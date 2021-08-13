Штам "Дельта" в Україні: кількість випадків зросла до 300

Станом на 12 серпня в Україні виявлено 300 випадків штаму коронавірусу "Дельта".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, в Києві зареєстровано 21 випадок.

Раніше в Національній академії наук заявляли, що високих темпів зростання захворюваності на COVID-19 можна очікувати в момент досягнення штамом "Дельта" частки, близької до 90% від нових випадків інфекції. Хоча величина цієї частки для України зараз невідома.

Тим часом експерти зазначили, що поточний рівень вакцинації в Україні занадто низький і не може запобігти поширенню COVID-19, проте нагадали, що вакцина здатна захистити від тяжкого перебігу захворювання.

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