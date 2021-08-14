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Білорусь (5966) санкції (6840)

Білорусь в ООН скаржиться на санкції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь в ООН скаржиться на санкції

Національний координатор з досягнення Цілей сталого розвитку, заступник голови Ради республіки Національних зборів Білорусі Анатолій Ісаченко направив у Генеральну асамблею ООН заяву, в якій поскаржився на західні санкції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Ради республіки Національних зборів Білорусі.

Заява направлена ​​"за фактом економічного і політичного тиску на Білорусь". Документ закликає організацію вплинути на ініціаторів санкцій проти Мінська.

За словами Ісаченка, Білорусь зіткнулася "з нахабним та зухвалим викликом, кинутим суверенній, демократичній і миролюбній державі, кожному її громадянину".

"Односторонні обмежувальні заходи у вигляді недопущення вироблених у Білорусі товарів на європейський ринок, заборони західних держав на перельоти білоруських перевізників над своєю територією, ескалація міграційної кризи на білорусько-литовському кордоні зараз набувають катастрофічної перспективи. Подібна бездумна політика щодо нашої країни серйозно зачіпає інтереси не тільки білоруських громадян. На адресу Євросоюзу спрямовані сотні звернень білоруських трудових колективів із закликом припинити неправомірний тиск. Однак численні прохання трудящих ігноруються", - йдеться в заяві.

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Він закликав Генасамблею ООН засудити "грубе втручання у внутрішні справи Білорусі" з боку іноземних держав і вжити заходів щодо недопущення використання "односторонніх примусових обмежень щодо суверенної держави".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Почему не в Спортлото?
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14.08.2021 00:05
+12
ага
- помню до самого 2014-года основные мудрости этого мудрого нарида
- да кто на нас нападет? - да кому мы нужны?
трактор едет дыр-дыр-дыр мы за мир!
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14.08.2021 00:17
+12
Недавно Третьою Світовою погрожував європейським нехристям, вже соплі розпустив. Калгоспнік такий же душевнобальной, як і його кремльовський хазяїн
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14.08.2021 00:39
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Почему не в Спортлото?
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14.08.2021 00:05 Відповісти
а ще краще в третій інтернаціонал
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14.08.2021 00:33 Відповісти
не получится, его кумир ***** и лукашески таварисчь сралин разогнал.
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14.08.2021 02:42 Відповісти
Тогда в Мавзолей тов.Ленину
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14.08.2021 22:56 Відповісти
не так сразу .. сначала санкции нас только укрепляют , белазы смеются , потом про импортозамещение... обращение в ООН .. а потом только в спортлото... плохо всосал от кацапов в каком порядке скулить
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14.08.2021 07:31 Відповісти
В лігу сексуальних меншинств.
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14.08.2021 12:10 Відповісти
вся мощь Запада упала на голову Луки - потому что на голову путина кидать такие санкции страшно..
Вывод малятки такой; - Ну и дураки же мы были когда отказались от 3-го в Мире ядерного потенциала.. Беларусь в ООН жалуется на санкции - Цензор.НЕТ 6393
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14.08.2021 00:08 Відповісти
"Мудрий нарід" підтримав таке рішення влади !!)))
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14.08.2021 00:12 Відповісти
ага
- помню до самого 2014-года основные мудрости этого мудрого нарида
- да кто на нас нападет? - да кому мы нужны?
трактор едет дыр-дыр-дыр мы за мир!
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14.08.2021 00:17 Відповісти
еслиб тогда не отказались,то щас бьі не знали у какого терориста они осели.кажеццо мне шо наши сокращатели армии позаганялиб бомбьі с ракетами по дешовке
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14.08.2021 10:55 Відповісти
Проку нам с того потенциала... Самолётостроение было? Было. Теперь нет. Чернозёмы есть? Без толку. Нету такого потенциалу который бы не смог прос...угробить мудрый украинский народ и его очильныки.
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14.08.2021 22:37 Відповісти
Поскаржтеся )(уйлу ,він ваш брат !!!)))
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14.08.2021 00:10 Відповісти
Не. Тот расскажет, что санкции полезные и сейчас за один доллар дают намного больше рублей, чем раньше Білорусь в ООН скаржиться на санкції - Цензор.НЕТ 4622
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14.08.2021 13:31 Відповісти
ха, врут хады))
буквально позавчера таракан по фамилии лукашенко орало что "плевать нам на ваши санкции!" Беларусь в ООН жалуется на санкции - Цензор.НЕТ 3522
это что же - врёт лукашенко и им НЕ "плевать"?

