Завод, який забруднив Миколаївську область червоним шламом, недоплачує мільярди гривень податків

Миколаївський глиноземний завод, який забруднює Миколаївську область відходами виробництва алюмінію (червоним шламом), використовує "толінгові схеми".

Це дозволяє щорічно не доплачувати до бюджету майже 1 млрд грн. Про це повідомляється в програмі журналістських розслідувань "Четверта влада", пише УНІАН.

МГЗ, після придбання його російським олігархом Дерипаскою, вже багато років працює за так званою толлінговою схемою: коли підприємство переробляє сировину, яку йому дала інша компанія, не розмитнюючи його, а після виготовлення кінцевого продукту повертає його компанії-постачальнику сировини, отримавши за свою роботу винагороду. Це дає можливість підприємству не платити до держбюджету України практично мільярд гривень щорічно.

За словами начальника управління забезпечення митного контролю та оформлення Чорноморської митниці митної служби України Дмитра Євстаф'єва подібна схема дозволяє підприємству також ухилятися від заходів нетарифного регулювання.

"Після переходу в квітні 2010 року під контроль російської компанії "Русал" підприємство "Миколаївський глиноземний завод" почало поміщати товари в митний режим "переробки на митній території України". Це означає, що при ввезенні таких товарів вони повністю звільняються від оподаткування. Крім того, до них не застосовуються заходи нетарифного регулювання", — сказав Дмитро Євстаф'єв.

Він також повідомив, що Чорноморська митниця подавала відповідний позов до суду, проте програла його.

Нагадаємо, суд зобов'язав Миколаївський глиноземний завод виплатити 9 мільярдів гривень постраждалим від викидів шламу.

Експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України виявила ряд небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини.

У червоному шламі були виявлені миш'як, кадмій, ртуть, свинець, а також елементи алюмінію, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірка, стибіум, станум, ванадій, стронцій і силіцій, які можуть становити найбільшу небезпеку для людей.