Білорусь в ООН скаржиться на санкції

Національний координатор з досягнення Цілей сталого розвитку, заступник голови Ради республіки Національних зборів Білорусі Анатолій Ісаченко направив у Генеральну асамблею ООН заяву, в якій поскаржився на західні санкції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Ради республіки Національних зборів Білорусі.

Заява направлена ​​"за фактом економічного і політичного тиску на Білорусь". Документ закликає організацію вплинути на ініціаторів санкцій проти Мінська.

За словами Ісаченка, Білорусь зіткнулася "з нахабним та зухвалим викликом, кинутим суверенній, демократичній і миролюбній державі, кожному її громадянину".

"Односторонні обмежувальні заходи у вигляді недопущення вироблених у Білорусі товарів на європейський ринок, заборони західних держав на перельоти білоруських перевізників над своєю територією, ескалація міграційної кризи на білорусько-литовському кордоні зараз набувають катастрофічної перспективи. Подібна бездумна політика щодо нашої країни серйозно зачіпає інтереси не тільки білоруських громадян. На адресу Євросоюзу спрямовані сотні звернень білоруських трудових колективів із закликом припинити неправомірний тиск. Однак численні прохання трудящих ігноруються", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з нелегалами на кордоні з Білоруссю стабілізувалася, - МВС Литви

Він закликав Генасамблею ООН засудити "грубе втручання у внутрішні справи Білорусі" з боку іноземних держав і вжити заходів щодо недопущення використання "односторонніх примусових обмежень щодо суверенної держави".