или "сотни трудовых колективов" нагло врут и подставляют таракана своими стенаниями в ООН?))
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14.08.2021 00:12 Відповісти
Ну так це звичайний совок. Як і в нас кормчій сере на все веселками.
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14.08.2021 06:00 Відповісти
Земля металлом белосрашке.
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14.08.2021 00:13 Відповісти
вот до чего доводит дружба с кацапами
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14.08.2021 00:15 Відповісти
Как? Недавно Бульбофюрер рассказывал что санкции очень полезные и Англосаксы ничего ему не сделают
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14.08.2021 00:15 Відповісти
офигеть, возврат лет так на сорок в прошлое, ибо как правило совок жалобы на запад выдавал именно в таком лживом дебильном стиле
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14.08.2021 00:19 Відповісти
неурожай креветок в Беларуси?
а не тока самцов разводить не пробовали?
вечная бацькина дойка - кацапов доит, а ота другая корова не признала и сдрыснула ))
стон за 3ю мировую из за Беларуси - ждем часть 2.
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14.08.2021 00:30 Відповісти
бацяня - так ты же Украину с кацапячей помощью за день проглотишь.
де делись - "я к вам тока на тракторе" ?
пушки и тока они Украине нужны - соседи у нас сволочи,,,,,
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14.08.2021 00:39 Відповісти
не обижайте лукашенко, он о народе думает.
и да, не называйте его батькой или там бацькой, адекватные беларусы обижаются, говорят, что у них свои родители есть.
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14.08.2021 02:55 Відповісти
мои глубочайшие пардоны до беларусов...
гнида усататая, устроит?
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14.08.2021 02:58 Відповісти
канешна
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14.08.2021 03:03 Відповісти
и вот он компромисс...

и все таки на кац танках или на тракротах?
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14.08.2021 03:08 Відповісти
на лафете.
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14.08.2021 03:17 Відповісти
уже ближе и понятнее, а просто ногами в яму затолкать выдающегося деятеля?
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14.08.2021 03:21 Відповісти
а некому, разве что коленька ответит злом на предобрейшее, сам захочет царствовать.
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14.08.2021 03:26 Відповісти
какой же прынц батюшку сцаря не хрохнет?
коленьке медалька положена
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14.08.2021 03:29 Відповісти
ну там 50 на 50, поднабрались ведь от маскавитов высокодуховности, там то батянька сынка грохнет, то сынок батяньку.
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14.08.2021 03:37 Відповісти
ой быть убивству-мору - коленьке подрасталова...
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14.08.2021 03:46 Відповісти
папашка-де-коляшка
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14.08.2021 08:24 Відповісти
династия дело стремное...
скоро кабеева свoи права предьявит на кацапотрон - зря шо ли лежала бревном?
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14.08.2021 11:17 Відповісти
Недавно Третьою Світовою погрожував європейським нехристям, вже соплі розпустив. Калгоспнік такий же душевнобальной, як і його кремльовський хазяїн
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14.08.2021 00:39 Відповісти
В Беларуси диктатор Лукашенко, у нас диктатор - олигархия. Если бы в Украины не было проблем с московией, то нам были бы санкции примерно такого же уровня. Хотя на нас какие-то санкции есть, без афиширования что это санкции. В том числе - нас не берут в ЕС, НАТО. Нам ограничения в поставках оружия, нас ограничивают в торговле с Западом. И т.п.
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14.08.2021 01:13 Відповісти
оонь - не обижайте батьку, оно с того же гнеzда шо и *****,
ну и наш недомерок там же...
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14.08.2021 01:17 Відповісти
Ваш ***** недомірок?
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14.08.2021 06:10 Відповісти
Шото не пойму я этих кацапов и подкацапников. То им все нипочем, то вдруг плачут и жалуются.

