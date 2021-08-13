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Чиновниці Держгеокадастру повідомлено про підозру у розкраданні земель на Чернігівщині, - СБУ

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Чиновниці Держгеокадастру повідомлено про підозру у розкраданні земель на Чернігівщині, - СБУ

Кіберфахівці СБУ виявили схеми розкрадання сільськогосподарських земель чиновниками Держгеокадастру в Чернігівській області. Вже друга топчиновниця Держгеокадастру отримала повідомлення про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що внаслідок неналежного виконання службових обов'язків, чиновниця незаконно підписала низку наказів, якими незаконно передала у приватну власність великі земельні ділянки.

За цим фактом їй повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

На момент скоєння злочину чиновниця обіймала посаду в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Чернігівській області.
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Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корупціі !!! Такої дрібноти в Україні несчисленна кількість ,їх мают сотню щодня пакувати на нари !!!)))
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13.08.2021 17:50 Відповісти
а где можно выучица на такого чиновника? я тоже хочу бабло на шару получать
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13.08.2021 17:56 Відповісти
сначала надо полировать зад начальнику потом, возможно ещё использовать язык, и должность будет ваша. Учиться как раз не нужно. Школы хватит
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13.08.2021 18:11 Відповісти
и даже не знают сколько конкретно ГА. большие земельные участки....... а что по поводу украденных 5-6 миллионов га у государства? или это уже в прошлом?
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13.08.2021 18:34 Відповісти
я считю ее надо накормить землёй до отвала
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13.08.2021 18:41 Відповісти
вси хочуть по 4000 евро в мес. как у учителей
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13.08.2021 18:45 Відповісти
 
 