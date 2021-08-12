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Військовослужбовці з Молдови візьмуть участь у параді на День Незалежності

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Військовослужбовці з Молдови візьмуть участь у параді на День Незалежності

Хрещатиком пройдуть молдавські солдати з роти почесної варти.

Про це міністр оборони Молдови Анатолій Носатий повідомив після зустрічі з послом України в Молдові Марком Шевченком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на молдавське видання NewsMaker.

Під час зустрічі Носатий і Шевченко обговорили двостороннє військове співробітництво і перспективи зміцнення партнерських відносин між двома арміями.

Носатий подякував українському послу за запрошення взяти участь у параді з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України.

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"У зв'язку з тривожною епідеміологічною ситуацією в регіоні, пов'язаної з пандемією COVID-19, і для запобігання заражень, Національна армія направить на захід обмежену кількість солдатів з роти почесної варти", - сказав міністр оборони Молдови.
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Топ коментарі
+12
так в 2018 году и президент был настоящий ))))
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12.08.2021 20:12
+11
Молодцы! Санду- с народом Украины!
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12.08.2021 19:31
+10
интересно, а Чауса молдавскому почетному караулу прямо на параде передадут? Так сказать, в торжественной обстановке... Чаус в наглаженых труселях, с медалью "за взятку" на майке, а "янедлох42года" в наглаженной треуголке, на парадном велике... типа Хенералисимус-Зелебобиус... А что? Эпично получилось бы... гламурно-креативно, в духе ЗЕленого шапито...
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12.08.2021 20:04
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Молодцы! Санду- с народом Украины!
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12.08.2021 19:31 Відповісти
моя страна оккупирована тараканщиной. И в ней не осталось военных.
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13.08.2021 00:56 Відповісти
Враг то у нас общий. Добро пожаловать.
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12.08.2021 19:33 Відповісти
Піди на контракт в ЗСУ,і на передку побачиш
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12.08.2021 19:40 Відповісти
Маємо спільний гемор-Придністров"я !!!)))
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12.08.2021 20:31 Відповісти
Придністрянщина то наша земля, наші українці. Отже і наша проблема і наша відповідальність. Нічого спільного Українське Лівобережжя Дністра з Молдавією не мало, не має і не буде мати.
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12.08.2021 21:33 Відповісти
Але на цей час там керує кремль !!!)))
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12.08.2021 21:38 Відповісти
Військовослужбовці з Молдови візьмуть участь у параді на День Незалежності - Цензор.НЕТ 7853 Ярема Стогін 6249da91-----Що воював з Придністров"я ???)))
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12.08.2021 21:40 Відповісти
Это сильно испугает кацапов.
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12.08.2021 19:42 Відповісти
«За 3 роки - 1 млрд дерев»: у РНБО вважають, що всі громади мають долучитися до реалізації плану Зеленського

У четвер, 12 серпня, під головуванням секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данілова відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань збереження та відтворення лісів. Може молодован цих з параду застосувати , як РНБО думає ?
А може увесь парад запрости прийти з деревцем?

ІДІОТИ!!! ПІАРЗАСІДАННЯ РНБО ПО ТЕМІ ФЕЙКОПОГРАМИ ІМІТАТОРА!!! вова вже здриснув з теми - доручив Данілову її оживляти на своїх шапітозасіданнях.
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12.08.2021 19:49 Відповісти
интересно, а Чауса молдавскому почетному караулу прямо на параде передадут? Так сказать, в торжественной обстановке... Чаус в наглаженых труселях, с медалью "за взятку" на майке, а "янедлох42года" в наглаженной треуголке, на парадном велике... типа Хенералисимус-Зелебобиус... А что? Эпично получилось бы... гламурно-креативно, в духе ЗЕленого шапито...
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12.08.2021 20:04 Відповісти
Твоя мурня годиться щоб зачитати студентам-медикам на лекції з клінічної психіатрії. З демонстрацією Чауса, наживо.
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12.08.2021 21:36 Відповісти
у нас только Молдова из союзников осталась? в 2018 году были представители из 18 стран...
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12.08.2021 20:06 Відповісти
так в 2018 году и президент был настоящий ))))
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12.08.2021 20:12 Відповісти
Это прикольно. Кремлю очень понравится. Санду - умничка.
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12.08.2021 23:43 Відповісти
ИМХО: на параде в честь Дня Независимости должны быть исключительно свои. Как демонстрация национального суверенитета и военной мощи страны!
Как это было, например, на классном военном параде в 2001. Тогда даже Ту-22М3 летали...
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13.08.2021 00:55 Відповісти
 
 