Как брошеная баба, ей богу, а не победители фошизма. Беларусь в ООН жалуется на санкции - Цензор.НЕТ 463
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14.08.2021 01:32 Відповісти
слюнтяи какие-то, а не диктаторы, вот император Бокасса мировой парень был, никогда не жаловался и хорошо кушал.
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14.08.2021 02:51 Відповісти
Наш Бубочка скоро его догонит!
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14.08.2021 07:51 Відповісти
Иди Амин лучше Беларусь в ООН жалуется на санкции - Цензор.НЕТ 7000
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14.08.2021 07:56 Відповісти
Хватит скігліть, здається так казав Азіров
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14.08.2021 07:26 Відповісти
колькин папашка обещал Украину шугануть,
но похоже обгадился жиденько
вот тоьько когда бензином кацапским из бульбостана Зеленский с Ледей барыжить перестанут ?
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14.08.2021 08:32 Відповісти
В этом обращении лукашенковского холуя все* прекрасно* и демократическая страна Беларусь и обращения трудовых коллллэктивов ....
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14.08.2021 08:46 Відповісти
Санкции полезные ! - крикнули болезные Беларусь в ООН жалуется на санкции - Цензор.НЕТ 9939
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14.08.2021 09:39 Відповісти
Помітьте, суто мацкальцонська поведінка, один в один.
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14.08.2021 09:41 Відповісти
вы теж помiтили?
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14.08.2021 09:52 Відповісти
Драныкiв привезите в ООН и селедки, мож получится подмазать...
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14.08.2021 09:54 Відповісти
не поймут те жирные еуропейские коты фестиваль вкуса...
можно просто и скромно, как всегда - деньгами....
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14.08.2021 10:00 Відповісти
А у драныкоедов ни средств ни фантазии...то ниц.
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15.08.2021 02:05 Відповісти
ХЙЛО СКАЗАЛ )))
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14.08.2021 10:27 Відповісти
губернатор западной русянщини - тебя и спрашивать уже теперь никто нe будет.
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14.08.2021 10:36 Відповісти
я не понял что-то, ***** же пообещал горку баблишек. или прокинули "братья"?
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14.08.2021 10:37 Відповісти
"сотни обращений белорусских трудовых коллективов с призывом....."
Эх, твою мать!
Как мо-о-олоды мы бы-ы-ы-ыли !
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14.08.2021 10:59 Відповісти
Інтереси "білоруських трудових колективів " не цікавлять "західноєвропейських трудових колективів ". Скарги тільки в "Спортлото" направляти Білорусь в ООН скаржиться на санкції - Цензор.НЕТ 1277
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14.08.2021 11:07 Відповісти
борьба за кацапо трон - ето вечная и непреходящая кацапская забава - хуже чем пьяные медведи
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14.08.2021 11:31 Відповісти
Это как то не вяжется с тем , Что Санкции самые полезные в Мире.Вы там определитесь полезные или Нет , - а если не полезные , то не лезьте в Бутылку , - Ведь туда Горлышко Широкое , а назад почему то Узкое и в своих же испражнениях лука и Останешься.
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14.08.2021 12:38 Відповісти
"Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, - сказал Бендер. - Может быть, там помогут."
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14.08.2021 13:09 Відповісти
Мені тут, в Англії, один ватан сказав, що його родичі в Білорусі були задоволені, коли заборонили польоти :"тепер небо чистіше буде, і повітря, від тих західних літаків"))
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14.08.2021 13:43 Відповісти
Лукашенківські фашисти , коли вбивали і калічили білорусів повинні були розуміти , що хліб закінчиться дуже швидко і їсти прийдеться один одного , щоб вислужитись . А потім прийде пісець . Простіше було повісити старого дегенерата і жити собі спокійно далі .
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14.08.2021 18:31 Відповісти
Жыве Беларусь!
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14.08.2021 19:07 Відповісти
Этот высер из той же самой оперы ,где ЗЕ!президент блеял: "А почему мы до сих пор не в НАТО?"
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14.08.2021 20:43 Відповісти
В адрес Евросоюза направлены сотни обращений белорусских трудовых коллективов с призывом прекратить неправомерное давление. Однако многочисленные просьбы трудящихся игнорируются", - говорится в заявлении.Источник: https://censor.net/ru/n3282728

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Білорусь в ООН скаржиться на санкції - Цензор.НЕТ 3130
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14.08.2021 23:01 Відповісти
нас Рать.....
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15.08.2021 13:09 Відповісти
 
 