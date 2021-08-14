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Зеленський (17420) РНБО (1717) вода (910)

Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про стан водних ресурсів України"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 липня 2021 року "Про стан водних ресурсів України".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ глава держави підписав у п'ятницю, текст розміщено на сайті президента.

Серед іншого уряду України доручено створити міжвідомчу координаційну раду з питань водних ресурсів України за участю представників Офісу президента, апарату РНБО, центральних і місцевих органів виконавчої влади.

Крім того, планується прийняти закон "Про загальнонаціональну цільову соціальну програму "Питна вода України" на 2022-2026 роки (реєстраційний номер 5723).

МЗС, Мінфіну разом із Київською міською держадміністрацією за участю акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" доручено підготувати і направити офіційні звернення до уряду Японії та Японського агентства міжнародного співробітництва з метою прискорення укладення договору генерального підряду для реалізації проєкту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії з обробки та утилізації осадів Бортницької станції аерації".

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Топ коментарі
+4
Нічого із вищенадрукованого так і не зрозумів,Зрозумів тільки одне,що підросли діти чиновників і для них створюють ,,робочі місця та посади,,за державний кошт.
А про те що вони говорять вже існувало та існує але теж бездіє за державні тоб-то наші із вами кошти.
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13.08.2021 21:14
+2
САНКЦИИ ЗЕЛЕНСКОГО - ЭТО ТАКИЕ САНКЦИИ!
В Украине начали работать супермаркеты российской сети Mere. В Никополе и Павлограде они функционируют с лета, а к концу года их может быть 40 по всей стране. При этом властям прекрасно известно, что владелец Mere - российская сеть Светофор. И это один из крупнейших ритейлеров России.
Самое интересное, что о планах компании вернуться на украинский рынок давно знали в СНБО, а его секретарь Данилов называл это "провокацией и спецоперацией России". Но у зелёных на словах одно, а на деле другое.
❗️ Скажите мне, что это за государство,
✅ Если накладываются "санкции" на "Спортмастер", а он продолжает спокойно работать?
✅ Если глава органа, отвечающего за национальную безопасность, называет открытие магазинов Mere "спецоперацией России", но российские владельцы не только не закрываются, но и расширяют свою сеть?
✅Если вся борьба с колаборантом Медведчуком сводится к его отсидке под "домашним арестом" у себя во дворце, невыдача бандита Коломойского Штатам и сливы спецопераций агрессору.
✅ Если гарант Конституции на каждом углу кричит: "Почему мы ещё не в НАТО?", а британский посол заявляет, что Зе пальцем не шевелит для того, чтобы приблизить такую возможность?
Я согласен с Даниловым: всё вышеперечисленное - спецоперация России. Единственное, о чём он умалчивает, так это о том, что Зе-власть - часть этой спецоперации.
(c)самій сок 2
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13.08.2021 22:52
+1
Не тільки уявляю 😀
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14.08.2021 10:36
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13.08.2021 21:12 Відповісти
Яка "гидота", хоче, щоб українці пили чисту воду. Так?
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13.08.2021 21:31 Відповісти
Взагалі то я п'ю чисту воду. І повір мені, робив це задовго до цього історичного балагану під назвою рішення РНБО та його впровадження. Якщо в тебе було інакше, співчуваю. Проте впевнений, що вже завтра ти особисто будеш пити чисту воду! Зеленский ввел в действие решение СНБО "О состоянии водных ресурсов Украины" - Цензор.НЕТ 7280
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13.08.2021 21:51 Відповісти
САНКЦИИ ЗЕЛЕНСКОГО - ЭТО ТАКИЕ САНКЦИИ!
В Украине начали работать супермаркеты российской сети Mere. В Никополе и Павлограде они функционируют с лета, а к концу года их может быть 40 по всей стране. При этом властям прекрасно известно, что владелец Mere - российская сеть Светофор. И это один из крупнейших ритейлеров России.
Самое интересное, что о планах компании вернуться на украинский рынок давно знали в СНБО, а его секретарь Данилов называл это "провокацией и спецоперацией России". Но у зелёных на словах одно, а на деле другое.
❗️ Скажите мне, что это за государство,
✅ Если накладываются "санкции" на "Спортмастер", а он продолжает спокойно работать?
