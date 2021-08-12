УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12326 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 305 61
Данілов (1187) ліс (448) РНБО (1717)

Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи

Президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову підготувати засідання з питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".

Про це в фейсбуці повідомляє пресслужба РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжвідомча робоча група з питань збереження та відтворення лісів під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова розглянула у четвер питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України", - йдеться в повідомленні.

За словами Данілова, Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати засідання РНБО України з цього важливого питання.

Також читайте: ДБР повідомило про підозру 6 лісничим, обвинуваченим у незаконній порубці лісу
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
"мы начинаем квн..." Опять квартал95 подготовил пятничное шоу для лошар, которые ходят на выборы по-приколу
показати весь коментар
12.08.2021 17:59
+13
облесение Украины...ну значит -масштабное облысение Украины
показати весь коментар
12.08.2021 17:59
+12
"Масштабное облысение Украины"???
показати весь коментар
12.08.2021 17:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"мы начинаем квн..." Опять квартал95 подготовил пятничное шоу для лошар, которые ходят на выборы по-приколу
показати весь коментар
12.08.2021 17:59 Відповісти
До "Великого будівництва" додається "Велике лісництво " ,такими темпами ніяких Ковідфондів не вистачить !!!))
показати весь коментар
12.08.2021 18:33 Відповісти
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
Снижение цен на електроенергию по-зеленски:Следите за руками!Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України" - Цензор.НЕТ 1654
Было100*0,9+150*1,68 =342 грн.
Станет с октября 250*1,44=360 грн.
Снижение цен налицо!
Шах и мат вам порохоботики!
показати весь коментар
12.08.2021 20:22 Відповісти
облесение Украины...ну значит -масштабное облысение Украины
показати весь коментар
12.08.2021 17:59 Відповісти
"Масштабное облысение Украины"???
показати весь коментар
12.08.2021 17:59 Відповісти
Это как-то связано с захоронением ядерных отходов в Чернобыле?
показати весь коментар
12.08.2021 18:00 Відповісти
и с открытием там же спа/салонов, гостиниц, кафе и мюзик-холлов))) для любителей экстрима
показати весь коментар
12.08.2021 18:13 Відповісти
это связано с новой долговременной схемой казнокрадства на миллиарды долларов.
Вспомни суммы казнокрадства в скандале с киевскими каштанами. Даже если будут делать отсчет по каждому саженцу, то он будет стоить минимум 10000 грн каждый и через пол года обязательно засохнет.
показати весь коментар
12.08.2021 18:23 Відповісти
Ясно, вот деревья это прям точно уровень СНБО.
показати весь коментар
12.08.2021 17:59 Відповісти
ТАк, це рівень надзвичайно високий. Національна безпека в майбутньому.
показати весь коментар
12.08.2021 21:52 Відповісти
Шо? Уже ж высадили 1 миллиард.
показати весь коментар
12.08.2021 17:59 Відповісти
идет полным ходом . уже много сделали . до заветного одного миллиарда осталось всего один миллиард Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины" - Цензор.НЕТ 732
показати весь коментар
12.08.2021 18:03 Відповісти
Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины" - Цензор.НЕТ 146
показати весь коментар
12.08.2021 18:18 Відповісти
Астанавитесь.Скоро на работу будем вот так добираться. Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України" - Цензор.НЕТ 5230
Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України" - Цензор.НЕТ 6134
показати весь коментар
12.08.2021 18:27 Відповісти
Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины" - Цензор.НЕТ 9529
показати весь коментар
12.08.2021 18:01 Відповісти
идиотские дуралеи.
показати весь коментар
12.08.2021 18:01 Відповісти
вообще то я Данилова считал единственным адекватным в ЗЕленой команде . с чего такие закидоны . может на него Зеля обкуренный подышал Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины" - Цензор.НЕТ 6000
показати весь коментар
12.08.2021 18:11 Відповісти
Я тоже. Первые две недели его пребывания на посту были некие иллюзии. Но две недели прошли, а вместе с ними и иллюзии
показати весь коментар
12.08.2021 18:14 Відповісти
З чого ви це взяли ? Хіба не зрозуміло,що сценарії до засідань РНБО пишуться в ОПі ?
Ця обмежена людина взагалі несамостійна в словах і рішеннях !
показати весь коментар
12.08.2021 20:18 Відповісти
там заголовок надеюсь без ошибок ? речь действительно идет о облесении а не о облысении ? а то от зеленых дибилов можно ожидать что угодно . ну как на мою шевелюру позарились Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины" - Цензор.НЕТ 1908
показати весь коментар
12.08.2021 18:01 Відповісти
Облесение,облысение...Да какая разница? Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України" - Цензор.НЕТ 8404
показати весь коментар
12.08.2021 18:29 Відповісти
Велике лисівництво!
показати весь коментар
12.08.2021 18:02 Відповісти
по масштабному крадівництву - не хоче? Ні? не належить проблема до загалнодержавних?
показати весь коментар
12.08.2021 18:02 Відповісти
а остановить безконтрольную вырубку-не?...
показати весь коментар
12.08.2021 18:05 Відповісти
чем больше в снбо дубов,тем крепче наша оборона! Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины" - Цензор.НЕТ 4075
показати весь коментар
12.08.2021 18:05 Відповісти
а весной будет великое икрометство и яйцекладство ? Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины" - Цензор.НЕТ 7878
показати весь коментар
12.08.2021 18:05 Відповісти
Ха..Пусть Зелупа у ***** спросит-куда он стерхов на гнездовья водил а лосося на нерест?
А сбор амфор когда начнется? Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України" - Цензор.НЕТ 6375
Клоун-он и есть клоун,но еще и плагиатор. Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України" - Цензор.НЕТ 2295
показати весь коментар
12.08.2021 18:34 Відповісти
Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины" - Цензор.НЕТ 6352
показати весь коментар
12.08.2021 18:05 Відповісти
Зелене облИсіння !
Квітень 2019 рік.
Стадіон. Дебати. Питання № 9.
- Куди поділися наші карпатські ліси?

