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Чиновник Госгеокадастра задержан при получении 400 долл. взятки в Запорожье, - ГБР. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители задержали на взятке главного специалиста одного из отделов Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Чиновник Госгеокадастра задержан при получении 400 долл. взятки в Запорожье, - ГБР 01

"Чиновник за 400 долларов обещал гражданину выдать документы и справки о размере нормативной денежной оценки земельного участка", - говорится в сообщении.

Работники ГБР задержали сотрудника Госгеокадастра при получении взятки.

Также смотрите: Чиновник Госгеокадастра попался на взятке 30 тыс. грн на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТО

Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Автор: Володимир Янченко
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Мєлковат пошол гєокадастр... Чиновник Госгеокадастра задержан при получении 400 долл. взятки в Запорожье, - ГБР - Цензор.НЕТ 1678
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08.06.2021 22:48 Ответить
400 долларов- стандартная стоимость утверждения проекта землеустройства до 2-х гектаров (была, по крайней мере). По сути-одна финальная подпись.
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09.06.2021 11:53 Ответить
потужно...ДБР ламає корупцію просто через коліно.
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08.06.2021 22:48 Ответить
Місія та цінності
У підслідності ДБР - найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів, ті, хто вчинив військові злочини.https://dbr.gov.ua/misiya-ta-cinnosti

але з найвищими мабуть трохи стрьомно зв'язуватись...
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08.06.2021 22:52 Ответить
поплач и отпустят. всего-то и нужно пустить слезу.
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08.06.2021 23:04 Ответить
хахаахха я тута жеву
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08.06.2021 23:08 Ответить
Галимо спалился,на копейках.кенты зафукают.
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09.06.2021 05:23 Ответить
Посудють, він же не "золотий" Романчук.
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09.06.2021 05:49 Ответить
Правильно! Нечего бубочкины земли разбазаривать!
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09.06.2021 08:01 Ответить
 
 