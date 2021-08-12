Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України"
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Президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову підготувати засідання з питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".
Про це в фейсбуці повідомляє пресслужба РНБО, інформує Цензор.НЕТ.
"Міжвідомча робоча група з питань збереження та відтворення лісів під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова розглянула у четвер питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України", - йдеться в повідомленні.
За словами Данілова, Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати засідання РНБО України з цього важливого питання.
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Снижение цен на електроенергию по-зеленски:Следите за руками!
Было100*0,9+150*1,68 =342 грн.
Станет с октября 250*1,44=360 грн.
Снижение цен налицо!
Шах и мат вам порохоботики!
Вспомни суммы казнокрадства в скандале с киевскими каштанами. Даже если будут делать отсчет по каждому саженцу, то он будет стоить минимум 10000 грн каждый и через пол года обязательно засохнет.
Ця обмежена людина взагалі несамостійна в словах і рішеннях !
А сбор амфор когда начнется?
Клоун-он и есть клоун,но еще и плагиатор.
Квітень 2019 рік.
Стадіон. Дебати. Питання № 9.
- Куди поділися наші карпатські ліси?
Березень 2020 рік.
"Обсяги незаконної вирубки лісу зросли майже в сім разів - до 118 тисяч кубометрів з 17,7 тисячі кубометрів роком раніше. Про це повідомив глава Держлісагентства Андрій Заблоцький" .
на 1 км можно посадить 150 деревьев ( через 7 метров)
на 1 кв.км можно посадить 22500 деревьев
для 1 млрд деревьев нужно 44 444 кв.км
площадь Украины 603 000 кв.км, вычитаем города, села, реки, леса, сх.землю.
Вопрос: и куда сажать?
Я сделал просто: набрал в поисковике- саженец сосны обыкновенной. Так вот, он стоит 199 гривен! Просто в Розетке. Вы всё поняли? Я о количестве бабла, которое закопают. Если нет, то я вам говорю: 199.000.000.000 гривен. Прописью написать?
ціна 50-100 грн, за штуку, на обсязі мільярд буде 10 грн.
штгод
всем стало ясно - на работу, а не куда нибудь еще ..