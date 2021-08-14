Білорусь в ООН скаржиться на санкції
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Національний координатор з досягнення Цілей сталого розвитку, заступник голови Ради республіки Національних зборів Білорусі Анатолій Ісаченко направив у Генеральну асамблею ООН заяву, в якій поскаржився на західні санкції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Ради республіки Національних зборів Білорусі.
Заява направлена "за фактом економічного і політичного тиску на Білорусь". Документ закликає організацію вплинути на ініціаторів санкцій проти Мінська.
За словами Ісаченка, Білорусь зіткнулася "з нахабним та зухвалим викликом, кинутим суверенній, демократичній і миролюбній державі, кожному її громадянину".
"Односторонні обмежувальні заходи у вигляді недопущення вироблених у Білорусі товарів на європейський ринок, заборони західних держав на перельоти білоруських перевізників над своєю територією, ескалація міграційної кризи на білорусько-литовському кордоні зараз набувають катастрофічної перспективи. Подібна бездумна політика щодо нашої країни серйозно зачіпає інтереси не тільки білоруських громадян. На адресу Євросоюзу спрямовані сотні звернень білоруських трудових колективів із закликом припинити неправомірний тиск. Однак численні прохання трудящих ігноруються", - йдеться в заяві.
Він закликав Генасамблею ООН засудити "грубе втручання у внутрішні справи Білорусі" з боку іноземних держав і вжити заходів щодо недопущення використання "односторонніх примусових обмежень щодо суверенної держави".
Будь ласка, зачекайте...
Вывод малятки такой; - Ну и дураки же мы были когда отказались от 3-го в Мире ядерного потенциала..
- помню до самого 2014-года основные мудрости этого мудрого нарида
- да кто на нас нападет? - да кому мы нужны?
трактор едет дыр-дыр-дыр мы за мир!
буквально позавчера таракан по фамилии лукашенко орало что "плевать нам на ваши санкции!"
это что же - врёт лукашенко и им НЕ "плевать"?
или "сотни трудовых колективов" нагло врут и подставляют таракана своими стенаниями в ООН?))
а не тока самцов разводить не пробовали?
вечная бацькина дойка - кацапов доит, а ота другая корова не признала и сдрыснула ))
стон за 3ю мировую из за Беларуси - ждем часть 2.
де делись - "я к вам тока на тракторе" ?
пушки и тока они Украине нужны - соседи у нас сволочи,,,,,
и да, не называйте его батькой или там бацькой, адекватные беларусы обижаются, говорят, что у них свои родители есть.
гнида усататая, устроит?
и все таки на кац танках или на тракротах?
коленьке медалька положена
скоро кабеева свoи права предьявит на кацапотрон - зря шо ли лежала бревном?
ну и наш недомерок там же...
Как брошеная баба, ей богу, а не победители фошизма.
но похоже обгадился жиденько
вот тоьько когда бензином кацапским из бульбостана Зеленский с Ледей барыжить перестанут ?
можно просто и скромно, как всегда - деньгами....
Эх, твою мать!
Как мо-о-олоды мы бы-ы-ы-ыли !
=====