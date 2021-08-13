Чиновниці Держгеокадастру повідомлено про підозру у розкраданні земель на Чернігівщині, - СБУ
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Кіберфахівці СБУ виявили схеми розкрадання сільськогосподарських земель чиновниками Держгеокадастру в Чернігівській області. Вже друга топчиновниця Держгеокадастру отримала повідомлення про підозру.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Співробітники СБУ встановили, що внаслідок неналежного виконання службових обов'язків, чиновниця незаконно підписала низку наказів, якими незаконно передала у приватну власність великі земельні ділянки.
За цим фактом їй повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
На момент скоєння злочину чиновниця обіймала посаду в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Чернігівській області.
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