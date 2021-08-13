Зеленский ввел в действие решение СНБО "О состоянии водных ресурсов Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года "О состоянии водных ресурсов Украины".

Как пеедает Цензор.НЕТ, соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, текст размещен на сайте президента.

Среди прочего правительству Украины поручено создать межведомственный координационный совет по вопросам водных ресурсов Украины при участии представителей Офиса президента, аппарата СНБО, центральных и местных органов исполнительной власти.

Кроме того, планируется принять закон "О общенациональной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы (регистрационный номер 5723).

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МИД, Минфину вместе с Киевской городской госадминистрации при участии акционерного общества "Акционерная компания "Киевводоканал" поручено подготовить и направить официальные обращения к правительству Японии и Японскому агентству международного сотрудничества с целью ускорения заключения договора генерального подряда для реализации проекта "Реконструкция сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации".

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