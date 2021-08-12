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Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить заседание по вопросу о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

"Межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова рассмотрела в четверг вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины", - говорится в сообщении.

По словам Данилова, Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить заседание СНБО Украины по этому важному вопросу.

Также читайте: Украина без газа точно не останется, - Данилов о "Северном потоке-2"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
"мы начинаем квн..." Опять квартал95 подготовил пятничное шоу для лошар, которые ходят на выборы по-приколу
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12.08.2021 17:59
+13
облесение Украины...ну значит -масштабное облысение Украины
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12.08.2021 17:59
+12
"Масштабное облысение Украины"???
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12.08.2021 17:59
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"мы начинаем квн..." Опять квартал95 подготовил пятничное шоу для лошар, которые ходят на выборы по-приколу
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12.08.2021 17:59 Ответить
До "Великого будівництва" додається "Велике лісництво " ,такими темпами ніяких Ковідфондів не вистачить !!!))
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12.08.2021 18:33 Ответить
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
Снижение цен на електроенергию по-зеленски:Следите за руками!Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України" - Цензор.НЕТ 1654
Было100*0,9+150*1,68 =342 грн.
Станет с октября 250*1,44=360 грн.
Снижение цен налицо!
Шах и мат вам порохоботики!
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12.08.2021 20:22 Ответить
облесение Украины...ну значит -масштабное облысение Украины
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12.08.2021 17:59 Ответить
"Масштабное облысение Украины"???
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12.08.2021 17:59 Ответить
Это как-то связано с захоронением ядерных отходов в Чернобыле?
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12.08.2021 18:00 Ответить
и с открытием там же спа/салонов, гостиниц, кафе и мюзик-холлов))) для любителей экстрима
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12.08.2021 18:13 Ответить
это связано с новой долговременной схемой казнокрадства на миллиарды долларов.
Вспомни суммы казнокрадства в скандале с киевскими каштанами. Даже если будут делать отсчет по каждому саженцу, то он будет стоить минимум 10000 грн каждый и через пол года обязательно засохнет.
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12.08.2021 18:23 Ответить
Ясно, вот деревья это прям точно уровень СНБО.
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12.08.2021 17:59 Ответить
ТАк, це рівень надзвичайно високий. Національна безпека в майбутньому.
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12.08.2021 21:52 Ответить
Шо? Уже ж высадили 1 миллиард.
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12.08.2021 17:59 Ответить
идет полным ходом . уже много сделали . до заветного одного миллиарда осталось всего один миллиард Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины" - Цензор.НЕТ 732
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12.08.2021 18:03 Ответить
Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины" - Цензор.НЕТ 146
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12.08.2021 18:18 Ответить
Астанавитесь.Скоро на работу будем вот так добираться. Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України" - Цензор.НЕТ 5230
Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України" - Цензор.НЕТ 6134
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12.08.2021 18:27 Ответить
Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины" - Цензор.НЕТ 9529
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12.08.2021 18:01 Ответить
идиотские дуралеи.
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12.08.2021 18:01 Ответить
вообще то я Данилова считал единственным адекватным в ЗЕленой команде . с чего такие закидоны . может на него Зеля обкуренный подышал Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины" - Цензор.НЕТ 6000
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12.08.2021 18:11 Ответить
Я тоже. Первые две недели его пребывания на посту были некие иллюзии. Но две недели прошли, а вместе с ними и иллюзии
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12.08.2021 18:14 Ответить
З чого ви це взяли ? Хіба не зрозуміло,що сценарії до засідань РНБО пишуться в ОПі ?
Ця обмежена людина взагалі несамостійна в словах і рішеннях !
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12.08.2021 20:18 Ответить
там заголовок надеюсь без ошибок ? речь действительно идет о облесении а не о облысении ? а то от зеленых дибилов можно ожидать что угодно . ну как на мою шевелюру позарились Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины" - Цензор.НЕТ 1908
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12.08.2021 18:01 Ответить
Облесение,облысение...Да какая разница? Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України" - Цензор.НЕТ 8404
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12.08.2021 18:29 Ответить
Велике лисівництво!
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12.08.2021 18:02 Ответить
по масштабному крадівництву - не хоче? Ні? не належить проблема до загалнодержавних?
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12.08.2021 18:02 Ответить
а остановить безконтрольную вырубку-не?...
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12.08.2021 18:05 Ответить
чем больше в снбо дубов,тем крепче наша оборона! Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины" - Цензор.НЕТ 4075
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12.08.2021 18:05 Ответить
а весной будет великое икрометство и яйцекладство ? Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины" - Цензор.НЕТ 7878
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12.08.2021 18:05 Ответить
Ха..Пусть Зелупа у ***** спросит-куда он стерхов на гнездовья водил а лосося на нерест?
А сбор амфор когда начнется? Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України" - Цензор.НЕТ 6375
Клоун-он и есть клоун,но еще и плагиатор. Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України" - Цензор.НЕТ 2295
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12.08.2021 18:34 Ответить
Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины" - Цензор.НЕТ 6352
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12.08.2021 18:05 Ответить
Зелене облИсіння !
Квітень 2019 рік.
Стадіон. Дебати. Питання № 9.
- Куди поділися наші карпатські ліси?

