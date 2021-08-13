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Штамм коронавируса "Йота" в стране не обнаружен, - санврач Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Штамм коронавируса

В Украине еще не обнаружен штамм коронавируса "Йота", который впервые возник в США. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Как  передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Здоровье-24.

По словам главного санврача страны, по состоянию на 12 августа 2021 года в Украине не зарегистрирована циркуляция варианта коронавируса "Йота".

Для выявления этого штамма вируса Украина отправляет образцы, отобранные с территории страны, в референс-лаборатории в ЕС. Согласно результатам тестирования, "Йоту" еще не зафиксировали на территории Украины.

"На штамм Йота еще не существует тест-систем, его можно обнаружить только путем секвенирования", - уточнил Кузин.

Он также добавил, что Украина использует тест-системы, которые стране предоставила ВОЗ. Они способны определять 6 основных типовых мутаций коронавируса - это штамы Альфа, Эта, Бета, Гамма, Дельта, Каппа.

Также Кузин отметил, что штамм "Йота" не такой уж новый. Почти 27 – 28 стран мира уже зарегистрировали его на своей территории, начиная с ноября 2020 года. Вместе с тем, попасть в Украину этому штамму коронавируса не удалось, в отличие от более опасного "Дельты".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
Неудивительно, штамм Йота сейчас в стране ********, а если границы не закроют, будет у нас.
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13.08.2021 00:53
+3
ТВОЙ МЕСТО В ЖОПЕ )))

Штамм коронавируса "Йота" в стране не обнаружен, - санврач Кузин - Цензор.НЕТ 7184
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13.08.2021 01:29
+1
Штамм коронавируса "Йота" в стране не обнаружен...но это не точно.
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13.08.2021 01:01
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Неудивительно, штамм Йота сейчас в стране ********, а если границы не закроют, будет у нас.
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13.08.2021 00:53 Ответить
ТЫ МОЗГОВОЙ АНАЛЬНЫЙ ГЛИСТ ТАКОЙ ТУПОЙ ЧТО ДАЖЕ СВОЙ КОВИД НЕ СМОГ ДОВЕСТИ ДО УМА )))) ТЫ ТУМАЯ МОЗГОВАЯ АНАЛЬНАЯ ПРОБКА И ТВОЙ МЕСТО В ЖОПЕ )))
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13.08.2021 00:53 Ответить
ТВОЙ МЕСТО В ЖОПЕ )))

Штамм коронавируса "Йота" в стране не обнаружен, - санврач Кузин - Цензор.НЕТ 7184
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13.08.2021 01:29 Ответить
Штамм коронавируса "Йота" в стране не обнаружен...но это не точно.
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13.08.2021 01:01 Ответить
йотафон пам'ятаєте?
совпадєніє?..
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13.08.2021 01:06 Ответить
Штамм коронавируса "Йота" в стране не обнаружен, - санврач Кузин

Неутомимой фантазией обладает повар ресторана "Южный". Одной и той же котлете он придумал 67 названий
Случай официально зарегистрирован в прокуратуре...
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13.08.2021 01:41 Ответить
Суслика видите? -Нет. -А он там есть.
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13.08.2021 07:59 Ответить
Імітатори хєрови. Чекаю на той час, коли вас пересаджають і переловлять.
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13.08.2021 08:13 Ответить
Так, коли там виходять штамми "Альфа", "Бета", "Гамма"? Штам коронавірусу "Йота" в країні не виявлено, - санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 4729
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13.08.2021 09:38 Ответить
 
 