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Новини Силовики
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законопроєкт (3547) МВС (3468) наркотики (1430) Правоохоронні органи (2696) силовики (2512) Геращенко Антон (935)

МВС підготувало законопроєкт про особливості кримінальної відповідальності осіб із наркотичною залежністю та їх реабілітації, - Геращенко

МВС підготувало законопроєкт про особливості кримінальної відповідальності осіб із наркотичною залежністю та їх реабілітації, - Геращенко

Міністерство внутрішніх справ підготувало і зареєструвало у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей кримінальної відповідальності осіб, які вчиняють правопорушення у зв'язку з наявністю залежності від наркотичних та інших психоактивних речовин, а також організації реабілітації таких осіб". Його підписали 39 народних депутатів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Цим законопроєктом передбачено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення внаслідок психічного розладу, викликаного вживанням психоактивних речовин, зможе реалізувати своє право на звільнення від відповідальності або покарання, якщо погодитися пройти курс безкоштовної медико-психологічної реабілітації", - написав Геращенко. Від зазначив, що йдеться лише про тих правопорушників, які згідно із законодавством мають право на звільнення від відповідальності або покарання.

Основна мета таких нововведень - мотивувати залежного пройти реабілітацію і запобігти таким чином вчиненню ним нових правопорушень. У злочинця залишається вільний вибір - він може відмовитися від реабілітації.

Як повідомив Геращенко, близько 30% домашнього насильства або майнових правопорушень - крадіжок, розбійних нападів - роблять люди внаслідок "ломки" або інших станів, викликаних їх залежністю, у пошуках чергової дози. На думку авторів, запропонований законопроєкт дасть можливість людям, що потрапили в пастку пристрасті до психоактивних речовин, повернутися до повноцінного життя, дасть їм другий шанс.

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Іншою проблемою є відсутність необхідної законодавчої бази у сфері медико-психологічної реабілітації залежних. "Це, в комплексі з іншими факторами, призводить до випадків незаконного позбавлення волі залежної людини в приватних реабілітаційних центрах, куди звертаються по допомогу її родичі", - зазначив заступник міністра.

