Загрязнивший Николаевскую область красным шламом завод недоплачивает миллиарды гривен налогов
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Николаевский глиноземный завод, который загрязняет Николаевскую область отходами производства алюминия (красным шламом) , использует "толлинговые схемы".
Это позволяет ежегодно не доплачивать в бюджет почти 1 млрд грн. Об этом сообщается в программе журналистских расследований "Четвертая власть", пишет УНИАН.
НГЗ, после приобретения его российским олигархом Дерипаской, уже много лет работает по так называемой толлинговой схеме: когда предприятие перерабатывает сырье, которое ему дала другая компания, не растамаживая его, а после изготовления конечного продукта возвращает его компании-поставщику сырья, получив за свою работу вознаграждение. Это дает возможность предприятию не платить в госбюджет Украины практически миллиард гривен ежегодно.
По словам начальника управления обеспечения таможенного контроля и оформления Черноморской таможни таможенной службы Украины Дмитрия Евстафьева подобная схема позволяет предприятию также уклоняться от мер нетарифного регулирования.
"После перехода в апреле 2010 года под контроль российской компании "Русал" предприятие "Николаевский глиноземный завод" начало помещать товары в таможенный режим "переработки на таможенной территории Украины". Это означает, что при ввозе таких товаров они полностью освобождаются от налогообложения. Кроме того, к ним не применяются меры нетарифного регулирования, — сказал Дмитрий Евстафьев.
Он также сообщил, что Черноморская таможня подавала соответствующий иск в суд, однако проиграла его.
Напомним, суд обязал Николаевский глиноземный завод выплатить 9 миллиардов гривен пострадавшим от выбросов шлама.
Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.
В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые могут представлять наибольшую опасность для людей.
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Согласно инвестиционным обязательствам они должны были построить в Украине алюминиевый завод!!! Где он, может я просто не заметил?
Есть сеть аптек "Подорожник", более 1000 аптек в Украине, данная сеть аптек платит серые заработные платы, следующим образом, официальная часть в размере минимальной заработной платы приходит на ОЩАДБАНК, остальная часть более 10000грн на ПРИВАТБАНК, платеж дробится и не видно источник поступления, используют сторонние сервисы. В год неуплата налогов приближается к 600млн грн. 5000 сотрудников * 10000грн. = 50 млн. *12 месяцев = 600 млн. С карточки ПриватБанка не платятся никакие налоги в бюджет и военный сбор в период войны. Есть еще одна схема ухода от налогов, начальник отдела кадров заставляет сотрудников писать на бесплатный отпуск связи ковид, а при этом сотрудник ходит на работу и получает зарплату на карточку ПРИВАТБАНКА, а для налоговой он был в отпуске и 0 грн в бюджет и 0 отчислений на военный сбор. Хотелось бы услышать у руководства данной сети в чем секрет альтруистической работы сотрудников за 5000 грн и не мучает совесть собственников за неуплату налогов в период, когда вся страна последнее отдает армии.
Ещё очень много нарушений про которые хотелось подробно рассказать.
Возможна ли Ваша помощь в освещении данной ситуации?
Заранее, спасибо.