Данілов готує засідання РНБО з питань реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України"

Президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову підготувати засідання з питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".

Про це в фейсбуці повідомляє пресслужба РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжвідомча робоча група з питань збереження та відтворення лісів під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова розглянула у четвер питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України", - йдеться в повідомленні.

За словами Данілова, Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати засідання РНБО України з цього важливого питання.

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