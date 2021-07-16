Руководство Госгеокадастра в Киевской области незаконно передало фирмам 320 гектаров земли, - СБУ

СБУ разоблачила коррупционную схему в Главном управлении Госгеокадастра в Киевской области. Руководство учреждения незаконно передало подконтрольным фирмам более 323 га земли в столичном регионе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ в Киевской области.

"Сделка нанесла государству ущерб в размере 1,2 млрд грн. По материалам СБУ, бывшему руководителю областного управления Госгеокадастра сообщено о подозрении в совершении преступления. Установлено, что чиновник наладил противоправный механизм передачи коммерческим компаниям земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, участники схемы безосновательно вывели из собственности государственного агрокомбината 169 земельных участков в пригороде Киева. Затем дельцы переоформили их на подставных лиц для дальнейшей перерегистрации на представителей аффилированных бизнес структур.

"В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке. Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно со следователями Государственного бюро расследований и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", - отмечается в сообщении.

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