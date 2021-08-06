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Новини Газова війна
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Україна без газу точно не залишиться, - Данілов про "Північний потік-2"

Україна без газу точно не залишиться, - Данілов про

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українська влада опрацьовує ризики від російського газопроводу "Північний потік-2". За його словами, незважаючи на газопровід, Україна не залишиться без газу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю виданню "НВ".

"Відразу скажу: без газу Україна точно не залишиться. У нас є чітке розуміння і стратегія нашої енергетичної безпеки, і ми всі ці питання відпрацьовуємо", - заявив Данілов.

Секретар РНБО додав, що заяви Росії щодо газопроводу пов'язані з тим, що скоро мають відбутися вибори до російської Держдуми.

"Що стосується дій РФ, то потрібно розуміти, що в них є власні вибори, які будуть 19 вересня, і дуже багато процесів, які сьогодні відбуваються, зокрема гучні заяви Російської Федерації, мають свою внутрішню політичну причину. Але ми не маємо розслаблятися. Росія для нас - постійний і щохвилинний ризик", - сказав він.

Також читайте: На сайті президента з'являтимуться прізвища олігархів, проти яких запроваджуються санкції, - Данілов

Автор: 

газ (10412) Данілов Олексій (1259) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+7
Украина без газа точно не останется, - Данилов о "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 1321
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06.08.2021 00:24
+7
Жили были себе два писателя,Михаил Шолохов и Михаил Булгаков...современники и свидетели рождения советского говна в 1922 году...,один рассказал Миру о Шарикове,другой о краснопузых баранах чЛенина Сралина...,понять разницу не сложно...Булгаков был ТАЛАНТ,Шолохов полный идиот ...,один ничего не получил по жизни ...а Шолохов получил премии за не написанное им лично Дерьмо...
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06.08.2021 00:31
+5
Тебе же мэдсестра говорила, не выплёвывай таблетки!!!
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06.08.2021 00:42
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А воровать бабки как? Депутаты (с)?
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06.08.2021 00:08 Відповісти
Пердеть в муку вы не перестанете....
Это факт
Газа хватит на всех
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06.08.2021 00:13 Відповісти
Раз об этом заговорили на верхах - значить дела грязь... Значить останемся Мы не только без газа но и без электричества...(Украинская народная примета)
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06.08.2021 00:14 Відповісти
Да, жизнь остановится. Закупаете свечки и спички, пока дешёвые.
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06.08.2021 00:31 Відповісти
я уж лучше на последние деньги куплю не предметы первой необходимости что ты перечислил а - карабин и патроны...
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06.08.2021 00:36 Відповісти
И пойдете газ добывать? В газдобычу.
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06.08.2021 08:26 Відповісти
нет.. пойду дичь отстреливать в лесу...
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06.08.2021 12:37 Відповісти
Данилов,втікай з цього квартального цирку...
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06.08.2021 00:15 Відповісти
Как?
Это импрессарио этого шалмана
Оно долго ждало этой должности...
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06.08.2021 00:17 Відповісти
імпрессаріо схожий на цапа-відбувайла .
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06.08.2021 00:21 Відповісти
Украина без газа точно не останется, - Данилов о "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 1321
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06.08.2021 00:24 Відповісти
да проблема как раз не в газе для Украины, а как вы будете обслуживать и ремонтировать газовые сети, кто за все заплатит....ну как всегда народ, повышением цен на транспортировку, естественно не вы же платить будете
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06.08.2021 00:22 Відповісти
свой газ надо Украине использовать и добычу увеличивать и бурить больше!
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06.08.2021 00:26 Відповісти
Жили были себе два писателя,Михаил Шолохов и Михаил Булгаков...современники и свидетели рождения советского говна в 1922 году...,один рассказал Миру о Шарикове,другой о краснопузых баранах чЛенина Сралина...,понять разницу не сложно...Булгаков был ТАЛАНТ,Шолохов полный идиот ...,один ничего не получил по жизни ...а Шолохов получил премии за не написанное им лично Дерьмо...
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06.08.2021 00:31 Відповісти
Булгаков -- чисто мыслящий гений.
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06.08.2021 00:37 Відповісти
Ну зачем так про Дон..... Вспомни Доктора.... «Салат» премию получил .... а Кукурузник и любитель стучать башмаком- сказал « пришивая овца портит все стадо» И тем самым приравнял СССР к стаду)))) Кто знает тот поймёт.... школоцензор.......не путать с шоколоцензором)
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06.08.2021 02:36 Відповісти
Шолохов получил в 1965г нобелевскую премию за "Тихий дон", а такие премии просто так не дают. И зря ты так про Булгакова - лично Сталин уважал и ценил этого писателя, а Сталин, чтобы об нем не говорили, но был далеко не дурак. Да и в мировом рейтинге писателей Булгаков стоит значительно выше и Шолохова и Шевченко.
