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Канада ввела санкции против Беларуси

Канада ввела санкции против Беларуси

Канада объявила о введении дополнительных санкций в отношении ключевых секторов белорусской экономики.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Цель санкций - снизить доступ белорусского государства к международным финансам.

В частности, под новые ограничения подпали финансовые и страховые инструменты, финансирование долга, нефте- и калийные продукты.

По словам министра иностранных дел Канады Марка Гарно, новые санкции направлены против продолжающихся систематических нарушений прав человека в Беларуси.

Читайте: США ввели новые санкции в отношении Беларуси

В правительстве Канады отметили, что с момента проведения президентских выборов в Беларуси прошел год, и "с тех пор не прекращалась чудовищная несправедливость со стороны белорусских властей".

"Принятые меры станут новой мерой давления на белорусское руководство и направят четкий сигнал белорусскому народу о том, что Канада продолжит находиться бок о бок с ним в его продолжающихся усилиях жить мирно и без страха преследования в открытом демократическом обществе", - подчеркнули в правительстве Канады.

Также читайте: Великобритания ввела новые санкции против Беларуси. Список мер

Автор: 

Беларусь (7886) Канада (2073) санкции (11251)


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Топ комментарии
+2
вони шо, не злякалися грізного гарчання недофюрера?
я б тікав
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09.08.2021 19:04
+2
Украинский журналист Иван Яковина на радио НВ сообщил : в Белоруси появились партизаны...вот тебе фюрер и приплыл...
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09.08.2021 19:18
+2
думаешь?

у луки единственные статьи экспорта-это калийные соли,нефтепродукты и теперь электричество.лишившись их шо делать будет?
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09.08.2021 19:30
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вони шо, не злякалися грізного гарчання недофюрера?
я б тікав
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09.08.2021 19:04 Ответить
А Буркіна Фассо ще не вводила санкці? Та клав Лука калхозніка на такі санкції. Головне, щоб в нього був доступ до дупіти Пуйла.
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09.08.2021 19:17 Ответить
думаешь?

у луки единственные статьи экспорта-это калийные соли,нефтепродукты и теперь электричество.лишившись их шо делать будет?
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09.08.2021 19:30 Ответить
Новый флешмоб!
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09.08.2021 19:05 Ответить
https://mobile.twitter.com/Allehor

https://mobile.twitter.com/Allehor Oleksandr Horbunov https://mobile.twitter.com/Allehor @Allehor

"Стій! Буду стріляти!
- Стою!
- Стріляю!" (с)
Ви прослухали епізод перетину українського кордону Лукашенком...
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09.08.2021 19:08 Ответить
Украинский журналист Иван Яковина на радио НВ сообщил : в Белоруси появились партизаны...вот тебе фюрер и приплыл...
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09.08.2021 19:18 Ответить
ЗЕееелененьке, ану бігом стряпай відосик про санкції на таракана!🤢✍🤳
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09.08.2021 19:22 Ответить
Пока что некогда, прячет в джунглях ОПы партию конфискованного кокса.
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09.08.2021 19:24 Ответить
тебя,вошь лаптеногая,не спрашивают.
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09.08.2021 19:35 Ответить
тебя,вошь лаптеногая,не спрашивают.
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09.08.2021 21:18 Ответить
скоро у лукавого прямая кишка начнёт выпадать...все кому не лень ему вводят и вводят)))))))))
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09.08.2021 19:36 Ответить
Ню-ню, фрау Урсула. Вы доскачитесь с своими умственными кастратами. Ню-ню.
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09.08.2021 19:39 Ответить
 
 