Запропонований законопроєкт дасть можливість розвивати реабілітацію в державних медустановах, а також у приватних реабілітаційних центрах, які отримають легальний статус і зможуть ефективно працювати.
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Топ коментарі
+11
Очень своевременный законопроект:
МВД подготовило законопроект об особенностях уголовной ответственности лиц с наркотической зависимостью и их реабилитации, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7066
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25.06.2021 19:35
+9
Та ти що!!! Це ж вони саме під нього цей закон і готують!!!Вчитайся: "лицо, совершившее уголовное правонарушение вследствие психического расстройства, вызванного употреблением психоактивных веществ, сможет реализовать свое право на освобождение от ответственности или наказания, если согласиться пройти курс бесплатной медико-психологической реабилитации"! Це ж для "Блазня" - "залізна відмазка" щоб не сидіть довічно за держзраду! Заявить що весь час президентства "з кумару не виходив" і дасть згоду на "реабілітацію" Протримають місяць у якійсь клініці і випустять - "реабілітувався"! І ВСЕ! Він вільний!!!
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25.06.2021 19:35
+6
МВД подготовило законопроект об особенностях уголовной ответственности лиц с наркотической зависимостью и их реабилитации, Зеленский получит президентский иммунитет,- Геращенко
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25.06.2021 19:29
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да, реабилитационные центры армянского друга авакова, где людей держат в рабстве, простаивают.
мсрня не знает, где еще бабла срубить
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25.06.2021 19:28 Відповісти
А бубочка не заветує такий Закон? Чи, може, йому простіше дати команду, щоб не голосували...
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25.06.2021 19:28 Відповісти
Та ти що!!! Це ж вони саме під нього цей закон і готують!!!Вчитайся: "лицо, совершившее уголовное правонарушение вследствие психического расстройства, вызванного употреблением психоактивных веществ, сможет реализовать свое право на освобождение от ответственности или наказания, если согласиться пройти курс бесплатной медико-психологической реабилитации"! Це ж для "Блазня" - "залізна відмазка" щоб не сидіть довічно за держзраду! Заявить що весь час президентства "з кумару не виходив" і дасть згоду на "реабілітацію" Протримають місяць у якійсь клініці і випустять - "реабілітувався"! І ВСЕ! Він вільний!!!
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25.06.2021 19:35 Відповісти
Великі комбінатори від МВС , навіть сам харківський спеціаліст по електромережах, в системі міліції та поліції ніколи не працювали, берцями землі не топтали, історії "боротьби" з наркозалежністю не чули і в університетах не навчались. Де ж їм знати, що цю подібну муру українці уже випробовували в 90-х і вона показала свою непридатність до нашого суспільства. Хіба теперішні політикани знають, що у кожного наркомана у кишені (на випадок затримання) уже була заготовлена заява про бажання пройти курс реабілітації, але все одно займались "своєю справою". Ти диви , навіть термін придумали "вчинили правопорушення внаслідок психічного розладу" ??? Агов, а це від коли наркоманів прирівняли до психічно хворих. Так собі не просто *******, а явно смердить замовленням наркоманського криміналітету. І отакі законопроекти направляють (даруйте пропихують) новітні Остапи Бендери від МВС, отак вони "розуміють" стан боротьби зі злочинністю наркоманів, УХ , напевно багато уже синків наркоманів розвелось у політиків чи тої "Еліти".
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25.06.2021 22:15 Відповісти
нет ! он скажет что его надо освободить от ответственности за все действия на посту президента, потому что он постоянно упроторый системный наркоман, и вместо зоны пойдет лечиться... в омане или монтекарло
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25.06.2021 19:57 Відповісти
МВД подготовило законопроект об особенностях уголовной ответственности лиц с наркотической зависимостью и их реабилитации, Зеленский получит президентский иммунитет,- Геращенко
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25.06.2021 19:29 Відповісти
У меня скоро забор упадёт . Лица с наркотической зависимостью возле него ищут "закладки" .
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25.06.2021 19:29 Відповісти
похоже, напрасно...ты лучше знаешь свой забор и то, что возле
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25.06.2021 19:36 Відповісти
Шмаркле уже сообщили? Нашли его "в джунглях"?
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25.06.2021 19:33 Відповісти
Очень своевременный законопроект:
МВД подготовило законопроект об особенностях уголовной ответственности лиц с наркотической зависимостью и их реабилитации, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7066
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25.06.2021 19:35 Відповісти
так під цю персоналію й готували мабуть )))
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25.06.2021 20:01 Відповісти
закон - парашют, на всяк про всяк, мало-ли
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26.06.2021 00:06 Відповісти
І оце воно країною керує, ніяк не розкумариться, навіть не орієнтується що відбувається, не то що 5-й бував багровий від горілки та коньяків, а той .... Господи, навіщо таке покарання українцям?
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26.06.2021 22:30 Відповісти
От виродки!
Це що виходить - наркоти зможуть безкарно коїти злочини?!
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25.06.2021 19:38 Відповісти
под себя уроды законы пишут. это чтобы верховную раду освободить от ответственности.
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25.06.2021 19:40 Відповісти
"Данным законопроектом предусмотрено, что лицо, совершившее уголовное правонарушение вследствие психического расстройства, вызванного употреблением психоактивных веществ, сможет реализовать свое право на освобождение от ответственности или наказания, если согласиться пройти курс бесплатной медико-психологической реабилитации"

Шо, под зелю написали отдельный закон?
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25.06.2021 19:55 Відповісти
Понятно. Стелят Зелибобику соломку, чтобы после президентства на нары за предательство по вагнеровцам не загремел. Типа наркозависим, был под наркотой, согласен пройти реабилитацию. Бугага.
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25.06.2021 19:58 Відповісти
Круто, то есть вещества из отягчающего фактора, станут смягчающим. Ждем волну убийств и беспредела сынков прокуроров и судей, которые потом окажутся "больными наркоманией", и которых нельзя садить на пожизненное, а надо лечить, и учитывая, что нельзя в нашей стране отправить никого на принудительное лечение - они тупо пойдут дальше торчать, и беспределить.
Не знаю как вы, а мне не хватает только единомышленников, чтобы начать баррикады на майдане устанавливать. Не за это именно, а по совокупности.
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25.06.2021 20:01 Відповісти
А шо там референдум Зеленского, на котором проголосовали за легализацию Канабиса? Или пока ЗеАваковоБарыгам не выгодно?
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25.06.2021 20:04 Відповісти
Или там поправку внесут, что нарколыга может быть преЗедентом?
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25.06.2021 20:05 Відповісти
по закону, даже Президент имеет право на снисхождение за преступления, совершенные в состоянии наркотического опьянения, он равен вместе со всеми перед законом, что непонятного?
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26.06.2021 00:10 Відповісти
ну от і до Зеленського добрались...
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25.06.2021 20:13 Відповісти
Нашого президента хоуть визнати, ну того, наркоманом, чи щось того.
Хитрий гад, після зізнання в прямому ефірі пряма дорога в буцегарню або наркодиспансер
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25.06.2021 20:33 Відповісти
Нет сомнения, под кого этот законопроект готовится. Зе на интервью с Мосейчук выглядел под кайфом, или в ломках. Зе взял всю вину на себя.
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25.06.2021 23:07 Відповісти
 
 