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Беларусь (7522) санкции (10612)

Беларусь в ООН жалуется на санкции

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларусь в ООН жалуется на санкции

Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета республики Национального собрания Беларуси Анатолий Исаченко направил в Генеральную ассамблею ООН заявление, в котором пожаловался на западные санкции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Совета республики Национального собрания Беларуси.

Заявление направлено "по факту экономического и политического давления на Беларусь". Документ призывает организацию повлиять на инициаторов санкций против Минска.

По словам Исаченко, Беларусь столкнулась "с наглым и дерзким вызовом, брошенным суверенному, демократическому и миролюбивому государству, каждому его гражданину".

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"Односторонние ограничительные меры в виде недопущения произведенных в Беларуси товаров на европейский рынок, запрета западных государств на перелеты белорусских перевозчиков над своей территорией, эскалация миграционного кризиса на белорусско-литовской границе в настоящее время приобретают катастрофические перспективы. Подобная бездумная политика в отношении нашей страны серьезно затрагивает интересы не только белорусских граждан. В адрес Евросоюза направлены сотни обращений белорусских трудовых коллективов с призывом прекратить неправомерное давление. Однако многочисленные просьбы трудящихся игнорируются", - говорится в заявлении.

Он призвал Генассамблею ООН осудить "грубое вмешательство во внутренние дела Беларуси" со стороны иностранных государств и принять меры по недопущению использования "односторонних принудительных ограничений в отношении суверенного государства".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+25
Почему не в Спортлото?
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14.08.2021 00:05
+12
ага
- помню до самого 2014-года основные мудрости этого мудрого нарида
- да кто на нас нападет? - да кому мы нужны?
трактор едет дыр-дыр-дыр мы за мир!
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14.08.2021 00:17
+12
Недавно Третьою Світовою погрожував європейським нехристям, вже соплі розпустив. Калгоспнік такий же душевнобальной, як і його кремльовський хазяїн
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14.08.2021 00:39
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Почему не в Спортлото?
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14.08.2021 00:05 Ответить
а ще краще в третій інтернаціонал
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14.08.2021 00:33 Ответить
не получится, его кумир ***** и лукашески таварисчь сралин разогнал.
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14.08.2021 02:42 Ответить
Тогда в Мавзолей тов.Ленину
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14.08.2021 22:56 Ответить
не так сразу .. сначала санкции нас только укрепляют , белазы смеются , потом про импортозамещение... обращение в ООН .. а потом только в спортлото... плохо всосал от кацапов в каком порядке скулить
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14.08.2021 07:31 Ответить
В лігу сексуальних меншинств.
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14.08.2021 12:10 Ответить
вся мощь Запада упала на голову Луки - потому что на голову путина кидать такие санкции страшно..
Вывод малятки такой; - Ну и дураки же мы были когда отказались от 3-го в Мире ядерного потенциала.. Беларусь в ООН жалуется на санкции - Цензор.НЕТ 6393
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14.08.2021 00:08 Ответить
"Мудрий нарід" підтримав таке рішення влади !!)))
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14.08.2021 00:12 Ответить
ага
- помню до самого 2014-года основные мудрости этого мудрого нарида
- да кто на нас нападет? - да кому мы нужны?
трактор едет дыр-дыр-дыр мы за мир!
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14.08.2021 00:17 Ответить
еслиб тогда не отказались,то щас бьі не знали у какого терориста они осели.кажеццо мне шо наши сокращатели армии позаганялиб бомбьі с ракетами по дешовке
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14.08.2021 10:55 Ответить
Проку нам с того потенциала... Самолётостроение было? Было. Теперь нет. Чернозёмы есть? Без толку. Нету такого потенциалу который бы не смог прос...угробить мудрый украинский народ и его очильныки.
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14.08.2021 22:37 Ответить
Поскаржтеся )(уйлу ,він ваш брат !!!)))
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14.08.2021 00:10 Ответить
Не. Тот расскажет, что санкции полезные и сейчас за один доллар дают намного больше рублей, чем раньше Білорусь в ООН скаржиться на санкції - Цензор.НЕТ 4622
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14.08.2021 13:31 Ответить
ха, врут хады))
буквально позавчера таракан по фамилии лукашенко орало что "плевать нам на ваши санкции!" Беларусь в ООН жалуется на санкции - Цензор.НЕТ 3522
это что же - врёт лукашенко и им НЕ "плевать"?

