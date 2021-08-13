Штам "Дельта" в Україні: кількість випадків зросла до 300
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Станом на 12 серпня в Україні виявлено 300 випадків штаму коронавірусу "Дельта".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
За його словами, в Києві зареєстровано 21 випадок.
Раніше в Національній академії наук заявляли, що високих темпів зростання захворюваності на COVID-19 можна очікувати в момент досягнення штамом "Дельта" частки, близької до 90% від нових випадків інфекції. Хоча величина цієї частки для України зараз невідома.
Тим часом експерти зазначили, що поточний рівень вакцинації в Україні занадто низький і не може запобігти поширенню COVID-19, проте нагадали, що вакцина здатна захистити від тяжкого перебігу захворювання.
Топ коментарі
+3 Підлога Маккартні
показати весь коментар13.08.2021 09:48
+3 Андрей Нешевченко
показати весь коментар13.08.2021 09:53
+3 Антип61
показати весь коментар13.08.2021 11:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Да и на график заболеваемости в Украине Вам лень смотреть. Там пики заболеваемости 28 ноября и 2 ареля. Зато есть теория о клеточном иммунитете. Что-то мало помог клеточный иммунитет Украине или Индии во время второй волны ковида.
А мудаки нехай не вакцинуються, тільки нехай до норара спершу сходять за заповітом.
Здається громадяни Ізраїлю всі чомусь побачили смисл у вакцинації.
Кацап йди на ..........!
+6500 за вчера
+700 на больничке
Ефективність вакцини Biontech/Pfizer для запобігання зараженню коронавірусом знизилася з майже 96 до 64 відсотків. Але вона все ще захищає від складного перебігу хвороби.
За даними відомства, протягом останнього місяця - починаючи з 6 червня - ефективність вакцини для запобігання зараженню в Ізраїлі знизилася до 64 відсотків, повідомляє агенція dpa. Утім, як стверджують у МОЗ Ізраїлю, вакцина, як і раніше, на досить високому рівні захищає від COVID-19 з важкими симптомами - тут захист становить 93 відсотки.
Хотелось бе в это верить, но
+700 заехало на больничку за вчера
Такие дела
Может есть какие то официальные данные скоко из 700 провакцинировано и как давно?
Мудак, осознающий свою глупость, по-прежнему остается мудаком?
Проблема состоит в том, что мудак может прекрасно осознавать свою сущность и гордиться этим: «Да, я мудак, но это ваша проблема». Осознание глупости ничего не меняет. Мудак настолько погряз в своей глупости, что ему сложно пересмотреть свое поведение. Сложно, но возможно: в результате жизненного кризиса, автокатастрофы или смерти близкого человека он может немного остепениться. Либо с наступлением старости. Но в последнем случае - лишь из-за недостатка энергии или тестостерона. И такое бывает редко, не стоит слишком на это надеяться. В любом случае, простого осознания недостаточно, чтобы достигнуть глубин души мудака.
Скажи де на карті світу є "Республіка Росія"?
********** з чукчами не тули
- «Все, кто получает коронавирусную прививку, умрут, если вирус всё же попадёт в их организм, поскольку нет никакого лечения для тех, кто уже привит», - заявил Люк Монтанье.
По его словам, к такому выводу он пришёл после тщательного изучения «ингредиентов, содержащихся в инъекциях, и того, как они воздействуют на организм». - «Каждый человек, получивший укол, в конечном итоге умрет от антителозависимого усиления, или АДЭ», - резюмировал вирусолог.
"Монтанье отмечал, что количество смертей увеличится из-за эффекта ADE. О конкретных сроках и смерти именно всех вакцинированных он не говорил." (С)
...
"Во-вторых, эффект ADE не был зафиксирован во время клинических испытаний вакцин против COVID-19." (С)
Але, знов нагадую, клінічні випробовування тривають.
І ще: можливо, ADE не станеться за відсутністю в природі корони №19.
В нас вже майже всі ліжка зайняті хворими.
"Вперьйд руссоправаславні"
Захворюваність на коронавірус знову зростає, треба суттєво наростити темпи вакцинації. Про це сказав п'ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко журналістам в Ужгороді.
«Нова хвиля невідворотна. Більше того, вона вже почалася. Кількість нових хворих, які захворіли на коронавірус, вже більше 1200 людей. Якщо брати статистику Національної академії наук, Україна вже заплатила дуже велику ціну - 150 тисяч людей померли від коронавірусу. Ніхто не вірить «статистиці» Зеленського, який каже, що померли менше 60 тисяч. Це брехня. Тому що кожна родина, кожна людина в Україні має близького друга, родича, знайомого, який, на жаль, пішов з життя, у зв'язку з тим, що він не отримав вакцинування, ліки, кисень і ліжко в лікарні. Чому? Бо кошти з коронавірусного фонду владою були розкрадені», - зауважив Петро Порошенко.
«Ще в березні минулого року я подав пропозиції у Верховну Раду для того, щоб сформувати коронавірусний фонд. Але кошти забрали з культури, ліквідувавши програми Українського культурного фонду, театру, мистецтва, освіти - зупинивши програму Нової української школи. Кошти забрали з децентралізації, забрали в громад. І куди ж вони передали? Чи створили вони нові ліжка? Чи вони побудували кисень? Чи вони зробили попередню оплату, щоб вже у другій половині 2020 року мати вакцину? Ні. Вони їх розкрадали через вдвічі завищені суми, які вони витрачають на «велике крадівництво». Бо вартість доріг при Зеленському зросла майже вдвічі в порівнянні з вартістю доріг, які розпочали при Порошенку», - обурився п'ятий Президент.
«Що відбувається зараз? Зараз є новий, надзвичайно небезпечний штам «Дельта». Ми маємо унікальну можливість зараз різко наростити вакцинування. Треба було це робити в січні, тоді коли робив це весь світ. Ми залишили зараз де-факто 95% населення України невакцинованим. Не ведеться кампанія пояснення населенню, що таке вакцинація. Чому? Бо всі відосики Зеленський знімає лише для того, щоб відволікти увагу від тих численних провалів, які на сьогоднішній день продемонструвала ця «зелена влада», - зауважує Порошенко.
«Треба терміново вакцинувати людей. Треба закупити вже зараз ******* ліки, які за ці 7-8 місяців світова фармакологія розробила. Вакциновані люди, навіть якщо вони і захворіють, набагато легше переносять хворобу. І я закликаю з цим не жартувати. Закупити якісні вакцини. Співпрацювати зі світовим співтовариством, забезпечити необхідні кроки для захисту людей і врятувати життя», - резюмує п'ятий Президент.