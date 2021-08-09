Канада ввела санкції проти Білорусі
Канада оголосила про впровадження додаткових санкцій щодо ключових секторів білоруської економіки.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Мета санкцій - знизити доступ білоруської держави до міжнародних фінансів.
Зокрема, під нові санкції підпали фінансові та страхові інструменти, фінансування боргу, нафто- і калійні продукти.
За словами міністра закордонних справ Канади Марка Гарно, нові санкції спрямовані проти тривалих, систематичних порушень прав людини в Білорусі.
В уряді Канади зауважили, що з моменту проведення президентських виборів у Білорусі минув рік, і "відтоді не припинялася жахлива несправедливість із боку білоруської влади".
"Вжиті заходи стануть новою мірою тиску на білоруське керівництво і скерують чіткий сигнал білоруському народу про те, що Канада продовжить перебувати пліч-о-пліч із ним у його тривалих зусиллях жити мирно і без страху переслідування у відкритому демократичному суспільстві", - підкреслили в уряді Канади.
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я б тікав
у луки единственные статьи экспорта-это калийные соли,нефтепродукты и теперь электричество.лишившись их шо делать будет?
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