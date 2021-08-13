З початку року в ДТП загинуло 852 людини, - МВС
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В Україні з початку року сталося 25533 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули 852 людини і понад 6,7 тис. були травмовані.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
"За 7 місяців 2021 року через перевищення швидкості в Україні сталося 25 533 ДТП, в яких 852 людини загинули і 6719 зазнали травм", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим Патрульна поліція нагадує швидкісні вимоги, передбачені Правилами дорожнього руху:
- У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год, а у житлових і пішохідних зонах — до 20 км/год;
- Поза населеними пунктами транспортним засобам дозволяється рухатись зі швидкістю до 90 км/год, на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — не більш як 110 км/год. На автомагістралях максимально дозволена швидкість руху до 130 км/год.
Також наголошується, що під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен ураховувати дорожню обстановку і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух.
Топ коментарі
+6 taddyboy Harper
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+2 Mihail Tanchis
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+1 Horvi Hor d3d97a8c
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Будь ласка, зачекайте...
на фото между тем лобовуха. когда бывает лобовуха? когда один водитель идет на обгон при встречке, считая что ему хватит скорости проскочить (это если он вообще внезапно не вылетает на встречку из своего ряда движения, а хотя бы думает хоть чем то). а встречка при этом не сбрасывает скорость или не совершает маневр, думая что водитель проскочит.
В итоге пара трупов. Которые можно было бы избежать, если бы кое кто не шел на обгон при очевидной опасности. Мешает водятел впереди - побибикай, фарами поморгай. **** сложного?
Когда можно подумать и жить немного подольше
P.s.: сарказм
помните золотое правило - тише едешь, дальше будешь. Не будьте баранами, не идите на обгон при встречке.