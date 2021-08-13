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ДТП (4209) патрульна поліція (1399)

З початку року в ДТП загинуло 852 людини, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Події

З початку року в ДТП загинуло 852 людини, - МВС

В Україні з початку року сталося 25533 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули 852 людини і понад 6,7 тис. були травмовані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"За 7 місяців 2021 року через перевищення швидкості в Україні сталося 25 533 ДТП, в яких 852 людини загинули і 6719 зазнали травм", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Патрульна поліція нагадує швидкісні вимоги, передбачені Правилами дорожнього руху:

  • У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год, а у житлових і пішохідних зонах — до 20 км/год;
  • Поза населеними пунктами транспортним засобам дозволяється рухатись зі швидкістю до 90 км/год, на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — не більш як 110 км/год. На автомагістралях максимально дозволена швидкість руху до 130 км/год.

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Також наголошується, що під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен ураховувати дорожню обстановку і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Давайте запретим автомобили! Суспильство ще не готове Вы ж сразу друх друга попереезжаете машинами!

P.s.: сарказм
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13.08.2021 01:02
+2
Для начала надо отменить не штрафуемый минимум в 20 км/ч, а штрафовать уже за превышение на километр. Аварийность сразу уменьшиться.
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13.08.2021 00:52
+1
Огласите список марок машин, которые убивают наших граждан. Уверен, что подавляющее большинство позволить себе, те кто не ворует - не могут...
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13.08.2021 04:34
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Для начала надо отменить не штрафуемый минимум в 20 км/ч, а штрафовать уже за превышение на километр. Аварийность сразу уменьшиться.
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13.08.2021 00:52 Відповісти
дійсно дикунська норма + 20 км/ч
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13.08.2021 09:52 Відповісти
Сразу видно что написал пешеход. Попасть в смертельное ДТП на скорости даже 70 км/ч очень сложно. Кричали что камеры поставят и сразу вниз пойдет кривая смертей, а она даже не шелохнулась и проблема зачастую не в скорости, а в состоянии дорог, разделительной перегородке и разметке, что реально снижает смертность при ДТП, а не камеры и велосипедная скорость.
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13.08.2021 10:44 Відповісти
Не сложно а можно.На всех основных трассах Европы встречные потоки разделены.У нас же тихоходы провоцируют обгоны и оттого такое количество ДТП с погибшими.
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13.08.2021 11:06 Відповісти
ну так не обгоняй при встрече. на фото в статье лобовуха.
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13.08.2021 12:01 Відповісти
невозможно по всей украине на трассах поставить разделительную перегородку. многие дороги вообще в "две" полосы - это создаст пробки, если не вдаваться в стоимость такого улучшения.

на фото между тем лобовуха. когда бывает лобовуха? когда один водитель идет на обгон при встречке, считая что ему хватит скорости проскочить (это если он вообще внезапно не вылетает на встречку из своего ряда движения, а хотя бы думает хоть чем то). а встречка при этом не сбрасывает скорость или не совершает маневр, думая что водитель проскочит.

В итоге пара трупов. Которые можно было бы избежать, если бы кое кто не шел на обгон при очевидной опасности. Мешает водятел впереди - побибикай, фарами поморгай. **** сложного?
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13.08.2021 12:12 Відповісти
Ответ очевиден.Строить надо параллельно имеющимся.
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13.08.2021 13:47 Відповісти
даже если бы были деньги на строительство, которых нет, это бы заняло время, в течении которого ДТП бы продолжались просто потому, что все осталось бы по старому.

Когда можно подумать и жить немного подольше
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13.08.2021 15:00 Відповісти
Проблема как раз в скорости. Если человека сбил автомобиль на 70 км/ч можно сразу грузить в мешок. Любителей поддать газку больше чем на 50 км/ч от разрешенной надо прав лишать, так как это потенциальные убийцы. В городе максимум 50 км должно быть, а не 70 как сейчас.
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13.08.2021 15:48 Відповісти
Давайте запретим автомобили! Суспильство ще не готове Вы ж сразу друх друга попереезжаете машинами!

P.s.: сарказм
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13.08.2021 01:02 Відповісти
походу- падение до двух раз..- тьху-тьху....
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13.08.2021 01:09 Відповісти
Огласите список марок машин, которые убивают наших граждан. Уверен, что подавляющее большинство позволить себе, те кто не ворует - не могут...
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13.08.2021 04:34 Відповісти
кредиты, я оставлю их здесь.
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13.08.2021 12:05 Відповісти
Ты себе в кредит будешь покупать мерседес или порш? При з/п, допустим в 1 000 у.е. Нет, ты купишь что-то куда более дешёвое, как по цене, так и в обслуживании...
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14.08.2021 04:26 Відповісти
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ : ЩОДНЯ в середньому більше 4 СМЕРТЕЙ !!!!!!!! десятки ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ . ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ. РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!! ХОЧА є позитивна динаміка зменшення втрат , питання має бути під пильним контролем !!
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13.08.2021 10:25 Відповісти
щось ви перестарались. та їм пофіг) головне - щоб у народа не було короткоствольної зброї. і права на самозахист. а яким чином там вони самі себе вбивають - по барабану
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13.08.2021 11:12 Відповісти
Судьи, депутаты всех уровней, чиновники и т.д. - запретить вождение и смертность упадет еще в 4 раза.
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13.08.2021 10:59 Відповісти
водители за каким-то хером идут на риск. естественно, что при значительном транспортном потоке желание рисковать будет приводить к ДТП.

помните золотое правило - тише едешь, дальше будешь. Не будьте баранами, не идите на обгон при встречке.
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13.08.2021 12:07 Відповісти
Головна причина смертельних дтп - перевищення швидкості. І роблять це всі! Від власників наднаддорогих авто, до хазяїв завезеного в країну автосміття.
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13.08.2021 13:23 Відповісти
 
 