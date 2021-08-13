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Новости За рубежом
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Ситуация с нелегалами на границе с Беларусью стабилизировалась, - МВД Литвы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ситуация с нелегалами на границе с Беларусью стабилизировалась, - МВД Литвы

Ситуация на литовско-белорусской границе стабилизировалась в результате решение не допускать мигрантов в Литву.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Аґне Билотайте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Эта неделя показывает, что ситуация стабилизировалась, но мы не можем расслабляться и должны быть готовыми к разным сценариям. Но я должна сказать, что это решение, которое было принято 2 августа, действительно дало результаты", - сказала Билотайте.

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По ее словам, за неделю в Литву было разрешено въехать 200 нелегальным мигрантам, а со 2 августа их количество достигло 1 340. Однако Билотайте отметила, что некоторые из них - это одни и те же люди.

"44 человека были допущены в Литву по гуманитарным причинам", - добавила она.

Пропуск людей разрешен только на пограничных пунктах пропуска, мигрантам запрещено пересекать границу в других местах.

Новостная служба BNS со ссылкой на Государственную пограничную службу Литвыисообщила, что за последние 24 часа литовские пограничники на границе с Беларусью отправили назад 19 мигрантов, двух приняли по гуманитарным причинам. В то же время для возвращения мигрантов в Беларусь специальными средствами не пользовались.

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В этом году более 4 115 нелегальных мигрантов, преимущественно из Ирака, въехали в Литву через границу с Беларусью. После того, как Литва стала возвращать мигрантов в Беларусь, их поток увеличился на границе с Латвией и Польшей.
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Вонючий колхозник по указке }{уйла попытался устроить в ЕС то же, чем само }{уйло занимается уже много лет, но не вышло. Вывод- обоих козлов загнать под шконку. Ситуация с нелегалами на границе с Беларусью стабилизировалась, - МВД Литвы - Цензор.НЕТ 8342
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13.08.2021 18:01 Ответить
наша колючая проволока!
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13.08.2021 18:09 Ответить
Звірі,а ще демократи,нещасних мігрантів не поскають,колючкою огородились,Еуропаж...
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13.08.2021 18:32 Ответить
дают по 300 евро, билет на большой белый птица и поджопник
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13.08.2021 18:48 Ответить
Зрозуміло. Український колючий дріт це не жарти.
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13.08.2021 19:04 Ответить
 
 