Украина без газа точно не останется, - Данилов о "Северном потоке-2"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские власти прорабатывают риски от российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, несмотря на газопровод, Украина не останется без газа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью изданию "Новое время".
"Сразу скажу: без газа Украина точно не останется. У нас есть четкое понимание и стратегия нашей энергетической безопасности, и мы все эти вопросы отрабатываем", - заявил Данилов.
Секретарь СНБО добавил, что заявления России по газопроводу связаны с тем, что скоро должны пройти выборы в российскую Госдуму.
"Что касается действий РФ, то нужно понимать, что у них есть собственные выборы, которые будут 19 сентября, и очень многие процессы, которые сегодня происходят, в частности громкие заявления Российской Федерации, имеют свою внутреннюю политическую причину. Но мы не должны расслабляться. Россия для нас - постоянный и ежеминутный риск", - сказал он.
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Это факт
Газа хватит на всех
Это импрессарио этого шалмана
Оно долго ждало этой должности...
більше рейтинг, у троянди, чи у архідеї? Як на мене, то калина(snowball tree) краще))
Надобраніч Панове
И с себестоимостью прокачки выше, чем стоимость транспортировки.