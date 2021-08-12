ВООЗ створює нову групу для з'ясування походження коронавірусу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Всесвітня організація охорони здоров'я створює нову групу експертів, яка працюватиме над з'ясуванням походження коронавірусу. Група експертів буде називатися Міжнародна наукова консультативна група з походження нових патогенів (SAGO).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ВООЗ.
Так, консультативна група відповідатиме за консультування ВООЗ з питань розробки глобальної структури для систематичного вивчення виникнення майбутніх нових патогенів з пандемічним потенціалом. Відносно коронавірусу вона буде підтримувати швидке проведення досліджень.
"Оголосивши відкритий конкурс на висунення кандидатур в SAGO, ВООЗ створює прозору основу для нової науково-консультативної групи, в роботі якої, як ми очікуємо, візьмуть участь всі держави-члени", - йдеться в повідомленні.
При цьому ВООЗ закликав уряди всіх країн деполітизувати ситуацію і співпрацювати для прискорення досліджень Походження коронавірусу і працювати для розробки загальної структури для майбутніх нових патогенів з пандемічним потенціалом.
"Цей відкритий заклик спрямований на те, щоб забезпечити виявлення широкого спектру наукових навичок і досвіду для консультування ВООЗ з питань досліджень, необхідних для визначення походження будь - якого майбутнього з'являється або знову з'являється патогену з пандемічним потенціалом", - йдеться в повідомленні.
ВООЗ також сподівається на продовження попередніх місій в Китай з вивчення походження SARS-CoV-2 для того, щоб зібрати достатньо даних для спростування гіпотези про можливий витік вірусу з лабораторії в Ухані.
Будь ласка, зачекайте...
У Патрушева была не просто идея, а уже практически сформированное предложение. Он предложил использовать вирус, созданный в «Векторе».
Главное украсть деньги на вакцинацию и обмануть доверчевых.
Знаєте, який вони перший закон після канікул приймуть?
Плакати і наклейки ще вкінці 2019 надруковані були...
что-то важное не выгодное никому открыла?
Трудящиеся и оплачивают.
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То есть ВОЗ изначально отбрасывает одну из реальных версий и всю свою деятельность направляет на то, чтобы её опровергнуть. А вовсе не для того, чтобы найти правду?
Мда, непредвзятость.
Источник: https://censor.net/ru/n3282489
И царства небесного...