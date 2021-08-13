С начала года в ДТП погибло 852 человека, - МВД

В Украине с начала года произошло 25533 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 852 человека и более 6,7 тыс. были травмированы.



Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщает Министерство внутренних дел.

"За 7 месяцев 2021 из-за превышения скорости в Украине случилось 25 533 ДТП, в которых 852 человека погибли и 6719 получили травмы", - говорится в сообщении.

В связи с этим Патрульная полиция напоминает скоростные требования, предусмотренные Правилами дорожного движения:

в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км / ч, а в жилых и пешеходных зонах - до 20 км / ч;

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вне населенных пунктов транспортным средствам разрешается двигаться со скоростью до 90 км / ч, на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, которые отделены друг от друга разделительной полосой - не более 110 км / ч. На автомагистралях максимально разрешенная скорость движения до 130 км / ч.

Также отмечается, что при выборе в установленных пределах безопасной скорости движения водитель должен учитывать, в частности, дорожную обстановку и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение.

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