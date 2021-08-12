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Загрязнивший Николаевскую область красным шламом завод недоплачивает миллиарды гривен налогов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Загрязнивший Николаевскую область красным шламом завод недоплачивает миллиарды гривен налогов

Николаевский глиноземный завод, который загрязняет Николаевскую область отходами производства алюминия (красным шламом) , использует "толлинговые схемы".

Это позволяет ежегодно не доплачивать в бюджет почти 1 млрд грн. Об этом сообщается в программе журналистских расследований "Четвертая власть", пишет УНИАН.

НГЗ, после приобретения его российским олигархом Дерипаской, уже много лет работает по так называемой толлинговой схеме: когда предприятие перерабатывает сырье, которое ему дала другая компания, не растамаживая его, а после изготовления конечного продукта возвращает его компании-поставщику сырья, получив за свою работу вознаграждение. Это дает возможность предприятию не платить в госбюджет Украины практически миллиард гривен ежегодно.

По словам начальника управления обеспечения таможенного контроля и оформления Черноморской таможни таможенной службы Украины Дмитрия Евстафьева подобная схема позволяет предприятию также уклоняться от мер нетарифного регулирования.

"После перехода в апреле 2010 года под контроль российской компании "Русал" предприятие "Николаевский глиноземный завод" начало помещать товары в таможенный режим "переработки на таможенной территории Украины". Это означает, что при ввозе таких товаров они полностью освобождаются от налогообложения. Кроме того, к ним не применяются меры нетарифного регулирования, — сказал Дмитрий Евстафьев.

Он также сообщил, что Черноморская таможня подавала соответствующий иск в суд, однако проиграла его.

Напомним, суд обязал Николаевский глиноземный завод выплатить 9 миллиардов гривен пострадавшим от выбросов шлама.

Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые могут представлять наибольшую опасность для людей.
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Топ комментарии
+3
это война, гибридная война..., раша воюет против Украины различными способами, это один из них..., я не верю, что власть ничего не может с этим поделать..., она не хочет, а зачем нам такая власть..., с одной стороны - у нас институт будущего, а с другой стороны враг методично уничтожает нас, нашу страну и наше будущее...
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12.08.2021 12:16
+3
Здравствуйте. ЦЕНЗОР.НЕТ почему вы не хотите рассказать про неуплату налогов в особо крупных размерах в период войны сетью аптек "Подорожник".
Есть сеть аптек "Подорожник", более 1000 аптек в Украине, данная сеть аптек платит серые заработные платы, следующим образом, официальная часть в размере минимальной заработной платы приходит на ОЩАДБАНК, остальная часть более 10000грн на ПРИВАТБАНК, платеж дробится и не видно источник поступления, используют сторонние сервисы. В год неуплата налогов приближается к 600млн грн. 5000 сотрудников * 10000грн. = 50 млн. *12 месяцев = 600 млн. С карточки ПриватБанка не платятся никакие налоги в бюджет и военный сбор в период войны. Есть еще одна схема ухода от налогов, начальник отдела кадров заставляет сотрудников писать на бесплатный отпуск связи ковид, а при этом сотрудник ходит на работу и получает зарплату на карточку ПРИВАТБАНКА, а для налоговой он был в отпуске и 0 грн в бюджет и 0 отчислений на военный сбор. Хотелось бы услышать у руководства данной сети в чем секрет альтруистической работы сотрудников за 5000 грн и не мучает совесть собственников за неуплату налогов в период, когда вся страна последнее отдает армии.
Ещё очень много нарушений про которые хотелось подробно рассказать.
Возможна ли Ваша помощь в освещении данной ситуации?
Заранее, спасибо.
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12.08.2021 12:20
+2
А шо там зеленая навозная муха зе-зе прокукарекает на эту тему? Это типичный пример бизнеса на крови. Я прав, зебанутые?
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12.08.2021 12:16
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ЗЕле или КАЛомойскому.
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12.08.2021 12:14 Ответить
Потрібно націоналізувати російську власність, в першу чергу мобільних операторів Київстар та МТС і продати європейським операторам без російського капіталу.
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12.08.2021 12:15 Ответить
А шо там зеленая навозная муха зе-зе прокукарекает на эту тему? Это типичный пример бизнеса на крови. Я прав, зебанутые?
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12.08.2021 12:16 Ответить
какое же ты убогое, хватит кукарекать петух, эта история с 2005 года
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12.08.2021 14:12 Ответить
это война, гибридная война..., раша воюет против Украины различными способами, это один из них..., я не верю, что власть ничего не может с этим поделать..., она не хочет, а зачем нам такая власть..., с одной стороны - у нас институт будущего, а с другой стороны враг методично уничтожает нас, нашу страну и наше будущее...
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12.08.2021 12:16 Ответить
Завод явно кому-то приглянулся... и понеслось!
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12.08.2021 12:17 Ответить
По это (что они уклоняются от налогов) говорят уже ХЗ сколько лет. Это еще как минимум, при Кучме начало мусолиться. По вашему, нужно продолжать терпеть эту хрень, поговаривая "Завод явно кому-то приглянулся"?
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12.08.2021 14:03 Ответить
2005 год "Дерипаска лишил Украину контроля над Николаевским глиноземным заводом, гвинейскими бокситами и последней надежды на развитие национальной алюминиевой промышленности"

