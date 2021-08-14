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Семеро людей закидали українця пляшками в польському місті

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Семеро людей закидали українця пляшками в польському місті

Поліція, за словами очевидиці, бачила, що відбувається, але ніяк не відреагувала.

Про це повідомляє польське видання Dzień Dobry Włocławek, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Напад стався у місті Влоцлавек Куявсько-Поморського воєводства. Журналістам стало відомо про нього від жінки, що звернулася в редакцію і розповіла, що стала свідком небезпечної ситуації.

"Семеро хлопців кидали пляшки в українця. Вони поводилися скандально, вульгарно, так що ми боялися пройти повз них. Наша люба поліція зробила три обходи і пішла далі", - розповіла очевидиця події.

Поліція підтвердила, що такий інцидент відбувся на площі Свободи 8 серпня. За інформацією правоохоронців, семеро осіб поводилися агресивно стосовно перехожих і переслідували людину. Поліція не уточнила національність цієї особи.

Поліція повідомила, що поліцейські намагалися знайти групу агресивних чоловіків, але безуспішно.

"Біля точки громадського харчування поліцейські виявили кількох осіб, які вказали, в якому напрямку пішла агресивна група чоловіків. Поліцейські пішли в те місце, але людей там не виявили", - зазначив Томаш Томашевський з головного управління поліції у Влоцлавку. В поліції також зазначили, що ніхто з очевидців не проінформував правоохоронців про злочин. Про стан потерпілого нічого не відомо.
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Топ коментарі
+26
Є тут бандформування RUCH, яке фінансується з кремля. Українців травлять
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13.08.2021 21:06
+24
То нехай ляхи до себе арабів та негрів побільше напустять. Через рік на українців молитися будуть!
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13.08.2021 21:14
+20
Там поліція працює значно краще аніж у нас.
Порада українцям.
Починайте гуртуватись і будувати власну країну, а не сусідні.
Бо місцеві вас не поважають. І ви ніколи не станете своїми.
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13.08.2021 21:20
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НАДО БУДЕТ ЗАСТАВИТЬ РОССИЯНИНА В КИЕВЕ ЧТОБЫ ПЗДЫ ПОЛЯКУ ДАЛ ДО РЕАНИМАЦИИ !)
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14.08.2021 10:35 Відповісти
Ну видно что поляки нас любят.
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14.08.2021 21:54 Відповісти
это потому что поляки перестали уважать украинцев, после того, как они променяли гетьмана на клоуна популиста
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14.08.2021 22:26 Відповісти
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