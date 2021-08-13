1 762 6
Чиновнице Госгеокадастра сообщено о подозрении в хищения земель на Черниговщине, - СБУ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Киберспециалисты СБУ выявили схемы хищения сельскохозяйственных земель чиновниками Госгеокадастра в Черниговоской области. Уже вторая топ-чиновница Госгеокадастра получила сообщение о подозрении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Сотрудники СБУ установили, что в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, чиновница незаконно подписала ряд приказов, которыми незаконно передал в частную собственность большие земельные участки.
По данному факту ей сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
На момент совершения преступления чиновница занимала должность и.о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Черниговской области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий13.08.2021 17:50 Ответить Мне нравится 1
Марк Шлагбаум
показать весь комментарий13.08.2021 17:56 Ответить Мне нравится 1
Garry Lucky
показать весь комментарий13.08.2021 18:11 Ответить Мне нравится 0
Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий13.08.2021 18:34 Ответить Мне нравится 0
Aleksandr Ermak
показать весь комментарий13.08.2021 18:41 Ответить Мне нравится 0
Aleksandr Ermak
показать весь комментарий13.08.2021 18:45 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...