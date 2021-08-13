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Штам "Дельта" в Україні: кількість випадків зросла до 300

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Штам

Станом на 12 серпня в Україні виявлено 300 випадків штаму коронавірусу "Дельта".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, в Києві зареєстровано 21 випадок.

Раніше в Національній академії наук заявляли, що високих темпів зростання захворюваності на COVID-19 можна очікувати в момент досягнення штамом "Дельта" частки, близької до 90% від нових випадків інфекції. Хоча величина цієї частки для України зараз невідома.

Тим часом експерти зазначили, що поточний рівень вакцинації в Україні занадто низький і не може запобігти поширенню COVID-19, проте нагадали, що вакцина здатна захистити від тяжкого перебігу захворювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штам коронавірусу "Йота" в країні не виявлено, - санлікар Кузін

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Если верить в 😇, много 🙏 и причащаться с одной 🥄, то никакой 👑🦠 не возьмет 👍👌.
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13.08.2021 09:48
+3
Ну... не в каждом, положим...
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13.08.2021 09:53
+3
Логика типа "я не знаю из своего окружения никого, кто умер от туберкулеза, значит туберкулез - несмертельная болезнь" или "я не знаю из своего окружения никого, кто заболел сифилисом, значит сифилиса не существует" часто приводит к неправильным выводам.
Да и на график заболеваемости в Украине Вам лень смотреть. Там пики заболеваемости 28 ноября и 2 ареля. Зато есть теория о клеточном иммунитете. Что-то мало помог клеточный иммунитет Украине или Индии во время второй волны ковида.
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13.08.2021 11:55
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Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300 - Цензор.НЕТ 1111
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13.08.2021 09:35 Відповісти
Вот ты ж вот таким образом призываешь к распространению коронавирусной инфекции, а потом бйошь себя пяткой в грудзь шо ты не катцап Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300 - Цензор.НЕТ 6652
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13.08.2021 09:37 Відповісти
почему не перекрыты границы с ковидо опасными странами?? государство поддерживает распространение ковида???
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13.08.2021 09:42 Відповісти
Власти плевать на простых громадян. Бабы еще нарожают. Они то прививались из под полы от Миши кРадуцкого контрабандным пФайзером от друзей из Израиля, когда его еще в Украине и в помине не было. У них есть доступ к лучшим лекарствам, ШВЛам и тд и тп. Им пофик Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300 - Цензор.НЕТ 5106
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13.08.2021 09:46 Відповісти
А что мешает сейчас кому угодно получить Файзер бесплатно? Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300 - Цензор.НЕТ 2347 Его навалом везде. Нужно только спросить.
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13.08.2021 09:59 Відповісти
А при чем тут это? Мы с Алисой обсуждали действие государства, если ты не заметил
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13.08.2021 10:01 Відповісти
Так это как раз у государства. Любой может получить что Файзер, что Модерну - лучшие вакцины свободно и бесплатно. К чему это "прививались из под полы от Миши кРадуцкого"? Какой смысл это делать "из под полы"?
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13.08.2021 10:04 Відповісти
Тогда вообще никаких вакцЫн еще не было. Это показывает, что власть в первую очередь заботится о себе
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13.08.2021 10:08 Відповісти
Я видел как вакцинируют Файзером организованный коллектив ДО того, как такая вакцинация была открыта в Верховной Раде.
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13.08.2021 20:50 Відповісти
Модерна кажицца всё ещё не зарегистрирована, не?
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13.08.2021 10:08 Відповісти
Но она есть Штам "Дельта" в Україні: кількість випадків зросла до 300 - Цензор.НЕТ 9252
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13.08.2021 20:49 Відповісти
Кстати где получил файзер если тебе не 60+?
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13.08.2021 10:11 Відповісти
Зависит от места жительства, но везде можно найти, так или иначе. Например, в Чернигове прямо в центре города всех желающих вакцинируют Файзером в торговом центре.
