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МОЗ скоротило до 14 днів інтервал між дозами COVID-вакцини CoronaVac через поширення "дельта"-штаму

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

МОЗ скоротило до 14 днів інтервал між дозами COVID-вакцини CoronaVac через поширення

Міністерство охорони здоров'я рекомендує скоротити інтервал між першою і другою дозою вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech до мінімального терміну, зазначеного в офіційній інструкції - 14 днів, в зв'язку з поширенням штаму "дельта" і поступовим зростанням захворюваності в Україні.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, експерти Міністерства охорони здоров'я прийняли таке рішення, проаналізувавши рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та останні дослідження ефективності вакцини CoronaVac при різних інтервалах між дозами, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з дослідженнями, після вакцинації двома дозами з інтервалом в 14 днів ефективність вакцини CoronaVac проти розвитку симптоматичної форми захворювання коливалася від 51% до 84%, ефективність проти госпіталізації досягала 100%.

CoronaVac - це інактивована вакцина, яка містить в своєму складі неактивний, "знешкоджений" вірус. Організм реагує на нього і виробляє імунітет.

Станом на 12 серпня вакциною CoronaVac / Sinovac Biotech прищепили більш як 1,22 млн українців.

Читайте також: За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 162 049 осіб, загалом - 4 427 898, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: Анастасія Потіха
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Та чё там. Ширяйте прям весь бутылёк, авось поможет И можно без интервала
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12.08.2021 11:15 Відповісти
Ага! Интересно, правда: наше МОЗ понятия не имеет в этих тонких делах. Это очевидно если вспомнить все их метания/качания в разные стороны. Инструкция по применению какой-то бодяги, не испытанной- тоже забавная штука, да? И обставились все- отменно: ответственность снята законодательно. То есть- мели Емеля, твоя неделя. (с)
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12.08.2021 11:30 Відповісти
Тільки ідеальним асфальтом за рецептурою Зе кожен українець зможе привитись від COVID19.
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12.08.2021 13:25 Відповісти
Дак закупили ж шмурдяка куеву тучу. Теперь надо куда-то ж его девать, а вылить - жаба давит. Скоро скажут: "Колите через неделю 4 дозы". НУ шоб наверняка
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12.08.2021 13:00 Відповісти
Шо, срок годности вакцины заканчивается???
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12.08.2021 14:27 Відповісти
 
 