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Новости За рубежом
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Семь человек забросали украинца бутылками в польском городе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Семь человек забросали украинца бутылками в польском городе

Полиция, по словам очевидицы, видела, что происходит, но никак не отреагировала.

Об этом сообщает польськое издание Dzień Dobry Włocławek, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Нападение произошло в городе Влоцлавек Куявско-Поморского воеводства. Журналистам стало известно о нем от обратившейся в редакцию женщины, которая рассказала, что стала свидетельницей опасной ситуации.

"Семеро парней бросали бутылки в украинца. Они вели себя скандально, вульгарно, так что мы боялись пройти мимо. Наша дорогая полиция сделала три обхода и пошла дальше", - рассказывает свидетельница события.

Полиция подтвердила, что такой инцидент произошел на площади Свободы 8 августа. По информации правоохранителей, семь человек вели себя агрессивно по отношению к прохожим и преследовали человека. Полиция не уточнила национальность этого мужчины.

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Полиция сообщила, что полицейские пытались найти группу агрессивных мужчин, но безуспешно.

"У точки общественного питания полицейские обнаружили несколько лиц, указавших, в каком направлении пошла агрессивная группа мужчин. Полицейские пошли в то место, но людей там не обнаружили", - отметил Томаш Томашевский из главного управления полиции в Влоцлавке. В полиции также отметили, что никто из очевидцев не проинформировал правоохранителей о преступлении. О состоянии пострадавшего ничего не известно.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
Є тут бандформування RUCH, яке фінансується з кремля. Українців травлять
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13.08.2021 21:06
+24
То нехай ляхи до себе арабів та негрів побільше напустять. Через рік на українців молитися будуть!
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13.08.2021 21:14
+20
Там поліція працює значно краще аніж у нас.
Порада українцям.
Починайте гуртуватись і будувати власну країну, а не сусідні.
Бо місцеві вас не поважають. І ви ніколи не станете своїми.
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13.08.2021 21:20
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НАДО БУДЕТ ЗАСТАВИТЬ РОССИЯНИНА В КИЕВЕ ЧТОБЫ ПЗДЫ ПОЛЯКУ ДАЛ ДО РЕАНИМАЦИИ !)
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14.08.2021 10:35 Ответить
Ну видно что поляки нас любят.
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14.08.2021 21:54 Ответить
это потому что поляки перестали уважать украинцев, после того, как они променяли гетьмана на клоуна популиста
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14.08.2021 22:26 Ответить
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