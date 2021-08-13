Чиновнице Госгеокадастра сообщено о подозрении в хищения земель на Черниговщине, - СБУ

Киберспециалисты СБУ выявили схемы хищения сельскохозяйственных земель чиновниками Госгеокадастра в Черниговоской области. Уже вторая топ-чиновница Госгеокадастра получила сообщение о подозрении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, чиновница незаконно подписала ряд приказов, которыми незаконно передал в частную собственность большие земельные участки.

По данному факту ей сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

На момент совершения преступления чиновница занимала должность и.о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Черниговской области.

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