✅ Если глава органа, отвечающего за национальную безопасность, называет открытие магазинов Mere "спецоперацией России", но российские владельцы не только не закрываются, но и расширяют свою сеть?
✅Если вся борьба с колаборантом Медведчуком сводится к его отсидке под "домашним арестом" у себя во дворце, невыдача бандита Коломойского Штатам и сливы спецопераций агрессору.
✅ Если гарант Конституции на каждом углу кричит: "Почему мы ещё не в НАТО?", а британский посол заявляет, что Зе пальцем не шевелит для того, чтобы приблизить такую возможность?
Я согласен с Даниловым: всё вышеперечисленное - спецоперация России. Единственное, о чём он умалчивает, так это о том, что Зе-власть - часть этой спецоперации.
(c)самій сок 2
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13.08.2021 22:52 Відповісти
Нічого із вищенадрукованого так і не зрозумів,Зрозумів тільки одне,що підросли діти чиновників і для них створюють ,,робочі місця та посади,,за державний кошт.
А про те що вони говорять вже існувало та існує але теж бездіє за державні тоб-то наші із вами кошти.
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13.08.2021 21:14 Відповісти
"поручено подготовить и направить официальные обращения к правительству Японии и Японскому агентству международного сотрудничества с целью ускорения заключения договора генерального подряда..." что тут вам не ясно? пилораму хотят из Японии, собирают бабло везде где хоть кто то готов его дать на распил
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14.08.2021 10:44 Відповісти
"Губит людей не пиво.. Губит людей вода"©
😋
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13.08.2021 21:18 Відповісти
Вообще при проектировании надо разделять воду питьевую и техническую . В канализации надо использовать очищенную использованную воду. Многие цивиллизованнные страны работают в этом направлении
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13.08.2021 22:11 Відповісти
А як Ви собі це уявляєте? Будівництво двох систем замість одної! І в що це обійдеться? І хто дасть гарантію, що "безтолковий" зварювальник не переплутає труби? І як саме (і де саме) вона буде очищуваться? Зливатиметься у якісь резрвуари в самому будинку чи викачуватиметься у спеціальні резервуари централізованого типу? Якщо перше, то чисто технологічно дуже складно монтувать такі системи - в різних будинках обсяги води різні будуть Якщо друге, то це вимагатиме купи додаткових витрат на експлуатацію
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14.08.2021 08:09 Відповісти
Не тільки уявляю 😀
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14.08.2021 10:36 Відповісти
От і я про це саме! Подібне будівництво можливе лише при створенні мегаполісів "з нуля" А у нас міста не такого типу - у нас "втикають нові будівлі там, "де місце знайдуть" А в різних умовах - різні грунти, тому важко проектувать однотипні будівлі з відповідною кількістю квартир і поверхів з під"їздами А централізовані очисні будуть вимагать мінімум удвічі-вчетверо більших експлуатаційних витрат Таке слід починать з індивідуального будівництва Але основна маса "індивідуалів" не має ні коштів, ні бажання подібним займаться
Я дивлюся наш "праффессар" ніяк не заспокоїться - все вишукує можливість "серонуть" мені на коврик при вході - вже-ж мабуть з місяць на його "висери" не реагую, а "ВОНО ніяк заспокоїться не може
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14.08.2021 11:27 Відповісти
Наш пострел - везде поспел!
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14.08.2021 10:54 Відповісти
А безпеку України буде захищати Верховна Рада?
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14.08.2021 00:04 Відповісти
Я тебе, Зеля, подскажу по про водные ресурсы - для начала добейся сноса всех строений

" прибережні захисні смуги шириною:Для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 метрів;для середніх річок, водосховищ на них та ставків площею більше 3 гектарів - 50 метрів;для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів.
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14.08.2021 10:57 Відповісти
Ну і що це рішення РНБО дає? Щоб інші державні органи розобили свої закони, постанови та і дальше пішло-поїхало бла-бла... От якби Зеленський видав рішення РНБО, щоб поміняти місцями СОНЦЕ та МІСЯЦЬ, це було б теж саме як і все інше, що він витворяє.
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14.08.2021 11:22 Відповісти
откуда чистая вода ???? аграрии льют цистернами яды на поля, поля распаханы до самых речек, рыба выдыхает, раки вылазят на берег... еще эти же аграрии набирают воду для разведения ядов из карьеров и маленьких речек...
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15.08.2021 18:18 Відповісти
 
 