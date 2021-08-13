Штамм коронавируса "Йота" в стране не обнаружен, - санврач Кузин

В Украине еще не обнаружен штамм коронавируса "Йота", который впервые возник в США. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Здоровье-24.

По словам главного санврача страны, по состоянию на 12 августа 2021 года в Украине не зарегистрирована циркуляция варианта коронавируса "Йота".

Для выявления этого штамма вируса Украина отправляет образцы, отобранные с территории страны, в референс-лаборатории в ЕС. Согласно результатам тестирования, "Йоту" еще не зафиксировали на территории Украины.

"На штамм Йота еще не существует тест-систем, его можно обнаружить только путем секвенирования", - уточнил Кузин.

Он также добавил, что Украина использует тест-системы, которые стране предоставила ВОЗ. Они способны определять 6 основных типовых мутаций коронавируса - это штамы Альфа, Эта, Бета, Гамма, Дельта, Каппа.

Также Кузин отметил, что штамм "Йота" не такой уж новый. Почти 27 – 28 стран мира уже зарегистрировали его на своей территории, начиная с ноября 2020 года. Вместе с тем, попасть в Украину этому штамму коронавируса не удалось, в отличие от более опасного "Дельты".

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