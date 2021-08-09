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Новини
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Канада ввела санкції проти Білорусі

Канада ввела санкції проти Білорусі

Канада оголосила про впровадження додаткових санкцій щодо ключових секторів білоруської економіки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Мета санкцій - знизити доступ білоруської держави до міжнародних фінансів.

Зокрема, під нові санкції підпали фінансові та страхові інструменти, фінансування боргу, нафто- і калійні продукти.

За словами міністра закордонних справ Канади Марка Гарно, нові санкції спрямовані проти тривалих, систематичних порушень прав людини в Білорусі.

В уряді Канади зауважили, що з моменту проведення президентських виборів у Білорусі минув рік, і "відтоді не припинялася жахлива несправедливість із боку білоруської влади".

"Вжиті заходи стануть новою мірою тиску на білоруське керівництво і скерують чіткий сигнал білоруському народу про те, що Канада продовжить перебувати пліч-о-пліч із ним у його тривалих зусиллях жити мирно і без страху переслідування у відкритому демократичному суспільстві", - підкреслили в уряді Канади.

Читайте також: США ввели нові санкції щодо Білорусі

Автор: 

Білорусь (7922) Канада (2186) санкції (11760)


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Топ коментарі
+2
вони шо, не злякалися грізного гарчання недофюрера?
я б тікав
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09.08.2021 19:04
+2
Украинский журналист Иван Яковина на радио НВ сообщил : в Белоруси появились партизаны...вот тебе фюрер и приплыл...
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09.08.2021 19:18
+2
думаешь?

у луки единственные статьи экспорта-это калийные соли,нефтепродукты и теперь электричество.лишившись их шо делать будет?
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09.08.2021 19:30
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вони шо, не злякалися грізного гарчання недофюрера?
я б тікав
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09.08.2021 19:04 Відповісти
А Буркіна Фассо ще не вводила санкці? Та клав Лука калхозніка на такі санкції. Головне, щоб в нього був доступ до дупіти Пуйла.
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09.08.2021 19:17 Відповісти
думаешь?

у луки единственные статьи экспорта-это калийные соли,нефтепродукты и теперь электричество.лишившись их шо делать будет?
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09.08.2021 19:30 Відповісти
Новый флешмоб!
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09.08.2021 19:05 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Allehor

https://mobile.twitter.com/Allehor Oleksandr Horbunov https://mobile.twitter.com/Allehor @Allehor

"Стій! Буду стріляти!
- Стою!
- Стріляю!" (с)
Ви прослухали епізод перетину українського кордону Лукашенком...
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09.08.2021 19:08 Відповісти
Украинский журналист Иван Яковина на радио НВ сообщил : в Белоруси появились партизаны...вот тебе фюрер и приплыл...
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09.08.2021 19:18 Відповісти
ЗЕееелененьке, ану бігом стряпай відосик про санкції на таракана!🤢✍🤳
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09.08.2021 19:22 Відповісти
Пока что некогда, прячет в джунглях ОПы партию конфискованного кокса.
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09.08.2021 19:24 Відповісти
тебя,вошь лаптеногая,не спрашивают.
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09.08.2021 19:35 Відповісти
тебя,вошь лаптеногая,не спрашивают.
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09.08.2021 21:18 Відповісти
скоро у лукавого прямая кишка начнёт выпадать...все кому не лень ему вводят и вводят)))))))))
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09.08.2021 19:36 Відповісти
Ню-ню, фрау Урсула. Вы доскачитесь с своими умственными кастратами. Ню-ню.
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09.08.2021 19:39 Відповісти
 
 