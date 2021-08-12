ВОЗ создает новую группу для выяснения происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения создает новую группу экспертов, которая будет работать над выяснением происхождения коронавируса. Группа экспертов будет называться Международная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов (SAGO).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВОЗ.

Так, консультативная группа будет отвечать за консультирование ВОЗ по вопросам разработки глобальной структуры для систематического изучения возникновения будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом. В отношении коронавируса она будет поддерживать быстрое проведение исследований.

"Объявив открытый конкурс на выдвижение кандидатур в SAGO, ВОЗ создает прозрачную основу для новой научно-консультативной группы, в работе которой, как мы ожидаем, примут участие все государства-члены", - говорится в сообщении.

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При этом в ВОЗ призвал правительства всех стран деполитизировать ситуацию и сотрудничать для ускорения исследований происхождения коронавируса и работать для разработки общей структуры для будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом.

"Этот открытый призыв направлен на то, чтобы обеспечить выявление широкого спектра научных навыков и опыта для консультирования ВОЗ по вопросам исследований, необходимых для определения происхождения любого будущего появляющегося или вновь появляющегося патогена с пандемическим потенциалом", - говорится в сообщении.

ВОЗ также надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению происхождения SARS-CoV-2 для того, чтобы собрать достаточно данных для опровержения гипотезы о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане.

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