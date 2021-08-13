Семь человек забросали украинца бутылками в польском городе
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Полиция, по словам очевидицы, видела, что происходит, но никак не отреагировала.
Об этом сообщает польськое издание Dzień Dobry Włocławek, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Нападение произошло в городе Влоцлавек Куявско-Поморского воеводства. Журналистам стало известно о нем от обратившейся в редакцию женщины, которая рассказала, что стала свидетельницей опасной ситуации.
"Семеро парней бросали бутылки в украинца. Они вели себя скандально, вульгарно, так что мы боялись пройти мимо. Наша дорогая полиция сделала три обхода и пошла дальше", - рассказывает свидетельница события.
Полиция подтвердила, что такой инцидент произошел на площади Свободы 8 августа. По информации правоохранителей, семь человек вели себя агрессивно по отношению к прохожим и преследовали человека. Полиция не уточнила национальность этого мужчины.
Полиция сообщила, что полицейские пытались найти группу агрессивных мужчин, но безуспешно.
"У точки общественного питания полицейские обнаружили несколько лиц, указавших, в каком направлении пошла агрессивная группа мужчин. Полицейские пошли в то место, но людей там не обнаружили", - отметил Томаш Томашевский из главного управления полиции в Влоцлавке. В полиции также отметили, что никто из очевидцев не проинформировал правоохранителей о преступлении. О состоянии пострадавшего ничего не известно.
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