Березень 2020 рік.
"Обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше. Про це повідомив глава Держлісагентства Андрій Заблоцький" .
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12.08.2021 18:14 Ответить
вєтєрінар данілов облєсіт країну.
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12.08.2021 18:14 Ответить
Лучше бы он сделал заседание по захвату власти Ермаком
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12.08.2021 18:20 Ответить
дЕрьмаком

Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України" - Цензор.НЕТ 900
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12.08.2021 19:43 Ответить
Я думал что эта идейка, о миллиарде деревьев, потихоньку и без всякого шума- похоронена. Однако! Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины" - Цензор.НЕТ 2697 Миллиард саженцев... дикая цифра, даже папуасы в африканских непроходимых джунглях- офигели бы! Потому, мне простительно, что я тоже офигел.
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12.08.2021 18:22 Ответить
давай математикой займемся.
на 1 км можно посадить 150 деревьев ( через 7 метров)
на 1 кв.км можно посадить 22500 деревьев
для 1 млрд деревьев нужно 44 444 кв.км
площадь Украины 603 000 кв.км, вычитаем города, села, реки, леса, сх.землю.
Вопрос: и куда сажать?
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12.08.2021 20:45 Ответить
Надзичайно актуальними нині є заходи щодо "Масштабного облесения Украины". Адже лісистість території може найбільше позитивно вплинути та зменшити негативні зміни клімату. Але заходам із залісенням території мають передувати конкретні дії, котрі зменшують негативний антропогенний тиск діяльності людини на навколишнє природне середовище в нашій країні. А серед головних факторів згаданого антропогенного тиску виступають: техногенні впливи енергетики, металургії, транспорту та обезвожування грунтів внаслідок нераціональної господарської діяльності. Отож, заходи щодо "Масштабного облесения Украины" без системної боротьби з антропогенним тиском на природне середовище, може зовсім не дати позитивних наслідків, які від згаданих заходів очікують в РНБО.
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12.08.2021 18:26 Ответить
Вы так вежливо описали всё то, что происходит... Я аж позавидовал вашим крепким нервам. Какая системная борьба, вы о чем??? Кому интересны какие-то позитивные последствия??? Просто всё: Миллиард Деревьев! И всё!

