Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про стан водних ресурсів України"
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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 липня 2021 року "Про стан водних ресурсів України".
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ глава держави підписав у п'ятницю, текст розміщено на сайті президента.
Серед іншого уряду України доручено створити міжвідомчу координаційну раду з питань водних ресурсів України за участю представників Офісу президента, апарату РНБО, центральних і місцевих органів виконавчої влади.
Крім того, планується прийняти закон "Про загальнонаціональну цільову соціальну програму "Питна вода України" на 2022-2026 роки (реєстраційний номер 5723).
МЗС, Мінфіну разом із Київською міською держадміністрацією за участю акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" доручено підготувати і направити офіційні звернення до уряду Японії та Японського агентства міжнародного співробітництва з метою прискорення укладення договору генерального підряду для реалізації проєкту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії з обробки та утилізації осадів Бортницької станції аерації".
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В Украине начали работать супермаркеты российской сети Mere. В Никополе и Павлограде они функционируют с лета, а к концу года их может быть 40 по всей стране. При этом властям прекрасно известно, что владелец Mere - российская сеть Светофор. И это один из крупнейших ритейлеров России.
Самое интересное, что о планах компании вернуться на украинский рынок давно знали в СНБО, а его секретарь Данилов называл это "провокацией и спецоперацией России". Но у зелёных на словах одно, а на деле другое.
❗️ Скажите мне, что это за государство,
✅ Если накладываются "санкции" на "Спортмастер", а он продолжает спокойно работать?
✅ Если глава органа, отвечающего за национальную безопасность, называет открытие магазинов Mere "спецоперацией России", но российские владельцы не только не закрываются, но и расширяют свою сеть?
✅Если вся борьба с колаборантом Медведчуком сводится к его отсидке под "домашним арестом" у себя во дворце, невыдача бандита Коломойского Штатам и сливы спецопераций агрессору.
✅ Если гарант Конституции на каждом углу кричит: "Почему мы ещё не в НАТО?", а британский посол заявляет, что Зе пальцем не шевелит для того, чтобы приблизить такую возможность?
Я согласен с Даниловым: всё вышеперечисленное - спецоперация России. Единственное, о чём он умалчивает, так это о том, что Зе-власть - часть этой спецоперации.
(c)самій сок 2
А про те що вони говорять вже існувало та існує але теж бездіє за державні тоб-то наші із вами кошти.
😋
Я дивлюся наш "праффессар" ніяк не заспокоїться - все вишукує можливість "серонуть" мені на коврик при вході - вже-ж мабуть з місяць на його "висери" не реагую, а "ВОНО ніяк заспокоїться не може
" прибережні захисні смуги шириною:Для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 метрів;для середніх річок, водосховищ на них та ставків площею більше 3 гектарів - 50 метрів;для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів.