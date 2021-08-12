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Военнослужащие из Молдовы примут участие в параде на День Независимости

Новости Цензор.НЕТ Общество

Военнослужащие из Молдовы примут участие в параде на День Независимости

По Крещатику пройдут молдавские солдаты из роты почетного караула.

Об этом министр обороны Молдовы Анатолий Носатый сообщил после встречи с послом Украины в Молдове Марком Шевченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Во время встречи Носатый и Шевченко обсудили двустороннее военное сотрудничество и перспективы укрепления партнерских отношений между двумя армиями.

Носатый поблагодарил украинского посла за приглашение принять участие в параде по случаю 30-летия провозглашения независимости Украины.

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"В связи с тревожной эпидемиологической ситуацией в регионе, связанной с пандемией COVID-19, и для предотвращения заражений, Национальная армия направит на мероприятие ограниченное число солдат из роты почетного караула", — сказал министр обороны Молдовы.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
так в 2018 году и президент был настоящий ))))
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12.08.2021 20:12
+11
Молодцы! Санду- с народом Украины!
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12.08.2021 19:31
+10
интересно, а Чауса молдавскому почетному караулу прямо на параде передадут? Так сказать, в торжественной обстановке... Чаус в наглаженых труселях, с медалью "за взятку" на майке, а "янедлох42года" в наглаженной треуголке, на парадном велике... типа Хенералисимус-Зелебобиус... А что? Эпично получилось бы... гламурно-креативно, в духе ЗЕленого шапито...
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12.08.2021 20:04
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Молодцы! Санду- с народом Украины!
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12.08.2021 19:31 Ответить
моя страна оккупирована тараканщиной. И в ней не осталось военных.
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13.08.2021 00:56 Ответить
Враг то у нас общий. Добро пожаловать.
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12.08.2021 19:33 Ответить
Піди на контракт в ЗСУ,і на передку побачиш
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12.08.2021 19:40 Ответить
Маємо спільний гемор-Придністров"я !!!)))
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12.08.2021 20:31 Ответить
Придністрянщина то наша земля, наші українці. Отже і наша проблема і наша відповідальність. Нічого спільного Українське Лівобережжя Дністра з Молдавією не мало, не має і не буде мати.
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12.08.2021 21:33 Ответить
Але на цей час там керує кремль !!!)))
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12.08.2021 21:38 Ответить
Військовослужбовці з Молдови візьмуть участь у параді на День Незалежності - Цензор.НЕТ 7853 Ярема Стогін 6249da91-----Що воював з Придністров"я ???)))
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12.08.2021 21:40 Ответить
Это сильно испугает кацапов.
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12.08.2021 19:42 Ответить
«За 3 роки - 1 млрд дерев»: у РНБО вважають, що всі громади мають долучитися до реалізації плану Зеленського

У четвер, 12 серпня, під головуванням секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данілова відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань збереження та відтворення лісів. Може молодован цих з параду застосувати , як РНБО думає ?
А може увесь парад запрости прийти з деревцем?

ІДІОТИ!!! ПІАРЗАСІДАННЯ РНБО ПО ТЕМІ ФЕЙКОПОГРАМИ ІМІТАТОРА!!! вова вже здриснув з теми - доручив Данілову її оживляти на своїх шапітозасіданнях.
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12.08.2021 19:49 Ответить
интересно, а Чауса молдавскому почетному караулу прямо на параде передадут? Так сказать, в торжественной обстановке... Чаус в наглаженых труселях, с медалью "за взятку" на майке, а "янедлох42года" в наглаженной треуголке, на парадном велике... типа Хенералисимус-Зелебобиус... А что? Эпично получилось бы... гламурно-креативно, в духе ЗЕленого шапито...
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12.08.2021 20:04 Ответить
Твоя мурня годиться щоб зачитати студентам-медикам на лекції з клінічної психіатрії. З демонстрацією Чауса, наживо.
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12.08.2021 21:36 Ответить
у нас только Молдова из союзников осталась? в 2018 году были представители из 18 стран...
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12.08.2021 20:06 Ответить
так в 2018 году и президент был настоящий ))))
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12.08.2021 20:12 Ответить
Это прикольно. Кремлю очень понравится. Санду - умничка.
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12.08.2021 23:43 Ответить
ИМХО: на параде в честь Дня Независимости должны быть исключительно свои. Как демонстрация национального суверенитета и военной мощи страны!
Как это было, например, на классном военном параде в 2001. Тогда даже Ту-22М3 летали...
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13.08.2021 00:55 Ответить
 
 