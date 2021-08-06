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Новости Газовая война
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Украина без газа точно не останется, - Данилов о "Северном потоке-2"

Украина без газа точно не останется, - Данилов о

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские власти прорабатывают риски от российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, несмотря на газопровод, Украина не останется без газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью изданию "Новое время".

"Сразу скажу: без газа Украина точно не останется. У нас есть четкое понимание и стратегия нашей энергетической безопасности, и мы все эти вопросы отрабатываем", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что заявления России по газопроводу связаны с тем, что скоро должны пройти выборы в российскую Госдуму.

"Что касается действий РФ, то нужно понимать, что у них есть собственные выборы, которые будут 19 сентября, и очень многие процессы, которые сегодня происходят, в частности громкие заявления Российской Федерации, имеют свою внутреннюю политическую причину. Но мы не должны расслабляться. Россия для нас - постоянный и ежеминутный риск", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сайте президента будут появляться фамилии олигархов, против которых вводятся санкции, - Данилов

Автор: 

Газ (10223) Данилов Алексей (1066) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+7
Украина без газа точно не останется, - Данилов о "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 1321
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06.08.2021 00:24
+7
Жили были себе два писателя,Михаил Шолохов и Михаил Булгаков...современники и свидетели рождения советского говна в 1922 году...,один рассказал Миру о Шарикове,другой о краснопузых баранах чЛенина Сралина...,понять разницу не сложно...Булгаков был ТАЛАНТ,Шолохов полный идиот ...,один ничего не получил по жизни ...а Шолохов получил премии за не написанное им лично Дерьмо...
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06.08.2021 00:31
+5
Тебе же мэдсестра говорила, не выплёвывай таблетки!!!
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06.08.2021 00:42
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А воровать бабки как? Депутаты (с)?
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06.08.2021 00:08 Ответить
Пердеть в муку вы не перестанете....
Это факт
Газа хватит на всех
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06.08.2021 00:13 Ответить
Раз об этом заговорили на верхах - значить дела грязь... Значить останемся Мы не только без газа но и без электричества...(Украинская народная примета)
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06.08.2021 00:14 Ответить
Да, жизнь остановится. Закупаете свечки и спички, пока дешёвые.
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06.08.2021 00:31 Ответить
я уж лучше на последние деньги куплю не предметы первой необходимости что ты перечислил а - карабин и патроны...
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06.08.2021 00:36 Ответить
И пойдете газ добывать? В газдобычу.
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06.08.2021 08:26 Ответить
нет.. пойду дичь отстреливать в лесу...
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06.08.2021 12:37 Ответить
Данилов,втікай з цього квартального цирку...
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06.08.2021 00:15 Ответить
Как?
Это импрессарио этого шалмана
Оно долго ждало этой должности...
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06.08.2021 00:17 Ответить
імпрессаріо схожий на цапа-відбувайла .
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06.08.2021 00:21 Ответить
Украина без газа точно не останется, - Данилов о "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 1321
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06.08.2021 00:24 Ответить
да проблема как раз не в газе для Украины, а как вы будете обслуживать и ремонтировать газовые сети, кто за все заплатит....ну как всегда народ, повышением цен на транспортировку, естественно не вы же платить будете
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06.08.2021 00:22 Ответить
свой газ надо Украине использовать и добычу увеличивать и бурить больше!
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06.08.2021 00:26 Ответить
Жили были себе два писателя,Михаил Шолохов и Михаил Булгаков...современники и свидетели рождения советского говна в 1922 году...,один рассказал Миру о Шарикове,другой о краснопузых баранах чЛенина Сралина...,понять разницу не сложно...Булгаков был ТАЛАНТ,Шолохов полный идиот ...,один ничего не получил по жизни ...а Шолохов получил премии за не написанное им лично Дерьмо...
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06.08.2021 00:31 Ответить
Булгаков -- чисто мыслящий гений.
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06.08.2021 00:37 Ответить
Ну зачем так про Дон..... Вспомни Доктора.... «Салат» премию получил .... а Кукурузник и любитель стучать башмаком- сказал « пришивая овца портит все стадо» И тем самым приравнял СССР к стаду)))) Кто знает тот поймёт.... школоцензор.......не путать с шоколоцензором)
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06.08.2021 02:36 Ответить
Шолохов получил в 1965г нобелевскую премию за "Тихий дон", а такие премии просто так не дают. И зря ты так про Булгакова - лично Сталин уважал и ценил этого писателя, а Сталин, чтобы об нем не говорили, но был далеко не дурак. Да и в мировом рейтинге писателей Булгаков стоит значительно выше и Шолохова и Шевченко.
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06.08.2021 04:27 Ответить
Спірні питання. В якій квітці
більше рейтинг, у троянди, чи у архідеї? Як на мене, то калина(snowball tree) краще))
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06.08.2021 09:01 Ответить
А Шевченко здесь причем? Шевченко вечен без всяких рейтингов.
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06.08.2021 13:21 Ответить
Профессор Преображенский подарил миру неполноценное существо Шарикова, шариков наплодил таких же дебилов, те - других. И - пошло! Теперь пожинаем плоды трудов проф.Преображенского, все время ему вопрос хочу задать: Зачем? Как у профессора не хватило мозгов предвидеть последствия?
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06.08.2021 09:24 Ответить
Уроды в природе очень быстро размножаются! Это чувствуется сегодня на каждом шагу! Спасибо! Хороший спитч!
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06.08.2021 13:27 Ответить
Данилов -- машина.
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06.08.2021 00:34 Ответить
нажрался варёной кукурузы, сорт элит. Запил тремя бокалами бордосского, перданул. Вы это имели ввиду? лучше подскажите, как собрать газ.
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06.08.2021 00:39 Ответить
Мы живем в Матрице....,раскатать и надуть простое стекло к примеру 4 миллиметра невозможно в принципе,но люди верят что можно...много у вас знакомых со стекольного завода?Уверен что никого нет...так и в политике...в экономике...и цирке Шапито...
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06.08.2021 00:40 Ответить
Тебе же мэдсестра говорила, не выплёвывай таблетки!!!
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06.08.2021 00:42 Ответить
круті хлопці ботять на Єрмаківщину - тупеееезні!!!
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06.08.2021 01:15 Ответить
Я с говноедами с одной извилиной в мозгах диалоги не веду,чувак обосранный Богом свали Быдло Майонезное... нах..
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06.08.2021 00:46 Ответить
Первую Гражданскую войну между Каином и Авелем на планете Земля придумал Бог,,,?А внезапное нападение Понтия Пилата на Иисуса Христа была гражданская война или типа Гибридная от Мавзолейных идиотов в Украине?Пока не поймете разницу об одном и том же событии...,як кажуть українці...діла не буде...
Надобраніч Панове
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06.08.2021 00:56 Ответить
Надобраніч, і не забувай, о 8 ранку лікування електрострумом. Якщо тебе не буде в палаті, тройна доза ввечері тобі забезпечена.
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06.08.2021 01:03 Ответить
Вы, батенька,, неуч с большой буквы! Понтий Пилат не нападал на Иисуса Христа и не был его соплеменником. Пилат был римлянином и прокуратором Иудеи (по нашему смотрящим), а Иисус был по библии евреем, а по Булгакову сирийцем с именем Иешуа, и он не арестовывал Иисуса (его схватили фарисеи (типа полиции) по решению священного синода и первосвященника), а согласно тамошнему порядку смертные казни должен был утвердить прокуратор, вот Понтий Пилат и не стал возражать против властей Иерусалима.
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06.08.2021 04:15 Ответить
Хто грає в клоунаду піару вовиної типу президенстької типу влади у країні зпарламентопрезидентською республікнською владою - АФЕРИСТОВИЧОПОДОЛЯКОДАНІЛОВИ
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06.08.2021 01:11 Ответить
Америке Кузбасс,Англии Донбасс...привет основателю Донбасса Джону Х*юзу...Английскому бизнесмену придумавшему типа ЮзовкУ
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06.08.2021 01:18 Ответить
73 % баранов это много даже для Люксембурга,не говоря о Швеции и Греции
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06.08.2021 01:20 Ответить
Хмыри бывают разные на РАБссии,на то оно и быдло советское рожденное 26 октября 1917 года... Украина без газа точно не останется, - Данилов о "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 9508 Шарико-Швондеры пля...
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06.08.2021 01:39 Ответить
Они до них не дотягивают скудоумием своих мыслей....
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06.08.2021 02:37 Ответить
Украина без газа точно не останется, - Данилов о "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 6042
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06.08.2021 01:40 Ответить
говорит представитель конституционного большинства в парламенте! Алеши, а шо вы сделали?
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06.08.2021 04:39 Ответить
Конечно не останется, ведь Украина сама себя обеспечивает газом.
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06.08.2021 07:34 Ответить
Не останется по какой цене?
И с себестоимостью прокачки выше, чем стоимость транспортировки.
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06.08.2021 08:38 Ответить
Що там з Зміїним островом? Якщо Раша його захопить, то родовища газу в Чорному морі буде втрачено. Чи не потрібно з острова зробити суцільний бункер?
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06.08.2021 08:45 Ответить
Нужно смириться с мыслью, что мы больше не будем транзитером газа. Нужно добывать свой газ как можно больше усиленными темпами пока он ликвиден. Через 50 лет им уже почти никто не будет пользоваться.
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06.08.2021 09:03 Ответить
 
 