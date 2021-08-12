РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4830 посетителей онлайн
Новости За рубежом Коронавирус и карантин
2 409 23
ВОЗ (773) карантин (16730) Китай (2397) Ухань (48) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

ВОЗ создает новую группу для выяснения происхождения коронавируса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ВОЗ создает новую группу для выяснения происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения создает новую группу экспертов, которая будет работать над выяснением происхождения коронавируса. Группа экспертов будет называться Международная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов (SAGO).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВОЗ.

Так, консультативная группа будет отвечать за консультирование ВОЗ по вопросам разработки глобальной структуры для систематического изучения возникновения будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом. В отношении коронавируса она будет поддерживать быстрое проведение исследований.

"Объявив открытый конкурс на выдвижение кандидатур в SAGO, ВОЗ создает прозрачную основу для новой научно-консультативной группы, в работе которой, как мы ожидаем, примут участие все государства-члены", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ об отказе Китая от второго этапа расследования происхождения COVID-19: Выявление причины пандемии - не политика и не поиск виновных

При этом в ВОЗ призвал правительства всех стран деполитизировать ситуацию и сотрудничать для ускорения исследований происхождения коронавируса и работать для разработки общей структуры для будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом.

"Этот открытый призыв направлен на то, чтобы обеспечить выявление широкого спектра научных навыков и опыта для консультирования ВОЗ по вопросам исследований, необходимых для определения происхождения любого будущего появляющегося или вновь появляющегося патогена с пандемическим потенциалом", - говорится в сообщении.

ВОЗ также надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению происхождения SARS-CoV-2 для того, чтобы собрать достаточно данных для опровержения гипотезы о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведка США получила доступ к данным о вирусах, которые изучали в Ухани, - CNN

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Шо там гадать? https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/05/120078/-COVID-19-putin-vektor-i-kitaj--sensatsionnaya-utechka-odnoj-iz-bashen-kremlya-ili-operatsiya-prikrytiya.shtml


У Патрушева была не просто идея, а уже практически сформированное предложение. Он предложил использовать вирус, созданный в «Векторе».
показать весь комментарий
12.08.2021 22:21
+4
Как в кино .. Краткий сюжет - К Земле летит огромный астероид. Столкновение будет катастрофой. Земляне отправляют миссию на этот астероид чтобы установить там ядерный заряд взорвав который Земля будет спасена.. Миссия улетела на астероид и теперь БИНГО - к Земле летит тот же астероид но уже с ядерным зарядом...
показать весь комментарий
12.08.2021 22:28
+4
Похоже- уже. 11,5 лярдов этот негр Гербарий получил. Теперь- отрабатывает. Это ж ясно. Тон его бреда- явно изменился.
показать весь комментарий
12.08.2021 22:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо там гадать? https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/05/120078/-COVID-19-putin-vektor-i-kitaj--sensatsionnaya-utechka-odnoj-iz-bashen-kremlya-ili-operatsiya-prikrytiya.shtml


У Патрушева была не просто идея, а уже практически сформированное предложение. Он предложил использовать вирус, созданный в «Векторе».
показать весь комментарий
12.08.2021 22:21 Ответить
короновирус был всегда и появился давно
показать весь комментарий
12.08.2021 22:24 Ответить
Нове - це добре забуте старе.
показать весь комментарий
12.08.2021 22:33 Ответить
Это семейство вирусов. И мы болели ими ранее практически все. Но такого треша, как я насмотрелся и испытал в этом январе-феврале, я не видел никогда. После такого я никогда не поверю в естественное происхождение Ковид19.
показать весь комментарий
12.08.2021 22:40 Ответить
у меня в ноябре трешак был а потом прямо судный день с тещей и в прямом и переносном смысле... когда ее из больницы с этим подарком привезли....Треш начался когда все, с кем она пересекалась начало косить по подьезду
показать весь комментарий
12.08.2021 23:42 Ответить
У меня переболела вся семья, включая родителей 80+. Каждые 3-4-5 дней вылазил новый синдром. Это было что-то. А во сколько нам это обошлось даже не хочу вспоминать.
показать весь комментарий
12.08.2021 23:46 Ответить
Все страшилкакми пугают, а о здоровом образе жизни никто и не заикается!
Главное украсть деньги на вакцинацию и обмануть доверчевых.
показать весь комментарий
13.08.2021 01:52 Ответить
думаете теперь вам скажут правду?! дзуськи!
показать весь комментарий
12.08.2021 22:27 Ответить
Как в кино .. Краткий сюжет - К Земле летит огромный астероид. Столкновение будет катастрофой. Земляне отправляют миссию на этот астероид чтобы установить там ядерный заряд взорвав который Земля будет спасена.. Миссия улетела на астероид и теперь БИНГО - к Земле летит тот же астероид но уже с ядерным зарядом...
показать весь комментарий
12.08.2021 22:28 Ответить
ВООЗ створює нову групу для з'ясування походження коронавірусу - Цензор.НЕТ 703 Гениально! Щас лягу спать и, надеюсь, мне приснится этот новый сценарий "Армагедона", всё с тем же Брюсом Уиллисом. ВООЗ створює нову групу для з'ясування походження коронавірусу - Цензор.НЕТ 6433
показать весь комментарий
12.08.2021 22:45 Ответить
16 сентября 2019 В новосибирском центре вирусологии "Вектор" произошёл взрыв https://www.svoboda.org/a/30167061.html
показать весь комментарий
12.08.2021 22:29 Ответить
ну уже ж сказали - бабушка с Вуханя сожрала сырую летучую мышь! ВОЗ создает новую группу для выяснения происхождения коронавируса - Цензор.НЕТ 557
показать весь комментарий
12.08.2021 22:30 Ответить
А шо там наші зебіли?
Знаєте, який вони перший закон після канікул приймуть?
Плакати і наклейки ще вкінці 2019 надруковані були...
показать весь комментарий
12.08.2021 22:32 Ответить
а старая группа где делась?
что-то важное не выгодное никому открыла?
показать весь комментарий
12.08.2021 22:35 Ответить
А кто будет оплачивать этот банкет?
показать весь комментарий
12.08.2021 22:38 Ответить
Похоже- уже. 11,5 лярдов этот негр Гербарий получил. Теперь- отрабатывает. Это ж ясно. Тон его бреда- явно изменился.
показать весь комментарий
12.08.2021 22:47 Ответить
ФСБ.
показать весь комментарий
12.08.2021 23:03 Ответить
А кто будет оплачивать этот банкет?

Трудящиеся и оплачивают.
показать весь комментарий
13.08.2021 01:53 Ответить
В бункере путленфюрера опять повышенная загазованность началась. Жду решительного и бессмысленного заявления обкуренной лошади...
показать весь комментарий
12.08.2021 22:41 Ответить
это называется - из пустого в порожнее....
показать весь комментарий
12.08.2021 22:49 Ответить
"ВОЗ также надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению происхождения SARS-CoV-2 для того, чтобы собрать достаточно данных для опровержения гипотезы о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане."
-------------------------------------
То есть ВОЗ изначально отбрасывает одну из реальных версий и всю свою деятельность направляет на то, чтобы её опровергнуть. А вовсе не для того, чтобы найти правду?
Мда, непредвзятость.
Источник: https://censor.net/ru/n3282489
показать весь комментарий
13.08.2021 00:22 Ответить
ВОЗ создает новую группу для выяснения происхождения коронавируса

И царства небесного...
показать весь комментарий
13.08.2021 01:48 Ответить
салям ворлд
показать весь комментарий
13.08.2021 05:42 Ответить
 
 