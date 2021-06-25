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Новости Силовики
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МВД подготовило законопроект об особенностях уголовной ответственности лиц с наркотической зависимостью и их реабилитации, - Геращенко

МВД подготовило законопроект об особенностях уголовной ответственности лиц с наркотической зависимостью и их реабилитации, - Геращенко

Министерство внутренних дел подготовило и зарегистрировало в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об особенностях уголовной ответственности лиц, совершающих правонарушения в связи с наличием зависимости от наркотических и других психоактивных веществ, а также организации реабилитации таких лиц". Его подписали 39 народных депутатов.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замминистра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Данным законопроектом предусмотрено, что лицо, совершившее уголовное правонарушение вследствие психического расстройства, вызванного употреблением психоактивных веществ, сможет реализовать свое право на освобождение от ответственности или наказания, если согласиться пройти курс бесплатной медико-психологической реабилитации", - написал Геращенко. От отметил, что речь идет лишь о тех правонарушителях, которые согласно законодательству имеют право на освобождение от ответственности или наказания. 

Основная цель таких нововведений - замотивировать зависимого пройти реабилитацию и предотвратить таким образом совершение им новых правонарушений.  У преступника остается свободный выбор – он может отказаться от реабилитации.

Как сообщил Геращенко, около 30% домашнего насилия или имущественных правонарушений – краж, разбойных нападений – совершают люди вследствие "ломки" или других состояний, вызванных их зависимостью, в поисках очередной дозы. По мнению авторов, предложенный законопроект даст возможность людям, попавшим в ловушку пристрастия к психоактивным веществам, вернуться к полноценной жизни, даст им второй шанс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Telegram стал площадкой для торговли наркотиками и крадеными автомобилями, - замглавы МВД Геращенко

Другой проблемой является отсутствие необходимой законодательной базы в сфере медико-психологической реабилитации зависимых. "Это, в комплексе с другими факторами, приводит к случаям незаконного лишения свободы зависимого человека в частных реабилитационных центрах, куда обращаются за помощью его родственники", - отметил замминистра.

Предложенный законопроект даст возможность развивать реабилитацию в государственных медучреждениях, а также в частных реабилитационных центрах, которые получат легальный статус и смогут эффективно работать.

Также читайте: В МВД представили законопроект, который позволит снизить преступность на почве наркозависимости в 4-5 раз