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13.08.2021 20:49 Відповісти
В Киеве в центрах вакцинации пока файзера нет. Коронавак Астра и Модерна. Ширнулся модерной сегодня.
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14.08.2021 17:57 Відповісти
Почему? Ведь, чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров! Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300 - Цензор.НЕТ 7262
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13.08.2021 09:42 Відповісти
Ты за вакцинацию?
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13.08.2021 10:42 Відповісти
Да. Но лично я пока колоться не буду. А что?
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13.08.2021 10:50 Відповісти
Да просто людям, которые "Но лично я пока колоться не буду. " роль пламенных борцов с распространением коронавирусной инфекции не очень подходит.
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13.08.2021 11:29 Відповісти
Я переболел в прошлом году, "даже не заметив". У меня природный иммунитет. Зачем мне колоться?
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13.08.2021 11:32 Відповісти
Этого иммунитета примерно на полгода хватает. Практически во всех странах между волнами заболеваемости не больше 6-7 месяцев. Так что пора задуматься.
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13.08.2021 11:37 Відповісти
Ковиду скоро почти 3 года. ВакцЫну завезли условно доступную пол года назад. Что-то я не знаю людей из своего окружения, шоб болели за это время больше одного раза Штам "Дельта" в Україні: кількість випадків зросла до 300 - Цензор.НЕТ 3390. Так что про 6-7 месяцев утверждение очень спорное. Плюс есть теория про клеточную память.
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13.08.2021 11:39 Відповісти
Логика типа "я не знаю из своего окружения никого, кто умер от туберкулеза, значит туберкулез - несмертельная болезнь" или "я не знаю из своего окружения никого, кто заболел сифилисом, значит сифилиса не существует" часто приводит к неправильным выводам.
Да и на график заболеваемости в Украине Вам лень смотреть. Там пики заболеваемости 28 ноября и 2 ареля. Зато есть теория о клеточном иммунитете. Что-то мало помог клеточный иммунитет Украине или Индии во время второй волны ковида.
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13.08.2021 11:55 Відповісти
Много знаешь людей кто по 2-3 раза болел за время пандемии?
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13.08.2021 11:55 Відповісти
Нет. А у тебя сколько знакомых от тубика умерло?
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13.08.2021 12:04 Відповісти
А тубик словить не так-то и просто, как и сифилис, про который ты писал выше. Знаю одного человека, который умер от туберкулеза, 86 г.р. А еще ты писал про пики, хотя при чем тут это не пойму. Люди болеют каждый день. Иначе зачем Степан Максимов, Олег Лешко и Виталя каждый день пилят стату? Заболеть можно каждый день, а не лишь только на пике волны...
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13.08.2021 12:56 Відповісти
По поводу пиков. Общество у нас не гомогенное, есть потенциальные "суперраспространители" инфекций - стоматологи, продавцы, учители, курьеры, водители маршруток, контролеры на станциях метро и тп. они и быстее других заболевают, и сильнее распространяют инфекции. Вот когда они в массе своей в активной фазе распространения - наблюдаем пик, когда они в массе переболели - спад, а когда по втрому кругу заболели - новая волна. Тут обычное правило коллективного иммунитета не очень применимо. А у меня знакомых водителей маршруток или контролеров метро нет.
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13.08.2021 13:34 Відповісти
Вал новин про кількість конкретних випадків, коли безумовно ним хворіє вже мінімум половина усіх інфікованих.
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13.08.2021 09:38 Відповісти
дельта вже гуляє, бо лікарі кажуть що зараз хвороба протікає швидше ніж раніше.
А мудаки нехай не вакцинуються, тільки нехай до норара спершу сходять за заповітом. Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300 - Цензор.НЕТ 8815
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13.08.2021 09:39 Відповісти
А почему ты меня оскорбляешь? На каком основании? Я не стану вакцинироваться, это верно. Не вижу никакого смысла. И завещаний никаких не планирую. У меня всё очень даже славно. Можэ ты завидуешь? Есть чему! Тока завидуй молча.
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13.08.2021 09:42 Відповісти
Курчат по осені рахують. Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300 - Цензор.НЕТ 4008
Здається громадяни Ізраїлю всі чомусь побачили смисл у вакцинації.