или "сотни трудовых колективов" нагло врут и подставляют таракана своими стенаниями в ООН?))
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14.08.2021 00:12 Ответить
Ну так це звичайний совок. Як і в нас кормчій сере на все веселками.
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14.08.2021 06:00 Ответить
Земля металлом белосрашке.
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14.08.2021 00:13 Ответить
вот до чего доводит дружба с кацапами
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14.08.2021 00:15 Ответить
Как? Недавно Бульбофюрер рассказывал что санкции очень полезные и Англосаксы ничего ему не сделают
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14.08.2021 00:15 Ответить
офигеть, возврат лет так на сорок в прошлое, ибо как правило совок жалобы на запад выдавал именно в таком лживом дебильном стиле
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14.08.2021 00:19 Ответить
неурожай креветок в Беларуси?
а не тока самцов разводить не пробовали?
вечная бацькина дойка - кацапов доит, а ота другая корова не признала и сдрыснула ))
стон за 3ю мировую из за Беларуси - ждем часть 2.
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14.08.2021 00:30 Ответить
бацяня - так ты же Украину с кацапячей помощью за день проглотишь.
де делись - "я к вам тока на тракторе" ?
пушки и тока они Украине нужны - соседи у нас сволочи,,,,,
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14.08.2021 00:39 Ответить
не обижайте лукашенко, он о народе думает.
и да, не называйте его батькой или там бацькой, адекватные беларусы обижаются, говорят, что у них свои родители есть.
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14.08.2021 02:55 Ответить
мои глубочайшие пардоны до беларусов...
гнида усататая, устроит?
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14.08.2021 02:58 Ответить
канешна
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14.08.2021 03:03 Ответить
и вот он компромисс...

и все таки на кац танках или на тракротах?
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14.08.2021 03:08 Ответить
на лафете.
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14.08.2021 03:17 Ответить
уже ближе и понятнее, а просто ногами в яму затолкать выдающегося деятеля?
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14.08.2021 03:21 Ответить
а некому, разве что коленька ответит злом на предобрейшее, сам захочет царствовать.
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14.08.2021 03:26 Ответить
какой же прынц батюшку сцаря не хрохнет?
коленьке медалька положена
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14.08.2021 03:29 Ответить
ну там 50 на 50, поднабрались ведь от маскавитов высокодуховности, там то батянька сынка грохнет, то сынок батяньку.
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14.08.2021 03:37 Ответить
ой быть убивству-мору - коленьке подрасталова...
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14.08.2021 03:46 Ответить
папашка-де-коляшка
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14.08.2021 08:24 Ответить
династия дело стремное...
скоро кабеева свoи права предьявит на кацапотрон - зря шо ли лежала бревном?
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14.08.2021 11:17 Ответить
Недавно Третьою Світовою погрожував європейським нехристям, вже соплі розпустив. Калгоспнік такий же душевнобальной, як і його кремльовський хазяїн
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14.08.2021 00:39 Ответить
В Беларуси диктатор Лукашенко, у нас диктатор - олигархия. Если бы в Украины не было проблем с московией, то нам были бы санкции примерно такого же уровня. Хотя на нас какие-то санкции есть, без афиширования что это санкции. В том числе - нас не берут в ЕС, НАТО. Нам ограничения в поставках оружия, нас ограничивают в торговле с Западом. И т.п.
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14.08.2021 01:13 Ответить
оонь - не обижайте батьку, оно с того же гнеzда шо и *****,
ну и наш недомерок там же...
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14.08.2021 01:17 Ответить
Ваш ***** недомірок?
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14.08.2021 06:10 Ответить
Шото не пойму я этих кацапов и подкацапников. То им все нипочем, то вдруг плачут и жалуются.

