США закликали Лукашенка припинити організацію потоку нелегальних мігрантів до Литви
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Заступниця держсекретаря США Венді Шерман висловила підтримку Литві та закликала самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка припинити організацію потоку нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви.
Згідно з повідомленням на сайті Держдепартаменту США, Шерман провела телефонну розмову з главою МЗС Литви Габріеліусом Ландсбергісом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Заступниця секретаря Шерман з міністром закордонних справ обговорили політичну ситуацію в Білорусі, підтвердивши американську підтримку білоруського демократичного руху та закликаючи режим Лукашенка негайно припинити кампанію з організації нелегальних потоків мігрантів", – йдеться в повідомленні.
Наприкінці травня самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів в Литву, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.
Як підкреслив пізніше Лукашенко, він завадить перетворенню країни на "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".
На початку липня уряд Литви у зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю оголосив в країні режим екстремальної ситуації.
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Вашингтонский Обком
Кибер-партизаны взломали прослушку внутренней связи МВД. Взломали засекреченные сервера ДООРД МВД, где хранятся записи разговоров по внутренней связи МВД.
Установка была: калечить и убивать собственный народ; любого, кто "криво смотрит" или "стоит с телефоном"
https://twitter.com/i/status/1426217557615386634
Белоруссией и РФ. Но это не возможно -- все понимают, а в США , что
не понимают ?
Белоруссией и ЕС.
Может Беларусь?
Или ты ЗЕбанат?
https://youtu.be/rbDng43ahrM - відео
Озброєні білоруські військові змушують нелегальних мігрантів рухатися в бік Латвії і не дають їм потрапити назад на територію Білорусі. Люди в формі загрожують мігрантам зброєю
Під час привалів біженцям теж не дають розслабитися. Доводиться сідати прямо на землю, триматися один коло одного й теж під контролем армії.
Когда делали украинский дубляж в 2017, поменяли, чтобы не обидеть соседа . . . Кино поменяли !!!
Что это, если не цензура ? И как это выглядит сейчас, когда Лукашенко сбросил маску и открыто угрожает Украине, гадит нам всюду, где только можно ?
Поэтому :
1. Хотелось бы узнать, а кто распорядился сделать такой дубляж ?
2. А не пора ли этот дубляж поправить и сделать кино так, как в оригинале, т.е. Беларусь, а не Босния ? Уместно было бы "восстановить справедливость" . . .
Таракан будет делать именно то
что не нравится штатам