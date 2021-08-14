США призвали Лукашенко прекратить организацию потока нелегальных мигрантов в Литву
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман выразила поддержку Литве и призвала называющего себя "президентом" Беларуси Александра Лукашенко прекратить организацию потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву.
Согласно сообщению на сайте Госдепартамента США, Шерман провела телефонный разговор с главой МИД Литвы Габриелиусом Ландсбергисом, передаетт Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.
"Заместитель секретаря Шерман с министром иностранных дел обсудили политическую ситуацию в Беларуси, подтвердив американскую поддержку белорусского демократического движения и призывая режим Лукашенко немедленно прекратить кампанию по организации нелегальных потоков мигрантов", - говорится в сообщении.
Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы 9 июля объявило экстремальную ситуацию государственного масштаба. Литва начала строить на границе с Беларусью забор из колючей проволоки. Общая протяженность границы двух стран составляет 678,8 км.
21 июля президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, которые урезают права незаконных мигрантов, однако отметил, что права просящих убежище не должны ограничиваться более необходимого, призвал сейм в ближайшее время исправить проблемы закона.
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Вашингтонский Обком
Кибер-партизаны взломали прослушку внутренней связи МВД. Взломали засекреченные сервера ДООРД МВД, где хранятся записи разговоров по внутренней связи МВД.
Установка была: калечить и убивать собственный народ; любого, кто "криво смотрит" или "стоит с телефоном"
https://twitter.com/i/status/1426217557615386634
Белоруссией и РФ. Но это не возможно -- все понимают, а в США , что
не понимают ?
Белоруссией и ЕС.
Может Беларусь?
Или ты ЗЕбанат?
https://youtu.be/rbDng43ahrM - відео
Озброєні білоруські військові змушують нелегальних мігрантів рухатися в бік Латвії і не дають їм потрапити назад на територію Білорусі. Люди в формі загрожують мігрантам зброєю
Під час привалів біженцям теж не дають розслабитися. Доводиться сідати прямо на землю, триматися один коло одного й теж під контролем армії.
Когда делали украинский дубляж в 2017, поменяли, чтобы не обидеть соседа . . . Кино поменяли !!!
Что это, если не цензура ? И как это выглядит сейчас, когда Лукашенко сбросил маску и открыто угрожает Украине, гадит нам всюду, где только можно ?
Поэтому :
1. Хотелось бы узнать, а кто распорядился сделать такой дубляж ?
2. А не пора ли этот дубляж поправить и сделать кино так, как в оригинале, т.е. Беларусь, а не Босния ? Уместно было бы "восстановить справедливость" . . .
Таракан будет делать именно то
что не нравится штатам