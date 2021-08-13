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ДТП (7441) патрульная полиция (1790)

С начала года в ДТП погибло 852 человека, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала года в ДТП погибло 852 человека, - МВД

В Украине с начала года произошло 25533 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 852 человека и более 6,7 тыс. были травмированы.


Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщает Министерство внутренних дел.

"За 7 месяцев 2021 из-за превышения скорости в Украине случилось 25 533 ДТП, в которых 852 человека погибли и 6719 получили травмы", - говорится в сообщении.

В связи с этим Патрульная полиция напоминает скоростные требования, предусмотренные Правилами дорожного движения:

в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км / ч, а в жилых и пешеходных зонах - до 20 км / ч;

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вне населенных пунктов транспортным средствам разрешается двигаться со скоростью до 90 км / ч, на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, которые отделены друг от друга разделительной полосой - не более 110 км / ч. На автомагистралях максимально разрешенная скорость движения до 130 км / ч.

Также отмечается, что при выборе в установленных пределах безопасной скорости движения водитель должен учитывать, в частности, дорожную обстановку и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Давайте запретим автомобили! Суспильство ще не готове Вы ж сразу друх друга попереезжаете машинами!

P.s.: сарказм
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13.08.2021 01:02
+2
Для начала надо отменить не штрафуемый минимум в 20 км/ч, а штрафовать уже за превышение на километр. Аварийность сразу уменьшиться.
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13.08.2021 00:52
+1
Огласите список марок машин, которые убивают наших граждан. Уверен, что подавляющее большинство позволить себе, те кто не ворует - не могут...
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13.08.2021 04:34
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Правила форума Совет форумчан
Для начала надо отменить не штрафуемый минимум в 20 км/ч, а штрафовать уже за превышение на километр. Аварийность сразу уменьшиться.
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13.08.2021 00:52 Ответить
дійсно дикунська норма + 20 км/ч
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13.08.2021 09:52 Ответить
Сразу видно что написал пешеход. Попасть в смертельное ДТП на скорости даже 70 км/ч очень сложно. Кричали что камеры поставят и сразу вниз пойдет кривая смертей, а она даже не шелохнулась и проблема зачастую не в скорости, а в состоянии дорог, разделительной перегородке и разметке, что реально снижает смертность при ДТП, а не камеры и велосипедная скорость.
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13.08.2021 10:44 Ответить
Не сложно а можно.На всех основных трассах Европы встречные потоки разделены.У нас же тихоходы провоцируют обгоны и оттого такое количество ДТП с погибшими.
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13.08.2021 11:06 Ответить
ну так не обгоняй при встрече. на фото в статье лобовуха.
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13.08.2021 12:01 Ответить
невозможно по всей украине на трассах поставить разделительную перегородку. многие дороги вообще в "две" полосы - это создаст пробки, если не вдаваться в стоимость такого улучшения.

на фото между тем лобовуха. когда бывает лобовуха? когда один водитель идет на обгон при встречке, считая что ему хватит скорости проскочить (это если он вообще внезапно не вылетает на встречку из своего ряда движения, а хотя бы думает хоть чем то). а встречка при этом не сбрасывает скорость или не совершает маневр, думая что водитель проскочит.

В итоге пара трупов. Которые можно было бы избежать, если бы кое кто не шел на обгон при очевидной опасности. Мешает водятел впереди - побибикай, фарами поморгай. **** сложного?
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13.08.2021 12:12 Ответить
Ответ очевиден.Строить надо параллельно имеющимся.
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13.08.2021 13:47 Ответить
даже если бы были деньги на строительство, которых нет, это бы заняло время, в течении которого ДТП бы продолжались просто потому, что все осталось бы по старому.

Когда можно подумать и жить немного подольше
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13.08.2021 15:00 Ответить
Проблема как раз в скорости. Если человека сбил автомобиль на 70 км/ч можно сразу грузить в мешок. Любителей поддать газку больше чем на 50 км/ч от разрешенной надо прав лишать, так как это потенциальные убийцы. В городе максимум 50 км должно быть, а не 70 как сейчас.
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13.08.2021 15:48 Ответить
Давайте запретим автомобили! Суспильство ще не готове Вы ж сразу друх друга попереезжаете машинами!

P.s.: сарказм
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13.08.2021 01:02 Ответить
походу- падение до двух раз..- тьху-тьху....
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13.08.2021 01:09 Ответить
Огласите список марок машин, которые убивают наших граждан. Уверен, что подавляющее большинство позволить себе, те кто не ворует - не могут...
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13.08.2021 04:34 Ответить
кредиты, я оставлю их здесь.
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13.08.2021 12:05 Ответить
Ты себе в кредит будешь покупать мерседес или порш? При з/п, допустим в 1 000 у.е. Нет, ты купишь что-то куда более дешёвое, как по цене, так и в обслуживании...
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14.08.2021 04:26 Ответить
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ : ЩОДНЯ в середньому більше 4 СМЕРТЕЙ !!!!!!!! десятки ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ . ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ. РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!! ХОЧА є позитивна динаміка зменшення втрат , питання має бути під пильним контролем !!
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13.08.2021 10:25 Ответить
щось ви перестарались. та їм пофіг) головне - щоб у народа не було короткоствольної зброї. і права на самозахист. а яким чином там вони самі себе вбивають - по барабану
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13.08.2021 11:12 Ответить
Судьи, депутаты всех уровней, чиновники и т.д. - запретить вождение и смертность упадет еще в 4 раза.
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13.08.2021 10:59 Ответить
водители за каким-то хером идут на риск. естественно, что при значительном транспортном потоке желание рисковать будет приводить к ДТП.

помните золотое правило - тише едешь, дальше будешь. Не будьте баранами, не идите на обгон при встречке.
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13.08.2021 12:07 Ответить
Головна причина смертельних дтп - перевищення швидкості. І роблять це всі! Від власників наднаддорогих авто, до хазяїв завезеного в країну автосміття.
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13.08.2021 13:23 Ответить
 
 