Я сделал просто: набрал в поисковике- саженец сосны обыкновенной. Так вот, он стоит 199 гривен! Просто в Розетке. Вы всё поняли? Я о количестве бабла, которое закопают. Если нет, то я вам говорю: 199.000.000.000 гривен. Прописью написать?
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12.08.2021 18:35 Ответить
то для лошків по 199 грн. ))
ціна 50-100 грн, за штуку, на обсязі мільярд буде 10 грн.
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12.08.2021 18:51 Ответить
Та всё может быть, спорить не стану, меня это никогда не интересовало. НО! Там ведь есть не только сосна обыкновенная. Там есть и другие виды сосны, как оказалось. За 3000 гривен, за один саженец, за 2400, за 2500, за 2800. Понимаете, да? Так что тут- широчайшее поле деятельности!!!
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12.08.2021 18:56 Ответить
переважаючим видом при закупівлях буде "сосна КОРАБЕЛЬНА" по $100 за шт год
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13.08.2021 09:26 Ответить
Я знаю шо буде навпаки. Саджанець коштує 100 гривень а місто купує його за 500. Велике Крадівництво.
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12.08.2021 18:59 Ответить
Точно!!! Так, например, происходит в Мариуполе.
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12.08.2021 19:02 Ответить
І в Умані ,та мабуть по всій Україні ,це дуже поширена схема ще з давніх часів !!!)))
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12.08.2021 19:30 Ответить
для гос.заказа 200% гарантия цена будет по 500-800 грн саженец и + работа по посадке
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12.08.2021 20:46 Ответить
Это просто великолепно! Я всяко ожидал, но не такого. Берем минимальную вашу цифру. Что видим? А видим мы 500.000.000.000. Это, опять же, как вы верно заметили- без учета огромной цифры бабла на чисто технические работы и расходы при попытке это дикое количество куда-то закопать. А вот теперь, если сможете, скажите: это что??? Я буду откровенен: это преступление в невиданных ранее масштабах, как мне видится. А вы как думаете?
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12.08.2021 21:01 Ответить
Я отвечу вопросом на вопрос: Зачем зеленский и СН во всех силовых структурах: МВД, прокуратура, суды, ДБР, НАБУ, таможня, ВСУ, ДПтС и т.д. ставят преданных людей? Они даже на всякий случай сделали комфортабельные тюрьмы. А зеленский первым делом после разгона ВР разогнал ЦИК. Он пришел не на один срок и даже не на два.
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13.08.2021 12:32 Ответить
Зелёные решили хоть-что нибудь посадить - коррупционеры и ворьё не сажается (потому что - все свои), то будем сажать деревья.
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12.08.2021 18:31 Ответить
И сколько уже посадили?
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12.08.2021 18:33 Ответить
Пока ждут - кто откат побольше предложит. Породу выбирают - может секвойи посадить, а может баобабы, или самшит... А может всё корабельными соснами засадить, вместо подсолнухов... Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України" - Цензор.НЕТ 3427
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12.08.2021 18:41 Ответить
та додатково, глобальна китаяйцизація країни.
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12.08.2021 18:31 Ответить
Чергова "Велика пилорама" готується до роботи !!)))
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12.08.2021 18:34 Ответить
Ещё какая пилорама!!! На зависть всем самым лютым коррупционерам Планеты! Чи самому позавидовать??? Не. Не стану.
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12.08.2021 18:36 Ответить
Цензор, не облисение, а облеснение. зверніть увагу!
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12.08.2021 18:43 Ответить
шопопало
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12.08.2021 18:44 Ответить
Осел ляпнув херню а виконувати призначив Данилова. А чого не Юзика, чи Лисого з квартала 95? Може того шо вони пошлють нахер Бубочку?
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12.08.2021 18:56 Ответить
не нравится мне всё это
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12.08.2021 19:02 Ответить
из дома вышел наш данилов - с таким трагическим лицом

всем стало ясно - на работу, а не куда нибудь еще .. Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України" - Цензор.НЕТ 8634
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12.08.2021 19:17 Ответить
Не знаю як Україна, але в мене лисина вже появилася.
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12.08.2021 19:33 Ответить
Рідше чухай потилицю!!!))) Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України" - Цензор.НЕТ 2985
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12.08.2021 20:27 Ответить
Зарплату людям підвищіть , щоб не доводилось проводити засідання РНБО з програмою "Масштабне залюднення України".
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12.08.2021 20:43 Ответить
Неужто миллиард деревьев собрались сажать. Переживаю за ихнюю сажалку. Вдруг надорвётся
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12.08.2021 22:56 Ответить
 
 