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06.08.2021 04:27 Відповісти
Спірні питання. В якій квітці
більше рейтинг, у троянди, чи у архідеї? Як на мене, то калина(snowball tree) краще))
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06.08.2021 09:01 Відповісти
А Шевченко здесь причем? Шевченко вечен без всяких рейтингов.
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06.08.2021 13:21 Відповісти
Профессор Преображенский подарил миру неполноценное существо Шарикова, шариков наплодил таких же дебилов, те - других. И - пошло! Теперь пожинаем плоды трудов проф.Преображенского, все время ему вопрос хочу задать: Зачем? Как у профессора не хватило мозгов предвидеть последствия?
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06.08.2021 09:24 Відповісти
Уроды в природе очень быстро размножаются! Это чувствуется сегодня на каждом шагу! Спасибо! Хороший спитч!
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06.08.2021 13:27 Відповісти
Данилов -- машина.
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06.08.2021 00:34 Відповісти
нажрался варёной кукурузы, сорт элит. Запил тремя бокалами бордосского, перданул. Вы это имели ввиду? лучше подскажите, как собрать газ.
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06.08.2021 00:39 Відповісти
Мы живем в Матрице....,раскатать и надуть простое стекло к примеру 4 миллиметра невозможно в принципе,но люди верят что можно...много у вас знакомых со стекольного завода?Уверен что никого нет...так и в политике...в экономике...и цирке Шапито...
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06.08.2021 00:40 Відповісти
Тебе же мэдсестра говорила, не выплёвывай таблетки!!!
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06.08.2021 00:42 Відповісти
круті хлопці ботять на Єрмаківщину - тупеееезні!!!
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06.08.2021 01:15 Відповісти
Я с говноедами с одной извилиной в мозгах диалоги не веду,чувак обосранный Богом свали Быдло Майонезное... нах..
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06.08.2021 00:46 Відповісти
Первую Гражданскую войну между Каином и Авелем на планете Земля придумал Бог,,,?А внезапное нападение Понтия Пилата на Иисуса Христа была гражданская война или типа Гибридная от Мавзолейных идиотов в Украине?Пока не поймете разницу об одном и том же событии...,як кажуть українці...діла не буде...
Надобраніч Панове
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06.08.2021 00:56 Відповісти
Надобраніч, і не забувай, о 8 ранку лікування електрострумом. Якщо тебе не буде в палаті, тройна доза ввечері тобі забезпечена.
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06.08.2021 01:03 Відповісти
Вы, батенька,, неуч с большой буквы! Понтий Пилат не нападал на Иисуса Христа и не был его соплеменником. Пилат был римлянином и прокуратором Иудеи (по нашему смотрящим), а Иисус был по библии евреем, а по Булгакову сирийцем с именем Иешуа, и он не арестовывал Иисуса (его схватили фарисеи (типа полиции) по решению священного синода и первосвященника), а согласно тамошнему порядку смертные казни должен был утвердить прокуратор, вот Понтий Пилат и не стал возражать против властей Иерусалима.
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06.08.2021 04:15 Відповісти
Хто грає в клоунаду піару вовиної типу президенстької типу влади у країні зпарламентопрезидентською республікнською владою - АФЕРИСТОВИЧОПОДОЛЯКОДАНІЛОВИ
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06.08.2021 01:11 Відповісти
Америке Кузбасс,Англии Донбасс...привет основателю Донбасса Джону Х*юзу...Английскому бизнесмену придумавшему типа ЮзовкУ
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06.08.2021 01:18 Відповісти
73 % баранов это много даже для Люксембурга,не говоря о Швеции и Греции
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06.08.2021 01:20 Відповісти
Хмыри бывают разные на РАБссии,на то оно и быдло советское рожденное 26 октября 1917 года... Украина без газа точно не останется, - Данилов о "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 9508 Шарико-Швондеры пля...
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06.08.2021 01:39 Відповісти
Они до них не дотягивают скудоумием своих мыслей....
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06.08.2021 02:37 Відповісти
Украина без газа точно не останется, - Данилов о "Северном потоке-2" - Цензор.НЕТ 6042
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06.08.2021 01:40 Відповісти
говорит представитель конституционного большинства в парламенте! Алеши, а шо вы сделали?
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06.08.2021 04:39 Відповісти
Конечно не останется, ведь Украина сама себя обеспечивает газом.
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06.08.2021 07:34 Відповісти
Не останется по какой цене?
И с себестоимостью прокачки выше, чем стоимость транспортировки.
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06.08.2021 08:38 Відповісти
Що там з Зміїним островом? Якщо Раша його захопить, то родовища газу в Чорному морі буде втрачено. Чи не потрібно з острова зробити суцільний бункер?
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06.08.2021 08:45 Відповісти
Нужно смириться с мыслью, что мы больше не будем транзитером газа. Нужно добывать свой газ как можно больше усиленными темпами пока он ликвиден. Через 50 лет им уже почти никто не будет пользоваться.
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06.08.2021 09:03 Відповісти
 
 