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Чиновнице Госгеокадастра сообщено о подозрении в хищения земель на Черниговщине, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Чиновнице Госгеокадастра сообщено о подозрении в хищения земель на Черниговщине, - СБУ

Киберспециалисты СБУ выявили схемы хищения сельскохозяйственных земель чиновниками Госгеокадастра в Черниговоской области. Уже вторая топ-чиновница Госгеокадастра получила сообщение о подозрении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, чиновница незаконно подписала ряд приказов, которыми незаконно передал в частную собственность большие земельные участки.

По данному факту ей сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

На момент совершения преступления чиновница занимала должность и.о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Черниговской области.

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Автор: Володимир Янченко
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Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корупціі !!! Такої дрібноти в Україні несчисленна кількість ,їх мают сотню щодня пакувати на нари !!!)))
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13.08.2021 17:50 Ответить
а где можно выучица на такого чиновника? я тоже хочу бабло на шару получать
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13.08.2021 17:56 Ответить
сначала надо полировать зад начальнику потом, возможно ещё использовать язык, и должность будет ваша. Учиться как раз не нужно. Школы хватит
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13.08.2021 18:11 Ответить
и даже не знают сколько конкретно ГА. большие земельные участки....... а что по поводу украденных 5-6 миллионов га у государства? или это уже в прошлом?
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13.08.2021 18:34 Ответить
я считю ее надо накормить землёй до отвала
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13.08.2021 18:41 Ответить
вси хочуть по 4000 евро в мес. как у учителей
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13.08.2021 18:45 Ответить
 
 