Как брошеная баба, ей богу, а не победители фошизма. Беларусь в ООН жалуется на санкции - Цензор.НЕТ 463
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14.08.2021 01:32 Ответить
слюнтяи какие-то, а не диктаторы, вот император Бокасса мировой парень был, никогда не жаловался и хорошо кушал.
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14.08.2021 02:51 Ответить
Наш Бубочка скоро его догонит!
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14.08.2021 07:51 Ответить
Иди Амин лучше Беларусь в ООН жалуется на санкции - Цензор.НЕТ 7000
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14.08.2021 07:56 Ответить
Хватит скігліть, здається так казав Азіров
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14.08.2021 07:26 Ответить
колькин папашка обещал Украину шугануть,
но похоже обгадился жиденько
вот тоьько когда бензином кацапским из бульбостана Зеленский с Ледей барыжить перестанут ?
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14.08.2021 08:32 Ответить
В этом обращении лукашенковского холуя все* прекрасно* и демократическая страна Беларусь и обращения трудовых коллллэктивов ....
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14.08.2021 08:46 Ответить
Санкции полезные ! - крикнули болезные Беларусь в ООН жалуется на санкции - Цензор.НЕТ 9939
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14.08.2021 09:39 Ответить
Помітьте, суто мацкальцонська поведінка, один в один.
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14.08.2021 09:41 Ответить
вы теж помiтили?
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14.08.2021 09:52 Ответить
Драныкiв привезите в ООН и селедки, мож получится подмазать...
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14.08.2021 09:54 Ответить
не поймут те жирные еуропейские коты фестиваль вкуса...
можно просто и скромно, как всегда - деньгами....
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14.08.2021 10:00 Ответить
А у драныкоедов ни средств ни фантазии...то ниц.
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15.08.2021 02:05 Ответить
ХЙЛО СКАЗАЛ )))
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14.08.2021 10:27 Ответить
губернатор западной русянщини - тебя и спрашивать уже теперь никто нe будет.
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14.08.2021 10:36 Ответить
я не понял что-то, ***** же пообещал горку баблишек. или прокинули "братья"?
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14.08.2021 10:37 Ответить
"сотни обращений белорусских трудовых коллективов с призывом....."
Эх, твою мать!
Как мо-о-олоды мы бы-ы-ы-ыли !
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14.08.2021 10:59 Ответить
Інтереси "білоруських трудових колективів " не цікавлять "західноєвропейських трудових колективів ". Скарги тільки в "Спортлото" направляти Білорусь в ООН скаржиться на санкції - Цензор.НЕТ 1277
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14.08.2021 11:07 Ответить
борьба за кацапо трон - ето вечная и непреходящая кацапская забава - хуже чем пьяные медведи
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14.08.2021 11:31 Ответить
Это как то не вяжется с тем , Что Санкции самые полезные в Мире.Вы там определитесь полезные или Нет , - а если не полезные , то не лезьте в Бутылку , - Ведь туда Горлышко Широкое , а назад почему то Узкое и в своих же испражнениях лука и Останешься.
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14.08.2021 12:38 Ответить
"Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, - сказал Бендер. - Может быть, там помогут."
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14.08.2021 13:09 Ответить
Мені тут, в Англії, один ватан сказав, що його родичі в Білорусі були задоволені, коли заборонили польоти :"тепер небо чистіше буде, і повітря, від тих західних літаків"))
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14.08.2021 13:43 Ответить
Лукашенківські фашисти , коли вбивали і калічили білорусів повинні були розуміти , що хліб закінчиться дуже швидко і їсти прийдеться один одного , щоб вислужитись . А потім прийде пісець . Простіше було повісити старого дегенерата і жити собі спокійно далі .
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14.08.2021 18:31 Ответить
Жыве Беларусь!
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14.08.2021 19:07 Ответить
Этот высер из той же самой оперы ,где ЗЕ!президент блеял: "А почему мы до сих пор не в НАТО?"
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14.08.2021 20:43 Ответить
В адрес Евросоюза направлены сотни обращений белорусских трудовых коллективов с призывом прекратить неправомерное давление. Однако многочисленные просьбы трудящихся игнорируются", - говорится в заявлении.Источник: https://censor.net/ru/n3282728

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Білорусь в ООН скаржиться на санкції - Цензор.НЕТ 3130
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14.08.2021 23:01 Ответить
нас Рать.....
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15.08.2021 13:09 Ответить
 
 