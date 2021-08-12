Військовослужбовці з Молдови візьмуть участь у параді на День Незалежності
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Хрещатиком пройдуть молдавські солдати з роти почесної варти.
Про це міністр оборони Молдови Анатолій Носатий повідомив після зустрічі з послом України в Молдові Марком Шевченком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на молдавське видання NewsMaker.
Під час зустрічі Носатий і Шевченко обговорили двостороннє військове співробітництво і перспективи зміцнення партнерських відносин між двома арміями.
Носатий подякував українському послу за запрошення взяти участь у параді з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України.
"У зв'язку з тривожною епідеміологічною ситуацією в регіоні, пов'язаної з пандемією COVID-19, і для запобігання заражень, Національна армія направить на захід обмежену кількість солдатів з роти почесної варти", - сказав міністр оборони Молдови.
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У четвер, 12 серпня, під головуванням секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данілова відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань збереження та відтворення лісів. Може молодован цих з параду застосувати , як РНБО думає ?
А може увесь парад запрости прийти з деревцем?
ІДІОТИ!!! ПІАРЗАСІДАННЯ РНБО ПО ТЕМІ ФЕЙКОПОГРАМИ ІМІТАТОРА!!! вова вже здриснув з теми - доручив Данілову її оживляти на своїх шапітозасіданнях.
Как это было, например, на классном военном параде в 2001. Тогда даже Ту-22М3 летали...