Кацап йди на ..........!
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13.08.2021 09:48 Відповісти
Он не кацап, он моряк дальнего плаванья, можно сказать гражданин мира и у него в каждом порту по жене и по ребенку Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300 - Цензор.НЕТ 1006
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13.08.2021 09:49 Відповісти
Ну... не в каждом, положим...
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13.08.2021 09:53 Відповісти
А-а-а-а-а... Так ты просто тварь-провокатор! Так бы и сказал. Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300 - Цензор.НЕТ 9243 Иди, считай курчат, коров... не забудь быкам хвосты накрутить, убожество.
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13.08.2021 09:51 Відповісти
Пацак, ти вже вернувся звідтіля, де я тебе відправив? Як там, вже привили Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300 - Цензор.НЕТ 1277
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13.08.2021 09:55 Відповісти
Еврей, пейши шо хошь. Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300 - Цензор.НЕТ 9758
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13.08.2021 09:59 Відповісти
И чем это им помогло?
+6500 за вчера
+700 на больничке
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13.08.2021 09:56 Відповісти
Ізраїль заявив про зниження ефективності вакцин через дельта-варіант
Ефективність вакцини Biontech/Pfizer для запобігання зараженню коронавірусом знизилася з майже 96 до 64 відсотків. Але вона все ще захищає від складного перебігу хвороби.


За даними відомства, протягом останнього місяця - починаючи з 6 червня - ефективність вакцини для запобігання зараженню в Ізраїлі знизилася до 64 відсотків, повідомляє агенція dpa. Утім, як стверджують у МОЗ Ізраїлю, вакцина, як і раніше, на досить високому рівні захищає від COVID-19 з важкими симптомами - тут захист становить 93 відсотки.
Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300 - Цензор.НЕТ 8194
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13.08.2021 09:59 Відповісти
Але вона все ще захищає від складного перебігу хвороби. (с)

Хотелось бе в это верить, но
+700 заехало на больничку за вчера
Такие дела Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300 - Цензор.НЕТ 4485
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13.08.2021 10:02 Відповісти
переважно молодь
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13.08.2021 10:03 Відповісти
Это новая методичка или можно где то посмотреть?
Может есть какие то официальные данные скоко из 700 провакцинировано и как давно?
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13.08.2021 10:04 Відповісти
Аарон Джеймс: Кто такие мудаки и как с ними общаться. Отрывок из книги


Мудак, осознающий свою глупость, по-прежнему остается мудаком?
Проблема состоит в том, что мудак может прекрасно осознавать свою сущность и гордиться этим: «Да, я мудак, но это ваша проблема». Осознание глупости ничего не меняет. Мудак настолько погряз в своей глупости, что ему сложно пересмотреть свое поведение. Сложно, но возможно: в результате жизненного кризиса, автокатастрофы или смерти близкого человека он может немного остепениться. Либо с наступлением старости. Но в последнем случае - лишь из-за недостатка энергии или тестостерона. И такое бывает редко, не стоит слишком на это надеяться. В любом случае, простого осознания недостаточно, чтобы достигнуть глубин души мудака. Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300 - Цензор.НЕТ 2190
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13.08.2021 09:51 Відповісти
А Ааронов всяких- сам читай, еврейчик. Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300 - Цензор.НЕТ 1039
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13.08.2021 09:54 Відповісти
Та куди євреям до "самой прасвещенной нации "русских".
Скажи де на карті світу є "Республіка Росія"?
********** з чукчами не тули Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300 - Цензор.НЕТ 3714
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13.08.2021 09:57 Відповісти
Еврей, с тобой фсё, пейсатый. Ты в игноре. Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300 - Цензор.НЕТ 9552
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13.08.2021 10:00 Відповісти
Ведущий французский вирусолог Люк Монтанье уверен, что у тех, кто получил инъекцию вакцины от коронавируса, «нет шансов на долгосрочную выживаемость». Об этом он заявил в интервью медиа-порталу «Brighteon».
- «Все, кто получает коронавирусную прививку, умрут, если вирус всё же попадёт в их организм, поскольку нет никакого лечения для тех, кто уже привит», - заявил Люк Монтанье.
По его словам, к такому выводу он пришёл после тщательного изучения «ингредиентов, содержащихся в инъекциях, и того, как они воздействуют на организм». - «Каждый человек, получивший укол, в конечном итоге умрет от антителозависимого усиления, или АДЭ», - резюмировал вирусолог.
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13.08.2021 09:39 Відповісти
Ну, він трохи не так казав, але
"Монтанье отмечал, что количество смертей увеличится из-за эффекта ADE. О конкретных сроках и смерти именно всех вакцинированных он не говорил." (С)
...
"Во-вторых, эффект ADE не был зафиксирован во время клинических испытаний вакцин против COVID-19." (С)

