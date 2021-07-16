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Руководство Госгеокадастра в Киевской области незаконно передало фирмам 320 гектаров земли, - СБУ

Руководство Госгеокадастра в Киевской области незаконно передало фирмам 320 гектаров земли, - СБУ

СБУ разоблачила коррупционную схему в Главном управлении Госгеокадастра в Киевской области. Руководство учреждения незаконно передало подконтрольным фирмам более 323 га земли в столичном регионе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ в Киевской области.

"Сделка нанесла государству ущерб в размере 1,2 млрд грн. По материалам СБУ, бывшему руководителю областного управления Госгеокадастра сообщено о подозрении в совершении преступления. Установлено, что чиновник наладил противоправный механизм передачи коммерческим компаниям земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, участники схемы безосновательно вывели из собственности государственного агрокомбината 169 земельных участков в пригороде Киева. Затем дельцы переоформили их на подставных лиц для дальнейшей перерегистрации на представителей аффилированных бизнес структур.

"В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке. Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно со следователями Государственного бюро расследований и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", - отмечается в сообщении.

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земля (1950) Киевская область (4186) СБУ (19983) Госгеокадастр (171)


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Руководство Госгеокадастра в Киевской области незаконно передало фирмам 320 гектаров земли, - СБУ - Цензор.НЕТ 7399Ужас они так и Крым передадут законно
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16.07.2021 13:52 Ответить
І чому я не здивований.....
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16.07.2021 13:52 Ответить
Та цих корупційних гнид в Україні десятки ,як не сотні тисяч !!!))
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16.07.2021 13:55 Ответить
Бiльше
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22.07.2021 15:32 Ответить
Всі держконтори та конторки ,це розплідники корупційної гидоти !!!)))
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16.07.2021 13:54 Ответить
Руководство Госгеокадастра в Киевской области незаконно передало фирмам 320 гектаров земли, - СБУ - Цензор.НЕТ 6763
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16.07.2021 13:55 Ответить
Данный земельный участок первоначально принадлежала ГП «Пуща - Водица» и был выведен из баланса государственного предприятия с целью дальнейшей приватизации. После чего за вознаграждение было подобрано 163 человека (часть из них являются участниками АТО), которые обратились в адрес Госгеокадастра Киевской области (в июне 2019 года) с ходатайствами о предоставлении им указанных участков в собственность. Которые в свою очередь были сразу согласованы, и подписаны соответствующие приказы о разрешении на разработку технической документации.
Дмитрий Бабак согласовывал проекты по землеустройству участков, а Людмила Приходько подписывала приказы об их передаче в собственность на подставных лиц.
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16.07.2021 14:24 Ответить
І що їм буде за це)))))
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16.07.2021 15:13 Ответить
деньги за ту землю перевозили вагонами укрзализницы....
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16.07.2021 19:48 Ответить
 
 