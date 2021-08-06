Україна без газу точно не залишиться, - Данілов про "Північний потік-2"
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українська влада опрацьовує ризики від російського газопроводу "Північний потік-2". За його словами, незважаючи на газопровід, Україна не залишиться без газу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю виданню "НВ".
"Відразу скажу: без газу Україна точно не залишиться. У нас є чітке розуміння і стратегія нашої енергетичної безпеки, і ми всі ці питання відпрацьовуємо", - заявив Данілов.
Секретар РНБО додав, що заяви Росії щодо газопроводу пов'язані з тим, що скоро мають відбутися вибори до російської Держдуми.
"Що стосується дій РФ, то потрібно розуміти, що в них є власні вибори, які будуть 19 вересня, і дуже багато процесів, які сьогодні відбуваються, зокрема гучні заяви Російської Федерації, мають свою внутрішню політичну причину. Але ми не маємо розслаблятися. Росія для нас - постійний і щохвилинний ризик", - сказав він.
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Это факт
Газа хватит на всех
Это импрессарио этого шалмана
Оно долго ждало этой должности...
більше рейтинг, у троянди, чи у архідеї? Як на мене, то калина(snowball tree) краще))
Надобраніч Панове
И с себестоимостью прокачки выше, чем стоимость транспортировки.