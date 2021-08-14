РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4230 посетителей онлайн
Новости За рубежом
3 383 41
Литва (2121) Лукашенко (3501) нелегалы (445) США (23182) Шерман (27)

США призвали Лукашенко прекратить организацию потока нелегальных мигрантов в Литву

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США призвали Лукашенко прекратить организацию потока нелегальных мигрантов в Литву

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман выразила поддержку Литве и призвала называющего себя "президентом" Беларуси Александра Лукашенко прекратить организацию потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву.

Согласно сообщению на сайте Госдепартамента США, Шерман провела телефонный разговор с главой МИД Литвы Габриелиусом Ландсбергисом, передаетт Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

"Заместитель секретаря Шерман с министром иностранных дел обсудили политическую ситуацию в Беларуси, подтвердив американскую поддержку белорусского демократического движения и призывая режим Лукашенко немедленно прекратить кампанию по организации нелегальных потоков мигрантов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с нелегалами на границе с Беларусью стабилизировалась, - МВД Литвы

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы 9 июля объявило экстремальную ситуацию государственного масштаба. Литва начала строить на границе с Беларусью забор из колючей проволоки. Общая протяженность границы двух стран составляет 678,8 км.

21 июля президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, которые урезают права незаконных мигрантов, однако отметил, что права просящих убежище не должны ограничиваться более необходимого, призвал сейм в ближайшее время исправить проблемы закона.

Также читайте: Украина поможет Литве колючей проволокой, чтобы отгородиться от Беларуси
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Беларусь - под бело-червоно-белым флагом. А под совковым флагом, с кгб и исполкомами - белорашка.
показать весь комментарий
14.08.2021 17:32
+4
Там Остапа уже понесло. Без толку.
показать весь комментарий
14.08.2021 17:04
+4
"россия" - это где?
показать весь комментарий
14.08.2021 17:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там Остапа уже понесло. Без толку.
показать весь комментарий
14.08.2021 17:04 Ответить
Они своими глупыми призывами только подзадоривают совсем уж охреневшего ублюдочного диктатора.
показать весь комментарий
14.08.2021 17:33 Ответить


Вашингтонский Обком



Кибер-партизаны взломали прослушку внутренней связи МВД. Взломали засекреченные сервера ДООРД МВД, где хранятся записи разговоров по внутренней связи МВД.
Установка была: калечить и убивать собственный народ; любого, кто "криво смотрит" или "стоит с телефоном"
https://twitter.com/i/status/1426217557615386634
показать весь комментарий
14.08.2021 17:05 Ответить
США призвали Лукашенко прекратить организацию потока нелегальных мигрантов в Литву - Цензор.НЕТ 1971 США призвали Лукашенко прекратить организацию потока нелегальных мигрантов в Литву - Цензор.НЕТ 1021
показать весь комментарий
14.08.2021 17:14 Ответить
Ну що, Рейган сушоний, поводили тобі по губам? Зажуй шаурмою. ))
показать весь комментарий
14.08.2021 17:17 Ответить
А тем временем Канада примет 20тыс. беженцев из Афгана. Алилуйа!
показать весь комментарий
14.08.2021 17:19 Ответить
як біженців, які ніколи не будуть працювати, а тільки вимагати грошей, то приймають, а тих хто хоче приїхати працювати 7 кіл пекла мають пройти
показать весь комментарий
14.08.2021 20:37 Ответить
Да Белорусь - это транзит в Европу из России. Закрыть границу между
Белоруссией и РФ. Но это не возможно -- все понимают, а в США , что

не понимают ?
показать весь комментарий
14.08.2021 17:20 Ответить
Закрыть границу между
Белоруссией и ЕС.
показать весь комментарий
14.08.2021 17:25 Ответить
Что за Белоруссия?
Может Беларусь?
показать весь комментарий
14.08.2021 17:31 Ответить
Беларусь - под бело-червоно-белым флагом. А под совковым флагом, с кгб и исполкомами - белорашка.
показать весь комментарий
14.08.2021 17:32 Ответить
Я в курсе. Спасибо!
показать весь комментарий
14.08.2021 17:38 Ответить
Aleks T c3834cab можно ******** называть с маленькой буквы, не?
Или ты ЗЕбанат?
показать весь комментарий
14.08.2021 17:30 Ответить
"россия" - это где?
показать весь комментарий
14.08.2021 17:31 Ответить
Салам алейкум,Мурзо! ------------------В Караганде !!!)))
показать весь комментарий
14.08.2021 17:39 Ответить
Ва-Алейкум Селям, Дмитро. В точку! США закликали Лукашенка припинити організацію потоку нелегальних мігрантів до Литви - Цензор.НЕТ 2348
показать весь комментарий
14.08.2021 17:42 Ответить
Нелегальна міграція ,це елемент гібридної війни Московської орди з євроцивілізацією !!!)))
показать весь комментарий
14.08.2021 17:38 Ответить
Міноборони Латвії опублікувало шокуючі кадри. На відео видно, що насправді відбувається на латвійсько-білоруському кордоні.
https://youtu.be/rbDng43ahrM - відео
Озброєні білоруські військові змушують нелегальних мігрантів рухатися в бік Латвії і не дають їм потрапити назад на територію Білорусі. Люди в формі загрожують мігрантам зброєю

США закликали Лукашенка припинити організацію потоку нелегальних мігрантів до Литви - Цензор.НЕТ 9500

Під час привалів біженцям теж не дають розслабитися. Доводиться сідати прямо на землю, триматися один коло одного й теж під контролем армії.
показать весь комментарий
14.08.2021 17:39 Ответить
Но это не повод их пожалеть и дать им зайти в литву...А если ************ озаботятся, что Литва не хочет проявить гуманизм, то пусть забирают их к себе...либо молчат в тряпочку
показать весь комментарий
14.08.2021 21:35 Ответить
Пока узурпатора призывают одуматься. Далее последуют новые санкции. ... Ему давно неуютно и выбирать придется плохое из наихудшего.
показать весь комментарий
14.08.2021 17:51 Ответить
Нафик ваши призывы, просто заминируйте границу.
показать весь комментарий
14.08.2021 19:14 Ответить
негумання, краще колючка і висока напруга
показать весь комментарий
14.08.2021 20:42 Ответить
Заминировать низзя..а вот полицейской херней можно, тока закупать у недемократической азиатской страны, такое чтобы пальцы отрывало..Я думаю у китайцев и тайцев есть
показать весь комментарий
14.08.2021 21:38 Ответить
Смотрю как раз боевик "Телохранитель киллера" с Райаном Рейнолдсом, Гери Олдменом и Семьюэлом Джексоном в ролях. Там типа судят диктатора Духовича в Гааге. И вот что интересно, в оригинале судят диктатора Беларуси (по оригинальному тексту да и по ряду кадров это видно), а в дубляже - судят диктатора Боснии . . .
Когда делали украинский дубляж в 2017, поменяли, чтобы не обидеть соседа . . . Кино поменяли !!!
Что это, если не цензура ? И как это выглядит сейчас, когда Лукашенко сбросил маску и открыто угрожает Украине, гадит нам всюду, где только можно ?
Поэтому :
1. Хотелось бы узнать, а кто распорядился сделать такой дубляж ?
2. А не пора ли этот дубляж поправить и сделать кино так, как в оригинале, т.е. Беларусь, а не Босния ? Уместно было бы "восстановить справедливость" . . .
показать весь комментарий
14.08.2021 22:01 Ответить
прикалываются
Таракан будет делать именно то
что не нравится штатам
показать весь комментарий
15.08.2021 07:03 Ответить
 
 