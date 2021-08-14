Беларусь в ООН жалуется на санкции
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета республики Национального собрания Беларуси Анатолий Исаченко направил в Генеральную ассамблею ООН заявление, в котором пожаловался на западные санкции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Совета республики Национального собрания Беларуси.
Заявление направлено "по факту экономического и политического давления на Беларусь". Документ призывает организацию повлиять на инициаторов санкций против Минска.
По словам Исаченко, Беларусь столкнулась "с наглым и дерзким вызовом, брошенным суверенному, демократическому и миролюбивому государству, каждому его гражданину".
"Односторонние ограничительные меры в виде недопущения произведенных в Беларуси товаров на европейский рынок, запрета западных государств на перелеты белорусских перевозчиков над своей территорией, эскалация миграционного кризиса на белорусско-литовской границе в настоящее время приобретают катастрофические перспективы. Подобная бездумная политика в отношении нашей страны серьезно затрагивает интересы не только белорусских граждан. В адрес Евросоюза направлены сотни обращений белорусских трудовых коллективов с призывом прекратить неправомерное давление. Однако многочисленные просьбы трудящихся игнорируются", - говорится в заявлении.
Он призвал Генассамблею ООН осудить "грубое вмешательство во внутренние дела Беларуси" со стороны иностранных государств и принять меры по недопущению использования "односторонних принудительных ограничений в отношении суверенного государства".
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Вывод малятки такой; - Ну и дураки же мы были когда отказались от 3-го в Мире ядерного потенциала..
- помню до самого 2014-года основные мудрости этого мудрого нарида
- да кто на нас нападет? - да кому мы нужны?
трактор едет дыр-дыр-дыр мы за мир!
буквально позавчера таракан по фамилии лукашенко орало что "плевать нам на ваши санкции!"
это что же - врёт лукашенко и им НЕ "плевать"?
или "сотни трудовых колективов" нагло врут и подставляют таракана своими стенаниями в ООН?))
а не тока самцов разводить не пробовали?
вечная бацькина дойка - кацапов доит, а ота другая корова не признала и сдрыснула ))
стон за 3ю мировую из за Беларуси - ждем часть 2.
де делись - "я к вам тока на тракторе" ?
пушки и тока они Украине нужны - соседи у нас сволочи,,,,,
и да, не называйте его батькой или там бацькой, адекватные беларусы обижаются, говорят, что у них свои родители есть.
гнида усататая, устроит?
и все таки на кац танках или на тракротах?
коленьке медалька положена
скоро кабеева свoи права предьявит на кацапотрон - зря шо ли лежала бревном?
ну и наш недомерок там же...
Как брошеная баба, ей богу, а не победители фошизма.
но похоже обгадился жиденько
вот тоьько когда бензином кацапским из бульбостана Зеленский с Ледей барыжить перестанут ?
можно просто и скромно, как всегда - деньгами....
Эх, твою мать!
Как мо-о-олоды мы бы-ы-ы-ыли !
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