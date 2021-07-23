Действующий руководитель Госгеокадастра на Черниговщине уведомлен о подозрении за махинации с с/х землей, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты СБУ продолжают системно бороться с хищением сельскохозяйственных земель в Украине. После обнаружения схемы весной текущего года, первый топ-чиновник Госгеокадастра уже получил сообщение о подозрении. Это только первое подозрение в масштабном механизме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Уточняется, что подозрение получил один из действующих руководителей Госгеокадастра в Черниговской области.

Установлено, что злоупотребляя служебным положением, чиновник незаконно подписал ряд приказов, которыми противоправно передал в частную собственность земли почти на 3 млн грн. По данному факту, а именно по 11 эпизодах незаконного выделения земельных участков, указанный чиновник уведомлен о подозрении. Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.ч. 1 и 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование и планируется привлечение к уголовной ответственности других лиц, причастных к совершению преступлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство Госгеокадастра в Киевской области незаконно передало фирмам 320 гектаров земли, - СБУ

СБУ также напоминает, что весной 2021 года сотрудники СБУ провели обыски в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра, в ходе которых нашли вещественные доказательства незаконной приватизации более 2,5 тыс. земельных участков. Документирование осуществляется совместно с территориальным управлением ГБР в г. Киеве под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.