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Топ комментарии
+11
Очень своевременный законопроект:
МВД подготовило законопроект об особенностях уголовной ответственности лиц с наркотической зависимостью и их реабилитации, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7066
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25.06.2021 19:35
+9
Та ти що!!! Це ж вони саме під нього цей закон і готують!!!Вчитайся: "лицо, совершившее уголовное правонарушение вследствие психического расстройства, вызванного употреблением психоактивных веществ, сможет реализовать свое право на освобождение от ответственности или наказания, если согласиться пройти курс бесплатной медико-психологической реабилитации"! Це ж для "Блазня" - "залізна відмазка" щоб не сидіть довічно за держзраду! Заявить що весь час президентства "з кумару не виходив" і дасть згоду на "реабілітацію" Протримають місяць у якійсь клініці і випустять - "реабілітувався"! І ВСЕ! Він вільний!!!
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25.06.2021 19:35
+6
МВД подготовило законопроект об особенностях уголовной ответственности лиц с наркотической зависимостью и их реабилитации, Зеленский получит президентский иммунитет,- Геращенко
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25.06.2021 19:29
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Правила форума Совет форумчан
да, реабилитационные центры армянского друга авакова, где людей держат в рабстве, простаивают.
мсрня не знает, где еще бабла срубить
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25.06.2021 19:28 Ответить
А бубочка не заветує такий Закон? Чи, може, йому простіше дати команду, щоб не голосували...
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25.06.2021 19:28 Ответить
Та ти що!!! Це ж вони саме під нього цей закон і готують!!!Вчитайся: "лицо, совершившее уголовное правонарушение вследствие психического расстройства, вызванного употреблением психоактивных веществ, сможет реализовать свое право на освобождение от ответственности или наказания, если согласиться пройти курс бесплатной медико-психологической реабилитации"! Це ж для "Блазня" - "залізна відмазка" щоб не сидіть довічно за держзраду! Заявить що весь час президентства "з кумару не виходив" і дасть згоду на "реабілітацію" Протримають місяць у якійсь клініці і випустять - "реабілітувався"! І ВСЕ! Він вільний!!!
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25.06.2021 19:35 Ответить
Великі комбінатори від МВС , навіть сам харківський спеціаліст по електромережах, в системі міліції та поліції ніколи не працювали, берцями землі не топтали, історії "боротьби" з наркозалежністю не чули і в університетах не навчались. Де ж їм знати, що цю подібну муру українці уже випробовували в 90-х і вона показала свою непридатність до нашого суспільства. Хіба теперішні політикани знають, що у кожного наркомана у кишені (на випадок затримання) уже була заготовлена заява про бажання пройти курс реабілітації, але все одно займались "своєю справою". Ти диви , навіть термін придумали "вчинили правопорушення внаслідок психічного розладу" ??? Агов, а це від коли наркоманів прирівняли до психічно хворих. Так собі не просто *******, а явно смердить замовленням наркоманського криміналітету. І отакі законопроекти направляють (даруйте пропихують) новітні Остапи Бендери від МВС, отак вони "розуміють" стан боротьби зі злочинністю наркоманів, УХ , напевно багато уже синків наркоманів розвелось у політиків чи тої "Еліти".
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25.06.2021 22:15 Ответить
нет ! он скажет что его надо освободить от ответственности за все действия на посту президента, потому что он постоянно упроторый системный наркоман, и вместо зоны пойдет лечиться... в омане или монтекарло
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25.06.2021 19:57 Ответить
МВД подготовило законопроект об особенностях уголовной ответственности лиц с наркотической зависимостью и их реабилитации, Зеленский получит президентский иммунитет,- Геращенко
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25.06.2021 19:29 Ответить
У меня скоро забор упадёт . Лица с наркотической зависимостью возле него ищут "закладки" .
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25.06.2021 19:29 Ответить
похоже, напрасно...ты лучше знаешь свой забор и то, что возле
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25.06.2021 19:36 Ответить
Шмаркле уже сообщили? Нашли его "в джунглях"?
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25.06.2021 19:33 Ответить
Очень своевременный законопроект:
МВД подготовило законопроект об особенностях уголовной ответственности лиц с наркотической зависимостью и их реабилитации, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7066
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25.06.2021 19:35 Ответить
так під цю персоналію й готували мабуть )))
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25.06.2021 20:01 Ответить
закон - парашют, на всяк про всяк, мало-ли
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26.06.2021 00:06 Ответить
І оце воно країною керує, ніяк не розкумариться, навіть не орієнтується що відбувається, не то що 5-й бував багровий від горілки та коньяків, а той .... Господи, навіщо таке покарання українцям?
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26.06.2021 22:30 Ответить
От виродки!
Це що виходить - наркоти зможуть безкарно коїти злочини?!
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25.06.2021 19:38 Ответить
под себя уроды законы пишут. это чтобы верховную раду освободить от ответственности.
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25.06.2021 19:40 Ответить
"Данным законопроектом предусмотрено, что лицо, совершившее уголовное правонарушение вследствие психического расстройства, вызванного употреблением психоактивных веществ, сможет реализовать свое право на освобождение от ответственности или наказания, если согласиться пройти курс бесплатной медико-психологической реабилитации"

Шо, под зелю написали отдельный закон?
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25.06.2021 19:55 Ответить
Понятно. Стелят Зелибобику соломку, чтобы после президентства на нары за предательство по вагнеровцам не загремел. Типа наркозависим, был под наркотой, согласен пройти реабилитацию. Бугага.
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25.06.2021 19:58 Ответить
Круто, то есть вещества из отягчающего фактора, станут смягчающим. Ждем волну убийств и беспредела сынков прокуроров и судей, которые потом окажутся "больными наркоманией", и которых нельзя садить на пожизненное, а надо лечить, и учитывая, что нельзя в нашей стране отправить никого на принудительное лечение - они тупо пойдут дальше торчать, и беспределить.
Не знаю как вы, а мне не хватает только единомышленников, чтобы начать баррикады на майдане устанавливать. Не за это именно, а по совокупности.
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25.06.2021 20:01 Ответить
А шо там референдум Зеленского, на котором проголосовали за легализацию Канабиса? Или пока ЗеАваковоБарыгам не выгодно?
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25.06.2021 20:04 Ответить
Или там поправку внесут, что нарколыга может быть преЗедентом?
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25.06.2021 20:05 Ответить
по закону, даже Президент имеет право на снисхождение за преступления, совершенные в состоянии наркотического опьянения, он равен вместе со всеми перед законом, что непонятного?
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26.06.2021 00:10 Ответить
ну от і до Зеленського добрались...
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25.06.2021 20:13 Ответить
Нашого президента хоуть визнати, ну того, наркоманом, чи щось того.
Хитрий гад, після зізнання в прямому ефірі пряма дорога в буцегарню або наркодиспансер
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25.06.2021 20:33 Ответить
Нет сомнения, под кого этот законопроект готовится. Зе на интервью с Мосейчук выглядел под кайфом, или в ломках. Зе взял всю вину на себя.
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25.06.2021 23:07 Ответить
 
 