Але, знов нагадую, клінічні випробовування тривають.
І ще: можливо, ADE не станеться за відсутністю в природі корони №19.
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13.08.2021 09:56 Відповісти
Ссылка на текст его интервью или на его работу есть? Если нет - иди в тайгу шишки собирать.
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13.08.2021 10:45 Відповісти
долго ждать не пришлось
Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300 - Цензор.НЕТ 1205
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13.08.2021 09:40 Відповісти
Если верить в 😇, много 🙏 и причащаться с одной 🥄, то никакой 👑🦠 не возьмет 👍👌.
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13.08.2021 09:48 Відповісти
Вони вже перемогли Штамм "дельта" в Украине: количество случаев выросло до 300 - Цензор.НЕТ 9426
В нас вже майже всі ліжка зайняті хворими.

"Вперьйд руссоправаславні"
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13.08.2021 09:53 Відповісти
Петро Порошенко: "Нова хвиля коронавірусу невідворотна, треба суттєво наростити темпи вакцинації"!

Захворюваність на коронавірус знову зростає, треба суттєво наростити темпи вакцинації. Про це сказав п'ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко журналістам в Ужгороді.
«Нова хвиля невідворотна. Більше того, вона вже почалася. Кількість нових хворих, які захворіли на коронавірус, вже більше 1200 людей. Якщо брати статистику Національної академії наук, Україна вже заплатила дуже велику ціну - 150 тисяч людей померли від коронавірусу. Ніхто не вірить «статистиці» Зеленського, який каже, що померли менше 60 тисяч. Це брехня. Тому що кожна родина, кожна людина в Україні має близького друга, родича, знайомого, який, на жаль, пішов з життя, у зв'язку з тим, що він не отримав вакцинування, ліки, кисень і ліжко в лікарні. Чому? Бо кошти з коронавірусного фонду владою були розкрадені», - зауважив Петро Порошенко.
«Ще в березні минулого року я подав пропозиції у Верховну Раду для того, щоб сформувати коронавірусний фонд. Але кошти забрали з культури, ліквідувавши програми Українського культурного фонду, театру, мистецтва, освіти - зупинивши програму Нової української школи. Кошти забрали з децентралізації, забрали в громад. І куди ж вони передали? Чи створили вони нові ліжка? Чи вони побудували кисень? Чи вони зробили попередню оплату, щоб вже у другій половині 2020 року мати вакцину? Ні. Вони їх розкрадали через вдвічі завищені суми, які вони витрачають на «велике крадівництво». Бо вартість доріг при Зеленському зросла майже вдвічі в порівнянні з вартістю доріг, які розпочали при Порошенку», - обурився п'ятий Президент.
«Що відбувається зараз? Зараз є новий, надзвичайно небезпечний штам «Дельта». Ми маємо унікальну можливість зараз різко наростити вакцинування. Треба було це робити в січні, тоді коли робив це весь світ. Ми залишили зараз де-факто 95% населення України невакцинованим. Не ведеться кампанія пояснення населенню, що таке вакцинація. Чому? Бо всі відосики Зеленський знімає лише для того, щоб відволікти увагу від тих численних провалів, які на сьогоднішній день продемонструвала ця «зелена влада», - зауважує Порошенко.
«Треба терміново вакцинувати людей. Треба закупити вже зараз ******* ліки, які за ці 7-8 місяців світова фармакологія розробила. Вакциновані люди, навіть якщо вони і захворіють, набагато легше переносять хворобу. І я закликаю з цим не жартувати. Закупити якісні вакцини. Співпрацювати зі світовим співтовариством, забезпечити необхідні кроки для захисту людей і врятувати життя», - резюмує п'ятий Президент.
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13.08.2021 11:40 Відповісти
А когда придут платежки за тепло то объявят штамм ЖОППА и чтобы на майданы не вылазили включая местные объявят суперлохдаун..только спец пропуска и паспорт с собой, чтобы дальше АТБ ближайшего никто не ходил...
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14.08.2021 18:28 Відповісти
 
 