Согласно инвестиционным обязательствам они должны были построить в Украине алюминиевый завод!!! Где он, может я просто не заметил?
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12.08.2021 14:08 Ответить
Здравствуйте. ЦЕНЗОР.НЕТ почему вы не хотите рассказать про неуплату налогов в особо крупных размерах в период войны сетью аптек "Подорожник".
Есть сеть аптек "Подорожник", более 1000 аптек в Украине, данная сеть аптек платит серые заработные платы, следующим образом, официальная часть в размере минимальной заработной платы приходит на ОЩАДБАНК, остальная часть более 10000грн на ПРИВАТБАНК, платеж дробится и не видно источник поступления, используют сторонние сервисы. В год неуплата налогов приближается к 600млн грн. 5000 сотрудников * 10000грн. = 50 млн. *12 месяцев = 600 млн. С карточки ПриватБанка не платятся никакие налоги в бюджет и военный сбор в период войны. Есть еще одна схема ухода от налогов, начальник отдела кадров заставляет сотрудников писать на бесплатный отпуск связи ковид, а при этом сотрудник ходит на работу и получает зарплату на карточку ПРИВАТБАНКА, а для налоговой он был в отпуске и 0 грн в бюджет и 0 отчислений на военный сбор. Хотелось бы услышать у руководства данной сети в чем секрет альтруистической работы сотрудников за 5000 грн и не мучает совесть собственников за неуплату налогов в период, когда вся страна последнее отдает армии.
Ещё очень много нарушений про которые хотелось подробно рассказать.
Возможна ли Ваша помощь в освещении данной ситуации?
Заранее, спасибо.
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12.08.2021 12:20 Ответить
ИДЕТ ВОЙНА С ПАРАШЕЙ А ЭТА ГРЁБАННАЯ НАША УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ЧТО ПОРОХ ЧТО АРТИСТ ЖУЮТ СОПЛИ С ПАРАШЕНСКИМИ БАНКАМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ - БЫЛ БЫ ПРИЗИДЕНТ С ЯЙЦАМИ ТО ДАВНО МОЖНО БЫЛО БЫ КОНФИСКОВАТЬ- НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ .ДА НАШ КУЧЕРЯВЫЙ ***** БИЗНЕС КОТОРОГО ТОЛЬКО КОШМАРИТ БЮДЖЕТ УКРАИНЫ СИДЕЛ БЫ НА НАРАХ . ТО НЕ ВЛАСТЬ ТО ГОВНО СОПЛЕЖЕВАЮЩЕЕ !
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12.08.2021 13:13 Ответить
ИДЕТ ВОЙНА С ПАРАШЕЙ А ЭТА ГРЁБАННАЯ НАША УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ЧТО ПОРОХ ЧТО АРТИСТ ЖУЮТ СОПЛИ С ПАРАШЕНСКИМИ БАНКАМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ - БЫЛ БЫ ПРИЗИДЕНТ С ЯЙЦАМИ ТО ДАВНО МОЖНО БЫЛО БЫ КОНФИСКОВАТЬ- НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ .ДА НАШ КУЧЕРЯВЫЙ ***** БИЗНЕС КОТОРОГО ТОЛЬКО КОШМАРИТ БЮДЖЕТ УКРАИНЫ СИДЕЛ БЫ НА НАРАХ . ТО НЕ ВЛАСТЬ ТО ГОВНО СОПЛЕЖЕВАЮЩЕЕ !
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12.08.2021 13:14 Ответить
Людина вивела 5 ярдів, і ще й далі доє Україну, по логіці повинні забрати все на 5 ярдів, а забирають останнє у простих людей, через тариф на газ та коммуналку, це по криворожські )))
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12.08.2021 15:05 Ответить
 
 