Перші летальні випадки, викликані "дельта"-штамом коронавірусу, зафіксовані на Вінниччині, - ОДА

"Завезений" з Росії мутований штам "Дельта" вже забрав життя трьох жителів Вінниччини.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьоме місце посідає Вінниччина за кількістю проведених щеплень і діагностує мутований штам "Дельта" - "привезений" з Росії. Із 25 інфікованих троє померли: чоловік і жінка з Гайсинського району - обом по 83 роки і 73-річний чоловік з Вінницького району" - написав він.

Також Борзов зазначив, що поширювана ЗМІ інформація про смерть 13-річного підлітка, інфікованого "дельта" -штамом, не відповідає дійсності: ""Так, дійсно серед інфікованих штамом "дельта" є 13-річний хворий. Він живий!"

"На жаль, "Дельта" не щадить дітей і людей працездатного віку - всі у зоні ризику зараження. Приємно, що вінничани хочуть вакцинуватися. О 9 годині ранку у Тиврові роблять щеплення. За вчора в області вакцинували майже 7 тисяч вінничан. Всього - майже 300 тисяч.

Працює 203 пункти щеплень та 33 Центри масової вакцинації (10 – у місті Вінниця, 23 – у районах).

Кількість медиків, які залучені до проведення вакцинальної кампанії теж зростає. Тільки за останній тиждень навчено 162 медичних працівників, всього у вакцинації задіяно – 1212. Є у наявності усі 4 вакцини: Comirnati (Pfizer –BioNTech), AstraZeneca, CoronoVac, Мoderna.

Але ж маємо і виявлений мутований штам коронавірусу "Дельта": із 150 офіційно підтверджених зразків в Україні, 25 - вінницькі. Із цих 25 інфікованих – троє померло".

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"Так, цей вірус циркулює в області. Найімовірніше, "Дельту" на Вінниччину "привезли" з Росії. Чоловік був госпіталізований три тижні тому з важкими симптомами коронавірусної хвороби. Про таке припущення на спільному брифінгу у Вінниці вчора розповів Степан Томін - завідувач відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань обласного Центру контролю та профілактики хвороб", - повідомив він.

Голова Вінницької ОДА нагадав, що "дельту" фіксують і в інших регіонах України: "Нової хвилі нам не уникнути.

Це повинен зрозуміти кожен. Тому прошу вінничан робити цю процедуру. Інших інструментів боротьби з коронавірусом немає!"

Нагадаємо, вчора Кабмін продовжив адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня. Поточна епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції збільшення госпіталізацій.

Критична ситуація із захворюваністю COVID-19 зараз фіксується в Одеській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях - там 100% зростання госпіталізацій. Одеська область становить половину всього збільшення госпіталізацій за тиждень в країні.