Березень 2020 рік.
"Обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше. Про це повідомив глава Держлісагентства Андрій Заблоцький" .
показати весь коментар
12.08.2021 18:14 Відповісти
вєтєрінар данілов облєсіт країну.
показати весь коментар
12.08.2021 18:14 Відповісти
Лучше бы он сделал заседание по захвату власти Ермаком
показати весь коментар
12.08.2021 18:20 Відповісти
дЕрьмаком

Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України" - Цензор.НЕТ 900
показати весь коментар
12.08.2021 19:43 Відповісти
Я думал что эта идейка, о миллиарде деревьев, потихоньку и без всякого шума- похоронена. Однако! Данилов готовит заседание СНБО по вопросам реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины" - Цензор.НЕТ 2697 Миллиард саженцев... дикая цифра, даже папуасы в африканских непроходимых джунглях- офигели бы! Потому, мне простительно, что я тоже офигел.
показати весь коментар
12.08.2021 18:22 Відповісти
давай математикой займемся.
на 1 км можно посадить 150 деревьев ( через 7 метров)
на 1 кв.км можно посадить 22500 деревьев
для 1 млрд деревьев нужно 44 444 кв.км
площадь Украины 603 000 кв.км, вычитаем города, села, реки, леса, сх.землю.
Вопрос: и куда сажать?
показати весь коментар
12.08.2021 20:45 Відповісти
Надзичайно актуальними нині є заходи щодо "Масштабного облесения Украины". Адже лісистість території може найбільше позитивно вплинути та зменшити негативні зміни клімату. Але заходам із залісенням території мають передувати конкретні дії, котрі зменшують негативний антропогенний тиск діяльності людини на навколишнє природне середовище в нашій країні. А серед головних факторів згаданого антропогенного тиску виступають: техногенні впливи енергетики, металургії, транспорту та обезвожування грунтів внаслідок нераціональної господарської діяльності. Отож, заходи щодо "Масштабного облесения Украины" без системної боротьби з антропогенним тиском на природне середовище, може зовсім не дати позитивних наслідків, які від згаданих заходів очікують в РНБО.
показати весь коментар
12.08.2021 18:26 Відповісти
Вы так вежливо описали всё то, что происходит... Я аж позавидовал вашим крепким нервам. Какая системная борьба, вы о чем??? Кому интересны какие-то позитивные последствия??? Просто всё: Миллиард Деревьев! И всё!

