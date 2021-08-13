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Штам коронавірусу "Йота" в країні не виявлено, - санлікар Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Штам коронавірусу

В Україні ще не виявлений штам коронавірусу "Йота", який вперше виник в США. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Здоров'я-24.

За словами головного санлікаря країни, станом на 12 серпня 2021 року в Україні не зареєстрована циркуляція варіанту коронавірусу "Йота".

Для виявлення цього штаму вірусу Україна відправляє зразки, відібрані з території країни, в референс-лабораторії в ЄС. Згідно з результатами тестування, "йоту" ще не зафіксували на території України.

"На штам "Йота" ще не існує тест-систем, його можна виявити тільки шляхом секвенування", - уточнив Кузін.

Він також додав, що Україна використовує тест-системи, які країні надала ВООЗ. Вони здатні визначати 6 основних типових мутацій коронавірусу - це штами "Альфа", "Ета", "Бета", "Гамма", "Дельта", "Каппа".

Також читайте: ВООЗ створює нову групу для з'ясування походження коронавірусу

Також Кузін зазначив, що штам "Йота" не такий вже новий. Майже 27 - 28 країн світу вже зареєстрували його на своїй території, починаючи з листопада 2020 року. Разом з тим, потрапити в Україну цьому штаму коронавірусу не вдалося, на відміну від більш небезпечного "Дельти".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Неудивительно, штамм Йота сейчас в стране ********, а если границы не закроют, будет у нас.
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13.08.2021 00:53
+3
ТВОЙ МЕСТО В ЖОПЕ )))

Штамм коронавируса "Йота" в стране не обнаружен, - санврач Кузин - Цензор.НЕТ 7184
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13.08.2021 01:29
+1
Штамм коронавируса "Йота" в стране не обнаружен...но это не точно.
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13.08.2021 01:01
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Неудивительно, штамм Йота сейчас в стране ********, а если границы не закроют, будет у нас.
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13.08.2021 00:53 Відповісти
ТЫ МОЗГОВОЙ АНАЛЬНЫЙ ГЛИСТ ТАКОЙ ТУПОЙ ЧТО ДАЖЕ СВОЙ КОВИД НЕ СМОГ ДОВЕСТИ ДО УМА )))) ТЫ ТУМАЯ МОЗГОВАЯ АНАЛЬНАЯ ПРОБКА И ТВОЙ МЕСТО В ЖОПЕ )))
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13.08.2021 00:53 Відповісти
ТВОЙ МЕСТО В ЖОПЕ )))

Штамм коронавируса "Йота" в стране не обнаружен, - санврач Кузин - Цензор.НЕТ 7184
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13.08.2021 01:29 Відповісти
Штамм коронавируса "Йота" в стране не обнаружен...но это не точно.
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13.08.2021 01:01 Відповісти
йотафон пам'ятаєте?
совпадєніє?..
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13.08.2021 01:06 Відповісти
Штамм коронавируса "Йота" в стране не обнаружен, - санврач Кузин

Неутомимой фантазией обладает повар ресторана "Южный". Одной и той же котлете он придумал 67 названий
Случай официально зарегистрирован в прокуратуре...
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13.08.2021 01:41 Відповісти
Суслика видите? -Нет. -А он там есть.
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13.08.2021 07:59 Відповісти
Імітатори хєрови. Чекаю на той час, коли вас пересаджають і переловлять.
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13.08.2021 08:13 Відповісти
Так, коли там виходять штамми "Альфа", "Бета", "Гамма"? Штам коронавірусу "Йота" в країні не виявлено, - санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 4729
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13.08.2021 09:38 Відповісти
 
 