам, вернуться к полноценной жизни, даст им второй шанс.

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Другой проблемой является отсутствие необходимой законодательной базы в сфере медико-психологической реабилитации зависимых. "Это, в комплексе с другими факторами, приводит к случаям незаконного лишения свободы зависимого человека в частных реабилитационных центрах, куда обращаются за помощью его родственники", - отметил замминистра.

Предложенный законопроект даст возможность развивать реабилитацию в государственных медучреждениях, а также в частных реабилитационных центрах, которые получат легальный статус и смогут эффективно работать.

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