Я сделал просто: набрал в поисковике- саженец сосны обыкновенной. Так вот, он стоит 199 гривен! Просто в Розетке. Вы всё поняли? Я о количестве бабла, которое закопают. Если нет, то я вам говорю: 199.000.000.000 гривен. Прописью написать?
показати весь коментар
12.08.2021 18:35 Відповісти
то для лошків по 199 грн. ))
ціна 50-100 грн, за штуку, на обсязі мільярд буде 10 грн.
показати весь коментар
12.08.2021 18:51 Відповісти
Та всё может быть, спорить не стану, меня это никогда не интересовало. НО! Там ведь есть не только сосна обыкновенная. Там есть и другие виды сосны, как оказалось. За 3000 гривен, за один саженец, за 2400, за 2500, за 2800. Понимаете, да? Так что тут- широчайшее поле деятельности!!!
показати весь коментар
12.08.2021 18:56 Відповісти
переважаючим видом при закупівлях буде "сосна КОРАБЕЛЬНА" по $100 за шт год
показати весь коментар
13.08.2021 09:26 Відповісти
Я знаю шо буде навпаки. Саджанець коштує 100 гривень а місто купує його за 500. Велике Крадівництво.
показати весь коментар
12.08.2021 18:59 Відповісти
Точно!!! Так, например, происходит в Мариуполе.
показати весь коментар
12.08.2021 19:02 Відповісти
І в Умані ,та мабуть по всій Україні ,це дуже поширена схема ще з давніх часів !!!)))
показати весь коментар
12.08.2021 19:30 Відповісти
для гос.заказа 200% гарантия цена будет по 500-800 грн саженец и + работа по посадке
показати весь коментар
12.08.2021 20:46 Відповісти
Это просто великолепно! Я всяко ожидал, но не такого. Берем минимальную вашу цифру. Что видим? А видим мы 500.000.000.000. Это, опять же, как вы верно заметили- без учета огромной цифры бабла на чисто технические работы и расходы при попытке это дикое количество куда-то закопать. А вот теперь, если сможете, скажите: это что??? Я буду откровенен: это преступление в невиданных ранее масштабах, как мне видится. А вы как думаете?
показати весь коментар
12.08.2021 21:01 Відповісти
Я отвечу вопросом на вопрос: Зачем зеленский и СН во всех силовых структурах: МВД, прокуратура, суды, ДБР, НАБУ, таможня, ВСУ, ДПтС и т.д. ставят преданных людей? Они даже на всякий случай сделали комфортабельные тюрьмы. А зеленский первым делом после разгона ВР разогнал ЦИК. Он пришел не на один срок и даже не на два.
показати весь коментар
13.08.2021 12:32 Відповісти
Зелёные решили хоть-что нибудь посадить - коррупционеры и ворьё не сажается (потому что - все свои), то будем сажать деревья.
показати весь коментар
12.08.2021 18:31 Відповісти
И сколько уже посадили?
показати весь коментар
12.08.2021 18:33 Відповісти
Пока ждут - кто откат побольше предложит. Породу выбирают - может секвойи посадить, а может баобабы, или самшит... А может всё корабельными соснами засадить, вместо подсолнухов... Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України" - Цензор.НЕТ 3427
показати весь коментар
12.08.2021 18:41 Відповісти
та додатково, глобальна китаяйцизація країни.
показати весь коментар
12.08.2021 18:31 Відповісти
Чергова "Велика пилорама" готується до роботи !!)))
показати весь коментар
12.08.2021 18:34 Відповісти
Ещё какая пилорама!!! На зависть всем самым лютым коррупционерам Планеты! Чи самому позавидовать??? Не. Не стану.
показати весь коментар
12.08.2021 18:36 Відповісти
Цензор, не облисение, а облеснение. зверніть увагу!
показати весь коментар
12.08.2021 18:43 Відповісти
шопопало
показати весь коментар
12.08.2021 18:44 Відповісти
Осел ляпнув херню а виконувати призначив Данилова. А чого не Юзика, чи Лисого з квартала 95? Може того шо вони пошлють нахер Бубочку?
показати весь коментар
12.08.2021 18:56 Відповісти
не нравится мне всё это
показати весь коментар
12.08.2021 19:02 Відповісти
из дома вышел наш данилов - с таким трагическим лицом

всем стало ясно - на работу, а не куда нибудь еще .. Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України" - Цензор.НЕТ 8634
показати весь коментар
12.08.2021 19:17 Відповісти
Не знаю як Україна, але в мене лисина вже появилася.
показати весь коментар
12.08.2021 19:33 Відповісти
Рідше чухай потилицю!!!))) Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України" - Цензор.НЕТ 2985
показати весь коментар
12.08.2021 20:27 Відповісти
Зарплату людям підвищіть , щоб не доводилось проводити засідання РНБО з програмою "Масштабне залюднення України".
показати весь коментар
12.08.2021 20:43 Відповісти
Неужто миллиард деревьев собрались сажать. Переживаю за ихнюю сажалку. Вдруг надорвётся
показати весь коментар
12.08.2021 22:56 Відповісти
 
 