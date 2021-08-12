Военнослужащие из Молдовы примут участие в параде на День Независимости
Новости Цензор.НЕТ Общество
По Крещатику пройдут молдавские солдаты из роты почетного караула.
Об этом министр обороны Молдовы Анатолий Носатый сообщил после встречи с послом Украины в Молдове Марком Шевченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.
Во время встречи Носатый и Шевченко обсудили двустороннее военное сотрудничество и перспективы укрепления партнерских отношений между двумя армиями.
Носатый поблагодарил украинского посла за приглашение принять участие в параде по случаю 30-летия провозглашения независимости Украины.
"В связи с тревожной эпидемиологической ситуацией в регионе, связанной с пандемией COVID-19, и для предотвращения заражений, Национальная армия направит на мероприятие ограниченное число солдат из роты почетного караула", — сказал министр обороны Молдовы.
Пожалуйста, подождите...
У четвер, 12 серпня, під головуванням секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олексія Данілова відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань збереження та відтворення лісів. Може молодован цих з параду застосувати , як РНБО думає ?
А може увесь парад запрости прийти з деревцем?
ІДІОТИ!!! ПІАРЗАСІДАННЯ РНБО ПО ТЕМІ ФЕЙКОПОГРАМИ ІМІТАТОРА!!! вова вже здриснув з теми - доручив Данілову її оживляти на своїх шапітозасіданнях.
Как это было, например, на классном военном параде в 2001. Тогда даже Ту-22М3 летали...