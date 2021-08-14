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Новини За кордоном
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США закликали Лукашенка припинити організацію потоку нелегальних мігрантів до Литви

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США закликали Лукашенка припинити організацію потоку нелегальних мігрантів до Литви

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман висловила підтримку Литві та закликала самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка припинити організацію потоку нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви.

Згідно з повідомленням на сайті Держдепартаменту США, Шерман провела телефонну розмову з главою МЗС Литви Габріеліусом Ландсбергісом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Заступниця секретаря Шерман з міністром закордонних справ обговорили політичну ситуацію в Білорусі, підтвердивши американську підтримку білоруського демократичного руху та закликаючи режим Лукашенка негайно припинити кампанію з організації нелегальних потоків мігрантів", – йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ситуація з нелегалами на кордоні з Білоруссю стабілізувалася, - МВС Литви

Наприкінці травня самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів в Литву, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.

Як підкреслив пізніше Лукашенко, він завадить перетворенню країни на "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".

На початку липня уряд Литви у зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю оголосив в країні режим екстремальної ситуації.
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Топ коментарі
+11
Беларусь - под бело-червоно-белым флагом. А под совковым флагом, с кгб и исполкомами - белорашка.
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14.08.2021 17:32
+4
Там Остапа уже понесло. Без толку.
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14.08.2021 17:04
+4
"россия" - это где?
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14.08.2021 17:31
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Там Остапа уже понесло. Без толку.
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14.08.2021 17:04 Відповісти
Они своими глупыми призывами только подзадоривают совсем уж охреневшего ублюдочного диктатора.
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14.08.2021 17:33 Відповісти


Вашингтонский Обком



Кибер-партизаны взломали прослушку внутренней связи МВД. Взломали засекреченные сервера ДООРД МВД, где хранятся записи разговоров по внутренней связи МВД.
Установка была: калечить и убивать собственный народ; любого, кто "криво смотрит" или "стоит с телефоном"
https://twitter.com/i/status/1426217557615386634
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14.08.2021 17:05 Відповісти
США призвали Лукашенко прекратить организацию потока нелегальных мигрантов в Литву - Цензор.НЕТ 1971 США призвали Лукашенко прекратить организацию потока нелегальных мигрантов в Литву - Цензор.НЕТ 1021
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14.08.2021 17:14 Відповісти
Ну що, Рейган сушоний, поводили тобі по губам? Зажуй шаурмою. ))
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14.08.2021 17:17 Відповісти
А тем временем Канада примет 20тыс. беженцев из Афгана. Алилуйа!
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14.08.2021 17:19 Відповісти
як біженців, які ніколи не будуть працювати, а тільки вимагати грошей, то приймають, а тих хто хоче приїхати працювати 7 кіл пекла мають пройти
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14.08.2021 20:37 Відповісти
Да Белорусь - это транзит в Европу из России. Закрыть границу между
Белоруссией и РФ. Но это не возможно -- все понимают, а в США , что

не понимают ?
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14.08.2021 17:20 Відповісти
Закрыть границу между
Белоруссией и ЕС.
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14.08.2021 17:25 Відповісти
Что за Белоруссия?
Может Беларусь?
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14.08.2021 17:31 Відповісти
Беларусь - под бело-червоно-белым флагом. А под совковым флагом, с кгб и исполкомами - белорашка.
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14.08.2021 17:32 Відповісти
Я в курсе. Спасибо!
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14.08.2021 17:38 Відповісти
Aleks T c3834cab можно ******** называть с маленькой буквы, не?
Или ты ЗЕбанат?
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14.08.2021 17:30 Відповісти
"россия" - это где?
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14.08.2021 17:31 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо! ------------------В Караганде !!!)))
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14.08.2021 17:39 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, Дмитро. В точку! США закликали Лукашенка припинити організацію потоку нелегальних мігрантів до Литви - Цензор.НЕТ 2348
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14.08.2021 17:42 Відповісти
Нелегальна міграція ,це елемент гібридної війни Московської орди з євроцивілізацією !!!)))
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14.08.2021 17:38 Відповісти
Міноборони Латвії опублікувало шокуючі кадри. На відео видно, що насправді відбувається на латвійсько-білоруському кордоні.
https://youtu.be/rbDng43ahrM - відео
Озброєні білоруські військові змушують нелегальних мігрантів рухатися в бік Латвії і не дають їм потрапити назад на територію Білорусі. Люди в формі загрожують мігрантам зброєю

США закликали Лукашенка припинити організацію потоку нелегальних мігрантів до Литви - Цензор.НЕТ 9500

Під час привалів біженцям теж не дають розслабитися. Доводиться сідати прямо на землю, триматися один коло одного й теж під контролем армії.
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14.08.2021 17:39 Відповісти
Но это не повод их пожалеть и дать им зайти в литву...А если ************ озаботятся, что Литва не хочет проявить гуманизм, то пусть забирают их к себе...либо молчат в тряпочку
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14.08.2021 21:35 Відповісти
Пока узурпатора призывают одуматься. Далее последуют новые санкции. ... Ему давно неуютно и выбирать придется плохое из наихудшего.
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14.08.2021 17:51 Відповісти
Нафик ваши призывы, просто заминируйте границу.
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14.08.2021 19:14 Відповісти
негумання, краще колючка і висока напруга
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14.08.2021 20:42 Відповісти
Заминировать низзя..а вот полицейской херней можно, тока закупать у недемократической азиатской страны, такое чтобы пальцы отрывало..Я думаю у китайцев и тайцев есть
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14.08.2021 21:38 Відповісти
Смотрю как раз боевик "Телохранитель киллера" с Райаном Рейнолдсом, Гери Олдменом и Семьюэлом Джексоном в ролях. Там типа судят диктатора Духовича в Гааге. И вот что интересно, в оригинале судят диктатора Беларуси (по оригинальному тексту да и по ряду кадров это видно), а в дубляже - судят диктатора Боснии . . .
Когда делали украинский дубляж в 2017, поменяли, чтобы не обидеть соседа . . . Кино поменяли !!!
Что это, если не цензура ? И как это выглядит сейчас, когда Лукашенко сбросил маску и открыто угрожает Украине, гадит нам всюду, где только можно ?
Поэтому :
1. Хотелось бы узнать, а кто распорядился сделать такой дубляж ?
2. А не пора ли этот дубляж поправить и сделать кино так, как в оригинале, т.е. Беларусь, а не Босния ? Уместно было бы "восстановить справедливость" . . .
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14.08.2021 22:01 Відповісти
прикалываются
Таракан будет делать именно то
что не нравится штатам
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15.08.2021 07:03 Відповісти
 
 