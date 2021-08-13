С начала года в ДТП погибло 852 человека, - МВД
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В Украине с начала года произошло 25533 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 852 человека и более 6,7 тыс. были травмированы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщает Министерство внутренних дел.
"За 7 месяцев 2021 из-за превышения скорости в Украине случилось 25 533 ДТП, в которых 852 человека погибли и 6719 получили травмы", - говорится в сообщении.
В связи с этим Патрульная полиция напоминает скоростные требования, предусмотренные Правилами дорожного движения:
в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км / ч, а в жилых и пешеходных зонах - до 20 км / ч;
вне населенных пунктов транспортным средствам разрешается двигаться со скоростью до 90 км / ч, на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, которые отделены друг от друга разделительной полосой - не более 110 км / ч. На автомагистралях максимально разрешенная скорость движения до 130 км / ч.
Также отмечается, что при выборе в установленных пределах безопасной скорости движения водитель должен учитывать, в частности, дорожную обстановку и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение.
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на фото между тем лобовуха. когда бывает лобовуха? когда один водитель идет на обгон при встречке, считая что ему хватит скорости проскочить (это если он вообще внезапно не вылетает на встречку из своего ряда движения, а хотя бы думает хоть чем то). а встречка при этом не сбрасывает скорость или не совершает маневр, думая что водитель проскочит.
В итоге пара трупов. Которые можно было бы избежать, если бы кое кто не шел на обгон при очевидной опасности. Мешает водятел впереди - побибикай, фарами поморгай. **** сложного?
Когда можно подумать и жить немного подольше
P.s.: сарказм
помните золотое правило - тише едешь, дальше будешь. Не будьте баранами, не идите на обгон при встречке.