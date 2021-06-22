Чиновница Госгеокадастра незаконно выделила 18 земельных участков: теперь ей грозит до 5 лет тюрьмы, - ГБР
Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении одного из заместителей начальника Главного управления Госгеокадастра в Киевской области.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГБР, в феврале 2018 года чиновница подписала приказы на выделение земельных участков 18 лицам, которые ранее уже их получали с таким же целевым назначением.
В результате указанных действий государство потеряло 18 земельных участков, стоимость которых составляет примерно 6,5 млн гривен.
Обвинительный акт направлен в суд.
Указанное лицо обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Офис Генерального прокуратура, оперативное сопровождение - ДВБ Национальной полиции Украины.
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Всем грозит, хер кто сидит