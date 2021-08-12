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Винницкая область (917) карантин (16730) ОГА (2375) Борзов (36) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Первые летальные случаи, вызванные "дельта"-штаммом коронавируса, зафиксированы на Виннитчине, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Первые летальные случаи, вызванные

"Завезенный" из России мутировавший штамм "дельта" уже унес жизни трех жителей Виннитчины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

"Седьмое место занимает Винницкая область по количеству проведенных прививок и диагностирует мутировавший штамм "дельта" - "завезенный" из России. Из 25 инфицированных трое умерли: мужчина и женщина с Гайсинского района - обоим по 83 года и 73-летний мужчина из Винницкого района", - написал он.

Также Борзов отметил, что распространяемая СМИ информация о смерти 13-летнего подростка, инфицированного "дельта"-штаммом, не соответствует действительности: ""Да, действительно среди инфицированных штаммом "дельта" есть 13-летний больной. Он живой!"

"К сожалению, "дельта" не щадит детей и людей трудоспособного возраста - все в зоне риска заражения. Приятно, что жители хотят вакцинироваться. В 9:00 утра в Тыврове делают прививки. 

За вчера в области вакцинировали почти 7000 жителей Виннитчины. Всего - почти 300 тыс. Работает 203 пункта прививок и 33 Центра массовой вакцинации (10 - в Виннице, 23 - в районах).

Количество медиков, которые привлечены для проведения прививочной кампании тоже растет. Только за последнюю неделю обучено 162 медицинских работника, всего в вакцинации задействовано - 1212 человек.

Есть в наличии все 4 вакцины: Comirnati (Pfizer -BioNTech), AstraZeneca, CoronoVac, Мoderna.

Также Борзов сообщил, что обнаружен также и мутировавший штамм коронавируса "дельта": "Из 150 официально подтвержденных образцов в Украине, 25 - винницкие. Из этих 25 инфицированных - трое умерли".

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"Да, этот вирус циркулирует в области. Скорее всего, "дельту" в Винницкую область "привезли" из России. Мужчина был госпитализирован три недели назад с тяжелыми симптомами коронавирусной болезни. Такое предположение на совместном брифинге в Виннице вчера высказал Степан Томин - заведующий отделом эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний областного Центра контроля и профилактики болезней", - сообщил он.

Председатель Винницкой ОГА напомнил, что "дельту" фиксируют и в других регионах Украины: "Новой волны нам не избежать.
Это должен понять каждый. Поэтому прошу винничан прививаться. Других инструментов борьбы с коронавирусом нет!"

Напомним, вчера Кабмин продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября. Текущая эпидемическая ситуация контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций.

Критическая ситуация с заболеваемостью COVID-19 сейчас фиксируется в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях - там 100% рост госпитализаций. Одесская область составляет половину всего увеличения госпитализаций за неделю в стране.
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Топ комментарии
+7
Да уже 1,5 года, от старости никто не умирает. Разве это так сложно запомнить?
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12.08.2021 13:44
+2
Итого -- кислорода не хватает, врачей не хватает, денег не хватает. Зато пилим бабки на "большом воровстве".
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12.08.2021 13:36
+2
А тем шо 83 года, может они все таки от старости умерли?
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12.08.2021 13:40
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Ну все, понеслись уже и официально. Не долго музыка играла.
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12.08.2021 13:33 Ответить
А что, была надежда что корона в Украине уже закончилась?
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12.08.2021 13:35 Ответить
Была смутная надежда, что на третий раз они хоть выучат уроки и подготовятся. И зря.
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12.08.2021 13:54 Ответить
Итого -- кислорода не хватает, врачей не хватает, денег не хватает. Зато пилим бабки на "большом воровстве".
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12.08.2021 13:36 Ответить
Двом померлим по 83 роки, одному 73....
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12.08.2021 15:36 Ответить
эх.. а закрыли б сообщение с россией - глядишь и начало волны было бы смещено во времени на ноябрь январь, и возможно эти люди не сьездили на рашку и остались бы живы...
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12.08.2021 13:33 Ответить
Это какие съездили? Которым по 83 года? Или который 73-летний? Где написано, что они туда съездили?
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12.08.2021 13:36 Ответить
А тем шо 83 года, может они все таки от старости умерли?
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12.08.2021 13:40 Ответить
Да уже 1,5 года, от старости никто не умирает. Разве это так сложно запомнить?
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12.08.2021 13:44 Ответить
Та запросто. По крайней мере, я бы точно умер от старости, если бы попытался дожить до таких преклонных лет!
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12.08.2021 13:45 Ответить
"Какая разница".
Все равно закрыть не помешало бы в любом случае!
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12.08.2021 13:57 Ответить
так это нужно закрыть еще одно сообщение с рефией КПП.
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12.08.2021 14:17 Ответить
С учетом того, что у ковида уже насчитывается около 200 симптомов, то этот супердиагноз с большой вероятностью ставится любому больному человеку.
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12.08.2021 14:33 Ответить
 
 