Украина без газа точно не останется, - Данилов о "Северном потоке-2"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские власти прорабатывают риски от российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, несмотря на газопровод, Украина не останется без газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью изданию "Новое время".

"Сразу скажу: без газа Украина точно не останется. У нас есть четкое понимание и стратегия нашей энергетической безопасности, и мы все эти вопросы отрабатываем", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что заявления России по газопроводу связаны с тем, что скоро должны пройти выборы в российскую Госдуму.

"Что касается действий РФ, то нужно понимать, что у них есть собственные выборы, которые будут 19 сентября, и очень многие процессы, которые сегодня происходят, в частности громкие заявления Российской Федерации, имеют свою внутреннюю политическую причину. Но мы не должны расслабляться. Россия для нас - постоянный и ежеминутный риск", - сказал он.

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