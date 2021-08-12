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ВООЗ створює нову групу для з'ясування походження коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ВООЗ створює нову групу для з'ясування походження коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я створює нову групу експертів, яка працюватиме над з'ясуванням походження коронавірусу. Група експертів буде називатися Міжнародна наукова консультативна група з походження нових патогенів (SAGO).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ВООЗ.

Так, консультативна група відповідатиме за консультування ВООЗ з питань розробки глобальної структури для систематичного вивчення виникнення майбутніх нових патогенів з пандемічним потенціалом. Відносно коронавірусу вона буде підтримувати швидке проведення досліджень.

"Оголосивши відкритий конкурс на висунення кандидатур в SAGO, ВООЗ створює прозору основу для нової науково-консультативної групи, в роботі якої, як ми очікуємо, візьмуть участь всі держави-члени", - йдеться в повідомленні.

При цьому ВООЗ закликав уряди всіх країн деполітизувати ситуацію і співпрацювати для прискорення досліджень Походження коронавірусу і працювати для розробки загальної структури для майбутніх нових патогенів з пандемічним потенціалом.

"Цей відкритий заклик спрямований на те, щоб забезпечити виявлення широкого спектру наукових навичок і досвіду для консультування ВООЗ з питань досліджень, необхідних для визначення походження будь - якого майбутнього з'являється або знову з'являється патогену з пандемічним потенціалом", - йдеться в повідомленні.

ВООЗ також сподівається на продовження попередніх місій в Китай з вивчення походження SARS-CoV-2 для того, щоб зібрати достатньо даних для спростування гіпотези про можливий витік вірусу з лабораторії в Ухані.

Також читайте: Розвідка США отримала доступ до даних про віруси, які вивчали в Ухані, - CNN
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Топ коментарі
+4
Шо там гадать? https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/05/120078/-COVID-19-putin-vektor-i-kitaj--sensatsionnaya-utechka-odnoj-iz-bashen-kremlya-ili-operatsiya-prikrytiya.shtml


У Патрушева была не просто идея, а уже практически сформированное предложение. Он предложил использовать вирус, созданный в «Векторе».
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12.08.2021 22:21
+4
Как в кино .. Краткий сюжет - К Земле летит огромный астероид. Столкновение будет катастрофой. Земляне отправляют миссию на этот астероид чтобы установить там ядерный заряд взорвав который Земля будет спасена.. Миссия улетела на астероид и теперь БИНГО - к Земле летит тот же астероид но уже с ядерным зарядом...
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12.08.2021 22:28
+4
Похоже- уже. 11,5 лярдов этот негр Гербарий получил. Теперь- отрабатывает. Это ж ясно. Тон его бреда- явно изменился.
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12.08.2021 22:47
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Шо там гадать? https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/05/120078/-COVID-19-putin-vektor-i-kitaj--sensatsionnaya-utechka-odnoj-iz-bashen-kremlya-ili-operatsiya-prikrytiya.shtml


У Патрушева была не просто идея, а уже практически сформированное предложение. Он предложил использовать вирус, созданный в «Векторе».
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12.08.2021 22:21 Відповісти
короновирус был всегда и появился давно
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12.08.2021 22:24 Відповісти
Нове - це добре забуте старе.
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12.08.2021 22:33 Відповісти
Это семейство вирусов. И мы болели ими ранее практически все. Но такого треша, как я насмотрелся и испытал в этом январе-феврале, я не видел никогда. После такого я никогда не поверю в естественное происхождение Ковид19.
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12.08.2021 22:40 Відповісти
у меня в ноябре трешак был а потом прямо судный день с тещей и в прямом и переносном смысле... когда ее из больницы с этим подарком привезли....Треш начался когда все, с кем она пересекалась начало косить по подьезду
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12.08.2021 23:42 Відповісти
У меня переболела вся семья, включая родителей 80+. Каждые 3-4-5 дней вылазил новый синдром. Это было что-то. А во сколько нам это обошлось даже не хочу вспоминать.
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12.08.2021 23:46 Відповісти
Все страшилкакми пугают, а о здоровом образе жизни никто и не заикается!
Главное украсть деньги на вакцинацию и обмануть доверчевых.
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13.08.2021 01:52 Відповісти
думаете теперь вам скажут правду?! дзуськи!
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12.08.2021 22:27 Відповісти
Как в кино .. Краткий сюжет - К Земле летит огромный астероид. Столкновение будет катастрофой. Земляне отправляют миссию на этот астероид чтобы установить там ядерный заряд взорвав который Земля будет спасена.. Миссия улетела на астероид и теперь БИНГО - к Земле летит тот же астероид но уже с ядерным зарядом...
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12.08.2021 22:28 Відповісти
ВООЗ створює нову групу для з'ясування походження коронавірусу - Цензор.НЕТ 703 Гениально! Щас лягу спать и, надеюсь, мне приснится этот новый сценарий "Армагедона", всё с тем же Брюсом Уиллисом. ВООЗ створює нову групу для з'ясування походження коронавірусу - Цензор.НЕТ 6433
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12.08.2021 22:45 Відповісти
16 сентября 2019 В новосибирском центре вирусологии "Вектор" произошёл взрыв https://www.svoboda.org/a/30167061.html
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12.08.2021 22:29 Відповісти
ну уже ж сказали - бабушка с Вуханя сожрала сырую летучую мышь! ВОЗ создает новую группу для выяснения происхождения коронавируса - Цензор.НЕТ 557
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12.08.2021 22:30 Відповісти
А шо там наші зебіли?
Знаєте, який вони перший закон після канікул приймуть?
Плакати і наклейки ще вкінці 2019 надруковані були...
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12.08.2021 22:32 Відповісти
а старая группа где делась?
что-то важное не выгодное никому открыла?
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12.08.2021 22:35 Відповісти
А кто будет оплачивать этот банкет?
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12.08.2021 22:38 Відповісти
Похоже- уже. 11,5 лярдов этот негр Гербарий получил. Теперь- отрабатывает. Это ж ясно. Тон его бреда- явно изменился.
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12.08.2021 22:47 Відповісти
ФСБ.
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12.08.2021 23:03 Відповісти
А кто будет оплачивать этот банкет?

Трудящиеся и оплачивают.
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13.08.2021 01:53 Відповісти
В бункере путленфюрера опять повышенная загазованность началась. Жду решительного и бессмысленного заявления обкуренной лошади...
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12.08.2021 22:41 Відповісти
это называется - из пустого в порожнее....
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12.08.2021 22:49 Відповісти
"ВОЗ также надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению происхождения SARS-CoV-2 для того, чтобы собрать достаточно данных для опровержения гипотезы о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане."
-------------------------------------
То есть ВОЗ изначально отбрасывает одну из реальных версий и всю свою деятельность направляет на то, чтобы её опровергнуть. А вовсе не для того, чтобы найти правду?
Мда, непредвзятость.
Источник: https://censor.net/ru/n3282489
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13.08.2021 00:22 Відповісти
ВОЗ создает новую группу для выяснения происхождения коронавируса

И царства небесного...
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13.08.2021 01:48 Відповісти
салям ворлд
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13.08.2021 05:42 Відповісти
 
 