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Чиновница Госгеокадастра незаконно выделила 18 земельных участков: теперь ей грозит до 5 лет тюрьмы, - ГБР

Чиновница Госгеокадастра незаконно выделила 18 земельных участков: теперь ей грозит до 5 лет тюрьмы, - ГБР

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении одного из заместителей начальника Главного управления Госгеокадастра в Киевской области.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГБР, в феврале 2018 года чиновница подписала приказы на выделение земельных участков 18 лицам, которые ранее уже их получали с таким же целевым назначением.

В результате указанных действий государство потеряло 18 земельных участков, стоимость которых составляет примерно 6,5 млн гривен.

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Обвинительный акт направлен в суд.

Указанное лицо обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Офис Генерального прокуратура, оперативное сопровождение - ДВБ Национальной полиции Украины.

земля (1946) коррупция (8558) Госгеокадастр (171) ГБР (2979)


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Давайте посадите хоть кого-то из земельных коррупционеров
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22.06.2021 14:17 Ответить
Віслюка Оманського?
Чиновница Госгеокадастра незаконно выделила 18 земельных участков: теперь ей грозит до 5 лет тюрьмы, - ГБР - Цензор.НЕТ 9167
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22.06.2021 14:18 Ответить
Написано же, ГРОЗИТ !
Всем грозит, хер кто сидит
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22.06.2021 14:19 Ответить
посадят только на счетчик для спецслужб.
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22.06.2021 14:45 Ответить
а где выделяют законно участки бажаючим?
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22.06.2021 15:18 Ответить
у нас в сільраді по блату.
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22.06.2021 20:08 Ответить
 
 